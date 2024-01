Wordle 928: ¿Cuál es la respuesta del 03 de enero de 2024?

Wordle 928 3/6*

⬜🟨⬜🟨⬜

⬜🟨🟩⬜🟨

🟩🟩🟩🟩🟩

My threes have overtaken my fours! 48 vs 47😃

— Diane Jenkins🌱🇺🇦💛💙 (@CoolChihuahuas) January 3, 2024