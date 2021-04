Racismo contra afroamericano jugador de fútbol americano en EE.UU. [VIDEO]

Ls actos de racismo en contra de las personas afroamericanas en Estados Unidos parecen no terminar, y al contrario, se incrementan cada día más. Luego de las protestas desatadas en el estado de Minnesota por la reciente muerte del joven de 20 años Daunte Wrigh, un nuevo caso se ha vuelto viral en redes sociales, desatando el repudio e indignación en el país norteamericano.

Esta vez, el caso se presentó en una escuela de Moline High School, al noroeste del estado de Illinois. Se trató de un video que se hizo viral en las redes sociales, en el cual se puede presenciar a un joven afroamericano, jugador del equipo de fútbol americano del instituto, quien fue víctima de racismo, insultos y burlas, por parte de sus compañeros de equipo.

En las imágenes grabadas, de aproximadamente unos 12 segundos de duración, se puede presenciar como el joven, es obligado a sentarse en su lugar de vestuario en un locker el cual estaba completamente lleno de cáscaras de bananas colgadas sobre el mismo locker. El joven al principio se ve reacio a aceptar sentarse en el camerino, pero luego, tras la insistencia de sus compañeros, en especial de la persona que graba el vídeo, quien le dice, que si no acepta sentarse allí o “te rompo las dos piernas”, el joven afroamericano, finalmente se sentó en el lugar que estaba preparado para él. Ante esta situación, sus compañeros de fútbol festejan a conseguir burlarse del joven.

Racist Incident at Moline High School. Seems like a black football player is hazed/coerced into a chair where bananas are hanging. HEATED is an understatement. All I know is that Moline High School has a duty to investigate and punish those involved. @CityofMoline pic.twitter.com/uFRPFhLXpV — Hamza Karoumia (@HamzaKaroumia) April 10, 2021

Aunque el vídeo fue grabado en los primeros días de abril, las imágenes tomaron fuerza cada día, hasta que este acto se volvió viral en redes sociales y se hiciera eco del mismo, las autoridades competentes se hicieron cargo de este acto de racismo.

Darren Gault, jefe de la la policía de Moline, Illinois, aseguró que todas las personas que fueron participes de este acto racial en contra de su compañero, ya fueron identificados, sin embargo, la identidad y la edad del estudiante afroamericano aún se desconoce, al igual que la de sus compañeros involucrados en este hecho.

“Independientemente de estos hechos, todos estamos de acuerdo en que es una forma repugnante de tratar a un compañero de equipo, a un ser humano y, sin duda, a un amigo. Todos estamos de acuerdo en que, independientemente de que los estudiantes lo consideren una broma, se trata de un comportamiento inaceptable (…) Este es un momento de enseñanza para todos y un recordatorio de que podemos hacerlo mejor. Podemos tratar mejor a las personas. Podemos ser mejores amigos. Podemos ser mejores compañeros de equipo. Podemos ser mejores personas. También podemos ponernos de pie y enfrentar situaciones en las que están mal. Al hacerlo, podemos elevar nuestra moral y aumentar el respeto que nos tenemos unos a otros”, explicó Darren Gault en un comunicado y a la prensa local, en declaraciones citadas por Infobae.

De igual manera el oficial aseguró que ya han sido interrogados varios de los jugadores del equipo, entrenadores y personal de la escuela y este indícente esta siendo investigado, informó el Daily Mail.

Black student forced to sit in locker filled with banana peelsA Black student and football player was forced to sit inside a locker filled with banana peels by his teammates at an Illinois high school. Video footage of the scene was widely shared on social media. #US #Racism #Illinois 2021-04-13T14:34:04Z

Adicional a la investigación, de acuerdo al medio Ourquadcities, la alcaldesa electa de la ciudad y presidenta saliente de la Junta Escolar, Sangeetha Rayapati, también se pronunció sobre lo sucedido. En el documento citado por el medio anterior se lee:

“Como presidente saliente de la Junta Escolar de Moline-Coal Valley y alcalde electo de Moline, quiero abordar el incidente que muchos en nuestra comunidad observaron en internet, que involucró a miembros de nuestro equipo de fútbol de la escuela secundaria. Como humano, estoy frustrada y consternada. Debemos elegir sabiamente cómo nos tratamos unos a otros. Debemos elegir la amabilidad, la comprensión y el respeto, y tenemos el deber como padres, modelos a seguir y líderes de modelar este respeto entre nosotros todos los días. Debemos responsabilizarnos por este incidente que ocurre en nuestra comunidad y educar a nuestros hijos que este comportamiento es inaceptable. Soy una persona de color. Sé lo que significa ser la única persona en la sala como tú. Sé lo que significa ser incomprendido. Nuestros niños merecen, especialmente en una escuela o actividad escolar, ser comprendidos y tratados con respeto y toda nuestra comunidad necesita estar ahí para eso. Es terrible saber que un niño fue tratado de esa manera. Es terrible saber que ese niño quedará marcado para siempre por el incidente y la falta de respeto que recibió. Y es terrible saber que otros niños ven esto como una broma. Debemos permitir que las investigaciones se lleven a cabo de acuerdo con los protocolos apropiados para abordar este comportamiento. Podemos encontrar formas de asegurarles a nuestros hijos que no tienen que temer este tipo de comportamiento en Moline. No hay lugar para el odio en Moline, y mi misión es continuar haciendo de Moline un lugar acogedor para TODOS, sin importar su edad, origen o color de piel”.

De igual manera, la comunidad de Moline ha reprochado el actuar de estos chicos, entre ellos, estuvo Elizabeth Ohsann, la nieta del ex entrenador de fútbol de la escuela donde ocurrieron los hechos. Ella dijo que “lo que pasó hoy no lo enorgullecería (a su abuelo) de ninguna manera, no puedo creer que el juego continuara, que ese chico tuviera el trauma de tener que estar con sus compañeros”, dijo Elizabeth Ohsann, en declaraciones citadas por KWQC.

Finalmente el equipo de la secundaria aún tiene dos juegos más por disputar, uno contra Sterling en condición de local el viernes 16 de abril y el otro en Geneseo el 23 de abril.

Con respecto a la investigación, la policía le pide a cualquier persona que tenga información sobre el incidente que llame a la policía al 309-524-2140 (División de Investigaciones), de información de forma anónima utilizando la aplicación de teléfono inteligente P3 o llame a Crime Stoppers of the Quad Cities al 309-762-9500, de acuerdo a ourquadcities

