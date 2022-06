Wordle, el juego de moda: ¿cuál es la respuesta del 20 de junio de 2022?

Wordle 367 4/6*

🟨⬛⬛⬛🟨

⬛🟨⬛⬛🟨

⬛🟩🟩🟩🟩

🟩🟩🟩🟩🟩

Gloat: dwell on one's own success or another's misfortune with smugness or malignant pleasure

— Moulan (@okuyamiakita) June 20, 2022