Wordle 783: ¿Cuál es la respuesta del 11 de Agosto de 2023?

Wordle 783 2/6

🟩🟨⬜⬜🟨

🟩🟩🟩🟩🟩

Hi, I hope all of my #Wordle friends are doing great!#Wordle783 #MidnightWordle #WordleWonderLeague @albolt76

— Juan Rosario (@JRosario123) August 11, 2023