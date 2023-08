Wordle 781: ¿Cuál es la respuesta del 9 de Agosto de 2023?

¿Cuál es la respuesta para el Wordle 781 del 9 de Agosto de 2023? Sigue leyendo si quieres la solución. Si quieres seguir intentándolo por tu cuenta, ¡deja de leer!

A continuación puede encontrar la respuesta de Wordle para hoy, 9 de Agosto de 2023

La gente publicó su puntuación de Wordle para el juego 781 en Twitter.

Cuando usas una letra que no está en la palabra, el juego de Wordle la quita de tu tablero, lo que ayuda.

El nuevo juego de Wordle sale a la medianoche en cada zona horaria. Por lo tanto, algunas personas lo juegan antes de que otros tengan la oportunidad de hacerlo. También está disponible en Inglaterra, así como en los Estados Unidos.

Tienes seis intentos para resolver el Wordle. Wordle es un juego de palabras gratuito online que ha explotado en las redes sociales. Mucha gente es adicta a él ya que el juego se hizo muy popular en 2022.

Esto es lo que necesita saber:

La respuesta de Wordle para hoy es: “LOVER” (“AMANTE”)

La respuesta al Wordle 781 es la palabra “LOVER” (“AMANTE”).

Exactamente, la definición que nos da el Diccionario de Cambridge es: “the person you are having a sexual relationship with, but are not married to”, “la persona con la que está teniendo una relación sexual, pero con la que no está casado”.

El Wordle de hoy presentó algo de dificultad a los usuarios, según lo que compartieron en Twitter.

Wordle 781 4/6* 🟨⬛⬛⬛🟨

⬛🟩⬛🟩🟩

🟩🟩⬛🟩🟩

🟩🟩🟩🟩🟩 — Tori (@Tori93830124) August 8, 2023





Wordle 781 4/6 ⬛⬛⬛⬛🟨

⬛🟨🟨⬛⬛

⬛🟨🟨🟨⬛

🟩🟩🟩🟩🟩 — Irwin Noel 🇹🇹 ♑ (@niwrileon) August 9, 2023





Cuantas más respuestas pasadas de Wordle pueda almacenar en sus bancos de memoria, mayores serán sus posibilidades de adivinar la respuesta de Wordle de hoy sin elegir accidentalmente una solución que ya se haya utilizado. Las respuestas anteriores de Wordle también pueden brindarle algunas ideas excelentes para comenzar palabras divertidas que mantienen fresca su resolución diaria de acertijos.

Aquí hay algunas soluciones recientes de Wordle:

• 8 de agosto: “BULLY” (“MATÓN”)

• 7 de agosto: “BROOK” (“ARROYO”)

• 6 de agosto: “POLYP” (“PÓLIPO”)

• 5 de agosto: “ANODE” (“ÁNODO”)

• 4 de agosto: “CHART” (“CUADRO”)

• 3 de agosto: “PARTY” (“FIESTA”)

• 2 de agosto: “BEGET” (“ENGENDRAR”)

• 1 de agosto: “TENTH” (“DÉCIMO”)

• 31 de julio: “STYLE” (“ESTILO”)

• 30 de julio: “BATHE” (“BAÑARSE”)

• 29 de julio: “CURLY” (“ONDULADO”)

• 28 de julio: “ETHOS” (“CARÁCTER DISTINTIVO”)

• 27 de julio: “DISCO” (“DISCO”)

• 26 de julio: “HEART” (“CORAZÓN”)

• 25 de julio: “WHEEL” (“RUEDA”)

• 24 de julio: “HOBBY” (“PASATIEMPO”)

• 23 de julio: “WHALE” (“BALLENA”)

• 22 de julio: “FROZE” (“CONGELADO”)

• 21 de julio: “BURLY” (“FUERTE”)

El juego gratuito está disponible en el sitio web de Wordle y allí explica cómo se juega.

Es bastante simple. “Adivina la PALABRA en 6 intentos. Cada intento debe ser una palabra válida de 5 letras. Pulse el botón Intro para enviar. Después de cada intento, el color de los mosaicos cambiará para mostrar lo cerca que estuvo de la palabra correcta”, dice el sitio web.

Si aciertas una letra, el cuadrado se vuelve verde.

La codificación de color verde y amarillo le da pistas sobre lo cerca que está de la respuesta correcta

Por ejemplo, si el cuadrado de la letra se vuelve verde, significa que la letra está en la palabra y en el lugar correcto, pero si se vuelve amarillo, significa que la letra está en la palabra pero en el lugar equivocado.

Si el mosaico no se vuelve verde o amarillo, significa que la letra no está en la palabra.

Un nuevo Wordle está disponible todos los días, dice el sitio web.

Para empezar, sólo tiene que utilizar cualquier palabra de cinco letras. Luego presione Enter, verifique el color e ingrese otro. Continúe hasta que obtenga la palabra correcta o se quede sin intentos.

Si elige una palabra que no existe, dirá que no está en la lista de palabras. Puede repetir letras. Por ejemplo, si coloca la letra B en un cuadrado y ese cuadrado se vuelve verde, lo que significa que está bien, aún puede colocar la letra B en otro mosaico en su próximo turno.

Según NPR, todos deben acertar la misma palabra y puede compartir sus resultados en Twitter. Las personas intentan superar a otras personas adivinando la palabra con precisión en la menor cantidad de intentos.

Un hombre llamado Josh Wardle creó el juego para un amigo

Según NPR, el ingeniero de software Josh Wardle de Nueva York creó Wordle y lo llamó así en su honor.

