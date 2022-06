Las 9 muertes reales en Nueva York de “Lost Girls”: ¿quiénes fueron?

Una de las partes más terroríficas de la película de Netflix Lost Girls es cómo la desaparición de Shannan Gilbert destapó una serie de muertes en la misma región. Las autoridades creen que un asesino en serie estaba trabajando en la región de Gilgo-Oak Beach de Nueva York. A veces llamado el asesino en serie de Long Island, a veces llamado el asesino de Gilgo Beach, se cree que este asaltante desconocido mató a varias mujeres, muchas de las cuales eran prostitutas. Aquí hay un vistazo a las víctimas que pueden haber estado conectadas con el asesino.

El Departamento de Policía del Condado de Suffolk ha creado un sitio web específicamente diseñado para compartir información sobre las víctimas que fueron encontradas. Su sitio web enumera nueve de ellas, incluida Shannan Gilbert, a pesar de que la policía se ha negado a decir que la muerte de Gilbert estaba relacionada con las demás. Aquí hay un vistazo a quiénes son las víctimas.

Maureen Brainard-Barnes

Su cuerpo fue encontrado en Ocean Parkway, cerca de Gilgo Beach, en diciembre de 2010. Fue vista por última vez en la ciudad de Nueva York en junio de 2007.

Melissa Barthelemy

Su cuerpo fue encontrado en Ocean Parkway cerca de Gilgo Beach el 10 de diciembre de 2011. Barthelemy fue la primera de las mujeres descubiertas. Según NBC New York, desapareció en 2007 (aunque su cartel de desaparición dice que fue vista por última vez en 2009).

Megan Waterman

Sus restos fueron encontrados el 13 de diciembre de 2010 en Ocean Parkway, cerca de Gilgo Beach. Anunció servicios de acompañantes en Craigslist y fue vista por última vez a principios de junio de 2010 en Hauppauge, Nueva York, en un Holiday Inn Express.

Ambar Lynn Costello

El cuerpo de Costello fue encontrado el 13 de diciembre de 2010 en Ocean Parkway, cerca de Gilgo Beach. Fue vista por última vez en septiembre de 2010 saliendo de su casa en North Babylon.

Shannan Gilbert

Shannan Gilbert desapareció después de dejar una escalofriante llamada al 911. Puedes leer más sobre ella en la historia de Heavy aquí.

Jessica Taylor

El cuerpo de Jessica Taylor fue encontrado en Halsey Manor Road y Long Island Expressway en un área boscosa el 26 de julio de 2003. Le faltaban la cabeza y las manos. Más tarde fue identificada como Jessica Taylor, que trabajaba como prostituta. En marzo de 2011, se encontraron más de sus restos a lo largo de Ocean Parkway después de que se encontraran los cuerpos de otras mujeres mientras buscaban a Shannan Gilbert.

Hombre asiático no identificado

Los restos de un hombre asiático no identificado fueron encontrados el 4 de abril de 2011 a lo largo de Ocean Parkway, compartió el Departamento de Policía del Condado de Suffolk. El hombre tenía entre 17 y 23 años, 5’6″ y tenía mala salud dental. Creen que murió de 5 a 10 años antes de que se encontrara su cuerpo. Según CBS News, el cuerpo estaba vestido con ropa de mujer.

Mujer no identificada

El cuerpo no identificado de una mujer fue encontrado el 19 de noviembre de 2000 en Halsey Manor Road en Manorville. El cuerpo era una mujer blanca de entre 30 y 40 años, que posiblemente tenía un tatuaje en el tobillo o pantorrilla derecho y cabello castaño. Restos adicionales pertenecientes a la misma mujer fueron encontrados el 4 de abril de 2011 a lo largo de Ocean Parkway cerca de la región de Oak Beach, según compartió el Departamento de Policía del Condado de Suffolk.

Bebé no identificado

Los restos de un niño pequeño no identificado fueron descubiertos el 4 de abril de 2011. Las autoridades creen que el bebé tenía alrededor de 2 años y no era caucásico. Creen que era una niña, pero esto no se sabe con certeza.

También hay restos adicionales, incluido un cráneo femenino y una bolsa de huesos pertenecientes a una mujer. Según CBS News, ocho de los 9 cuerpos fueron asfixiados o estrangulados. Las pruebas de ADN revelaron más tarde que la niña pequeña era hija de una de las mujeres no identificadas que también se encontraron en el área.