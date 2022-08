El desastre de Woodstock ’99: Carson Daly cuenta que casi muere en el festival

Como presentador de The Voice durante 11 años, Carson Daly es muy conocido entre los amantes de la música. Pero la competición de canto de NBC es sólo un capítulo en una larga carrera en la música y la televisión del hombre de 49 años. De 1998 a 2003, Daly fue el presentador de Total Request Live (TRL) de MTV.

Parte de su trabajo consistía en estar rodeado de multitudes en conciertos, por lo que cuando se le asignó cubrir el megaconcierto de Woodstock ’99, pensó que sería uno más en su lista. Resulta que no podría haber estado más equivocado.

¿La seguridad primero?

Netflix lanzó recientemente un documental llamado Trainwreck: Woodstock ’99, que ha traído muchos recuerdos traumáticos para Daly y también una gran cantidad de preguntas de los fans. El 12 de agosto, Daly publicó en Instagram algunas fotos de ese evento en Nueva York y escribió: “Pensé que me iba a morir”.

Daly continuó recordando los peligros y explicó: “Comenzó genial, TRL en vivo desde el costado del escenario principal entrevistando a todas las bandas (como Jay de Jamiroquai) y luego comencé a recibir el impacto de botellas, piedras, encendedores, todo… Se volvió todo loco rápido”.

Woodstock ’99 estaba destinado a replicar el concierto pacífico de 1969, donde una multitud de bandas de rock y fans disfrutaron de la paz, el amor y el rock and roll durante más de tres días. Desafortunadamente, 30 años después se vivió una experiencia completamente diferente. Según Newsweek, el concierto de 1999 “combinó caos, violencia y misoginia”.

Newsweek explica: “Antes de interpretar “Break Stuff”, el líder de Limp Bizkit, Fred Durst, alentó a la multitud a hacer exactamente eso”.

Daly recordó: “Mi jefe @MTVDave le dijo a nuestro personal/equipo de detrás del escenario: ‘Ya no podemos garantizar su seguridad, ¡es hora de irse!’. Recuerdo estar en una camioneta de producción conduciendo imprudentemente a través de los campos de maíz para llegar a un lugar seguro. (…) Sólo recuerdo sentirme como si estuviera en otro país durante un conflicto militar”.

La violencia continuó en Woodstock ’99 después de que Daly y el equipo se pusieran a salvo. Según Newsweek, “en Woodstock ’99 hubo mala gestión, recortes presupuestarios, altas temperaturas, misoginia, seguridad inadecuada, una multitud descontenta obligada a pagar precios altos y la falta de saneamiento fueron un cóctel desastroso, que finalmente se convirtió en violencia, agresiones sexuales, disturbios e incluso la muerte”.

Este trágico evento aún se mantiene en la memoria del presentador de The Voice. Lo lamentó en Instagram: “Tengo muchos recuerdos divertidos de esa época, pero este no fue uno de ellos. No hace falta decir que no he llevado a la familia a Roma, Nueva York, de vacaciones”.

Los fans reaccionaron con asombro

Wolf Van Halen, hijo de la leyenda de la guitarra Eddie Van Halen, comentó: “¡Qué locura!”. La periodista televisiva Savannah Guthrie le preguntó a Daly: “¿¿¿¿Cuándo vas a escribir tus memorias??????”

Algunos fans recordaron el incidente que sucedió en vivo. Uno escribió: “Recuerdo vívidamente verte en vivo mientras te arrojaban botellas y tú las esquivabas. Como un niño de 12 años en ese momento, creo que simplemente asumí que no les gustabas. Fue una época legendaria, pero qué locura lo inseguro que era”. Otro publicó: “Estuve allí y mi único buen recuerdo fue conocerte el día 3”.

Un fan agradecido respondió: “Carson, eres un hombre legendario. No creo que la gente te dé suficiente crédito. Tengo 35 años y tengo mucho que agradecerte. Muchas bandas también lo deben hacer. TRL fue una gran distracción después de la escuela”.

Trainwreck: Woodstock ’99 se está transmitiendo actualmente en Netflix.