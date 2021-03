[VIDEO] Anciana asiática responde a su agresor y lo manda al hospital en San Francisco

Una anciana asiática que dijo haber sido atacada al azar en una calle de San Francisco recogió lo que parecía una barra de madera larga para defenderse y envió al sospechoso, un hombre blanco de mediana edad, al hospital.

El sospechoso había agredido a un hombre asiático de 83 años minutos antes, confirmó el Departamento de Policía de San Francisco con Heavy. El sospechoso huía de un guardia de seguridad cuando golpeó a Xiao Zhen Xie.

Xie, de 75 años, acabó con dos ojos morados en el ataque y fue atendida en el hospital. Su familia dice que la experiencia la ha traumatizado emocionalmente y ahora tiene miedo de salir de su casa.

El ataque a Xie se produce en medio de un “aumento alarmante de la violencia descarada contra los asiáticos en las últimas semanas” en el área de la Bahía de San Francisco, como describió el Departamento de Policía de San Francisco en Twitter.

Esto es lo que necesita saber:

Xie dijo que había estado esperando para cruzar la calle cuando el atacante la golpeó sin provocación

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2 — Dennis O'Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021

El violento enfrentamiento ocurrió alrededor de las 10 AM del 17 de marzo en la intersección de Market Street y Charles J. Brenham Place en San Francisco, dijo la policía. La víctima, Xiao Zhen Xie, le dijo a KPIX-TV que estaba apoyada contra un poste de luz esperando cruzar la calle cuando un extraño la golpeó repentinamente en la cara. Dijo que el ataque no fue provocado.

La hija de Xie, Dong-Mei Li, hizo de traductora para su madre en la entrevista con KPIX-TV. Xie explicó entre lágrimas que no conocía al hombre y no entendía por qué la había atacado. Pero ella saltó a la acción para protegerse. Li le dijo al medio: “Encontró una pala alrededor del área y se defendió”. Los testigos dijeron a KPIX-TV que vieron a Xie “golpeando” a su atacante con la barra.

Elderly Victim In San Francisco Anti-Asian Assault Recalls Fighting Back Against AttackerIn an exclusive interview, a woman attacked on the streets of San Francisco in an anti-Asian attack on Wednesday talks to KPIX 5 about what happened and how she fought back. Andrea Nakano reports. (3/17/21) 2021-03-18T06:24:13Z

Uno de los testigos que tomó un video de las secuelas fue el director deportivo de KPIX, Dennis O’Donnell, que había estado haciendo jogging en la zona.

Ella estaba visiblemente muy molesta y gritó en chino: “Este vagabundo me golpeó”, mientras los paramédicos esposaron al hombre a una camilla.

Según la CNN, Xie también les dijo a los médicos: “Él me intimidó, me intimidó, idiota” y “Él intimida a los ancianos, así que le di un puñetazo”.

El sospechoso agredió a un hombre asiático minutos antes de golpear a Xie, según la policía

Al momento de escribir este artículo, el sospechoso solo había sido identificado como un hombre blanco de 39 años. Heavy preguntó por su nombre y preguntó sobre los cargos cuando se comunicó con el Departamento de Policía de San Francisco. Un portavoz del departamento le dijo a Heavy por correo electrónico que, al momento de escribir este artículo, estaban “trabajando para dar a conocer el nombre del sospechoso y los cargos de arresto”.

El sospechoso también fue acusado de agredir a un hombre asiático de 83 años minutos antes de encontrarse con Xie. El Departamento de Policía de San Francisco confirmó a Heavy por correo electrónico que el sospechoso había estado “involucrado en un altercado físico en U.N. Plaza”. Aproximadamente 30 minutos después del altercado inicial, el sospechoso “se acercó a la víctima masculina y lo agredió”.

Según la policía, un guardia de seguridad local fue alertado de este asalto y persiguió al sospechoso a pie. Cuando el sospechoso se escapó, se encontró con Xie y la atacó también. La policía dijo que finalmente el guardia de seguridad detuvo al sospechoso hasta que los oficiales llegaron al lugar.

El nieto de Xie dice que tiene miedo de dejar su casa y que puede tener trastorno de estrés postraumático

Xie ha vivido en San Francisco durante 26 años, según su familia. Pero dicen que ahora tiene miedo de dejar su hogar en una comunidad de jubilados para personas mayores.

Su nieto, John Chen, inició una campaña de GoFundMe para ayudar a Xie a pagar los gastos médicos. Según la página, Xie terminó con dos ojos morados, uno de los cuales ha seguido sangrando desde el ataque. Su muñeca también resultó herida.

Pero su nieto dice que el daño a la psique de Xie es más profundo. Escribió en la página: “Ella se ha visto gravemente afectada mental, física y emocionalmente. También afirmó que tiene miedo de salir de su casa de ahora en adelante. Este evento traumático la ha dejado con trastorno de estrés postraumático “. Agregó que Xie es un sobreviviente de cáncer y también tiene diabetes.

Se fijó una meta inicial de 50.000 dólares. La campaña superó rápidamente esa cantidad. En tan solo unas horas, los donantes habían contribuido con más de $ 129,000.

Chen también señaló que estaba “asombrado” por la valentía de su abuela al defenderse. Añadió: “Mi corazón está con todos los demás ancianos asiáticos que también han resultado gravemente heridos o muertos en esta ola de ataques contra la comunidad asiática”.