Wordle 808: ¿Cuál es la respuesta del 5 de septiembre de 2023?

Wordle 808 4/6#wordle808#WordleWonderLeague #dailywordleclub

⬛⬛⬛⬛⬛

🟩⬛⬛⬛⬛

🟩🟨🟨🟩⬛

🟩🟩🟩🟩🟩

Happy getting to this at 4!😃#wordle on!

— Farook (@byfardoubleok) September 5, 2023