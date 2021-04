Eric Stillman: ¿Quién es el oficial de policía que disparó contra Adam Toledo?

Eric Stillman aparece en los informes policiales como el oficial de policía de Chicago que disparó y mató a Adam Toledo, el joven de 13 años de edad.

El 15 de abril de 2021, la Oficina Civil de Responsabilidad Policial de Chicago publicó videos gráficos de cámaras corporales de la policía que muestran a Eric Stillman disparando contra el joven Adam Toledo. Puede ver los videos más adelante en este artículo, pero tenga en cuenta que son muy gráficos y perturbadores.

El nombre de Eric Stillman figura en voluminosos informes también publicados por la oficina en aras de la transparencia. El lanzamiento de los videos ya está causando bastante controversia en internet. Se recuperó un arma en el lugar, cerca de una valla, y de los videos se desprende que Adam Toledo dejó caer el arma antes de levantar las manos cuando le dispararon. Todo sucedió en segundos. Sin embargo, un video muestra el arma tendida un poco más allá de la abertura en la cerca, no en la abertura. La gente dejando ver su indignación en línea por los fotogramas congelados que muestran a Adam Toledo con las manos en alto.

Los oficiales habían respondido a una llamada de disparos cuando se inició la persecución a pie. Eran las 2:37 a.m. y un hombre adulto está acusado de estar con Adam Toledo esa noche.

El tiroteo sigue bajo investigación y el alcalde y la familia han pedido cordura. Todos los videos y documentos publicados hasta ahora en la muerte a tiros se pueden encontrar aquí.

Esto es lo que necesita saber:

Según los registros del Departamento de Policía de Chicago, Eric Stillman es un hombre blanco con rango de oficial de policía que tiene un salario base de $72,510. Tiene 35 años. Ha estado en la fuerza desde agosto de 2015.

No tiene quejas en su historial. Ha recibido un importante premio y ocho menciones honoríficas, según muestran los registros.

Los registros muestran que recibió una “condecoración por servicio militar” y un “premio al valor del superintendente”.

Lea el informe del incidente que nombra a Stillman aquí.

El informe original del incidente del caso enumera a Eric E. Stillman como una “víctima” en el tiroteo de Adam Toledo.

El informe brinda información biográfica sobre Eric Stillman, lo que indica que nació en Samoa Americana (Islas), Estados Unidos de América.

Eric Stillman aparece angustiado en los videos de la cámara corporal después de que falla la reanimación. Se pone de pie en silencio y luego se sienta junto a una valla. Esas son las escenas capturadas en las imágenes al principio de este artículo.

Los videos parecen mostrar a Adam Toledo dejando caer o deshacerse de un arma y levantando las manos cuando le dispararon. La policía dijo anteriormente que recuperaron una Ruger de 9 mm a lo largo de una reja cerca del tiroteo y publicaron una foto de la misma.

El video comienza con la persecución a pie. Eric Stillman grita: “Oye, enséñame tus malditas manos, suéltalo”.

Este video de vigilancia muestra el tiroteo desde una distancia mayor.

Los videos están algo lejos y todo pasa muy rápido, pero otros también creen que Adam Toledo acababa de soltar el arma cuando le dispararon. Jason Meisner del Chicago Tribune también escribió sobre un segundo video: “El video de vigilancia publicado hoy parece mostrar a Adam Toledo arrojando un arma (luego recuperada) al lado de una cerca y girando hacia el oficial mientras recibe un disparo. Todo sucede en un segundo”.

Surveillance video released today appears to show Adam Toledo toss a gun (later recovered) beside a fence and turn toward the officer as he gets show. It all happens in a second. https://t.co/sH3At1ABq3 pic.twitter.com/SDt3HPQNSn

“Un niño de 13 años parece haber dejado caer un arma y haber levantado las manos justo antes de que un oficial de policía de Chicago le disparara fatalmente”, informó Fox40.

El tiroteo ocurrió en marzo de 2021 en el barrio de La Villita de Chicago.

Yes he did. In his right hand. He tossed it behind the fence as he turned to face the officer.

Not judging the officer's actions. But the boy certainly had a gun in his hands. pic.twitter.com/luKCHpnT69

— Christian Delante (@DelanteMedia) April 15, 2021