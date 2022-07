Cinco personas fueron apuñaladas en el río Apple de Wisconsin: Un adolescente murió

Un niño de 17 años de Minnesota murió y cuatro personas resultaron gravemente heridas después de un incidente de apuñalamiento masivo en el río Apple de Wisconsin. Todos están haciendo “tubing”.

“Todo el mundo estaba haciendo tubing”, incluidas las víctimas y el sospechoso. Estaban “bajando simultáneamente” por el río Apple, dijo el alguacil del condado de St. Croix, Scott Knudson, en una conferencia de prensa el 30 de julio de 2022.

Un hombre de Minnesota de 52 años está bajo custodia, escribió el Departamento del Sheriff del condado de St. Croix en un comunicado de prensa lo confirmó el sheriff. El nombre del sospechoso y el motivo aún no han sido revelados.

Esto es lo que necesita saber:

El sheriff describió los apuñalamientos como “caóticos, aterradores”

Play

WATCH: Officials provide update to fatal stabbing on Apple River Officials are providing more information after one person was killed and four others are in critical condition after being stabbed on the Apple River. kare11.com/article/news/crime/1-killed-4-critically-injured-after-being-stabbed-near-apple-river/89-03731d6e-233f-4c22-9e60-0851cc4218be Welcome to the official YouTube channel of KARE 11 News. Subscribe to our channel for compelling and dramatic storytelling, award winning investigations, breaking news and information you can use. »… 2022-07-30T23:47:37Z

El sospechoso estaba con un grupo de seis a ocho personas, y las víctimas estaban en otro grupo. El alguacil dijo que las autoridades quieren entrevistar a unas 15-20 personas. Las autoridades no están seguras de qué inició el incidente.

“Ubicamos a cinco personas que sufrían heridas de arma blanca”, dijo Knudson. Cuatro personas fueron trasladadas a un hospital. Una persona falleció. Las cuatro víctimas sobrevivientes son tres hombres y una mujer. El sheriff no tenía sus lugares de origen.

El área de tubing está ubicada en Somerset, Wisconsin. Knudson lo llamó “caótico, aterrador. Estoy seguro de que cualquiera que haya presenciado esto nunca lo olvidará. Es una tragedia y me siento muy mal por las familias”.

Según Travel Wisconsin, “El río Apple es un afluente de 77.5 millas de largo del río St. Croix. Los proveedores en Somerset y sus alrededores brindan alquileres y transporte para este popular río de tubing. La primera mitad del viaje ofrece una flotación familiar relajada. La última mitad presenta un área de rápidos salvajes para los atrevidos y una pasarela lateral para los menos aventureros”.

El sospechoso abandonó la escena después de los apuñalamientos, dice el alguacil

BREAKING: One person is dead and four others in critical condition after a stabbing on the Apple River in Somerset, Wisconsin, a popular tubing area. Authorities say the suspect is now in custody and it’s unclear if it was a random attack. @WCCO pic.twitter.com/NNuAfwU88N — Kirsten Mitchell (@Kirsten_TV) July 30, 2022

El sospechoso abandonó la escena después de los apuñalamientos, dijo el alguacil. Las autoridades tardaron un tiempo en llegar “río arriba”, dijo el alguacil, y agregó que los apuñalamientos ocurrieron cerca del puente Sunrise junto al “antiguo Sunrise Park”.

Llegaron los diputados y, con la ayuda de otras personas y comenzaron a administrar medidas de salvamento y evacuación de personas. Las personas sufrieron una “gama de heridas de cuchillo”, dijo.

Las víctimas sobrevivientes tienen poco más de 20 años. Se estableció un perímetro y se pidió ayuda mutua, dijo el alguacil. Las autoridades localizaron al sospechoso con la ayuda de testigos y fue detenido sin incidentes.

Las víctimas sufrieron lesiones en el torso y el cuerpo. Las autoridades buscan en la zona el cuchillo. El sheriff dijo que alguien había tomado una foto del sospechoso. Knudson dijo que han pasado quizás 15 años desde que se produjo un apuñalamiento en el área. “No sé qué hacer con eso”, dijo.

“Es mejor para mí no especular cuál fue el punto de inflexión hoy”, dijo Knudson.

El sospechoso no era conocido previamente por las autoridades. Una víctima estaba “herida caminando”, pero todas las víctimas tienen heridas críticas, dijo el alguacil.

No hay más amenazas para el público, dicen las autoridades

1 dead, 4 injured in stabbing on Apple River in Somerset https://t.co/Yag8DgmRYB — mnvikingsfanclubofnm (@mnvikingsfcnm) July 31, 2022

En una declaración escrita, el Departamento del Sheriff del Condado de St. Croix dijo:

Tenga en cuenta que la Oficina del Sheriff del condado de St. Croix respondió a un incidente crítico en el río Apple en la ciudad de Somerset. Cinco personas recibieron heridas de arma blanca y actualmente se encuentran en un rango de estado grave a crítico. Un sospechoso ha sido localizado y TOMADO EN CUSTODIA, no hay más amenazas para el público. Todavía estamos investigando activamente este incidente. Los nombres de las víctimas y el sospechoso se mantienen en reserva en este momento. El alguacil Knudson proporcionará un comunicado de prensa oficial más adelante. Gracias a las siguientes agencias y a nuestros socios por su ayuda, Departamento de Policía de Somerset, Departamento de Policía de New Richmond, WI DNR, Departamento de Policía de Oak Park Heights, Oficina del Sheriff del Condado de Washington, Oficina del Sheriff del Condado de Polk, Lakeview EMS y Somerset Fire and Rescue.

Una mujer cuyo hijo estaba allí escribió: ‘Mi corazón se está rompiendo’

Authorities are still searching the Apple River for the knife used in the stabbing. They closed down tubing as soon as it happened. @WCCO pic.twitter.com/sczPnEZprb — Kirsten Mitchell (@Kirsten_TV) July 31, 2022

La gente expresó conmoción en el hilo de comentarios del Departamento del Sheriff.

“Esto es muy raro para nuestra área aquí. Tiene que haber más de ésta historia. Bajar la manzana no tiene por qué serlo y, por lo general, no es peligroso. Buen trabajo para todos por poner fin a la locura, pero no permitamos que esto sea una tendencia continua en nuestro hermoso pueblo”, escribió una mujer.

Otra mujer escribió: “Mi hijo estaba allí, afortunadamente respondió de inmediato. Ya se había ido cuando ocurrió el incidente. Hasta que escuché su voz, estaba en una pesadilla. Mi corazón se está rompiendo por la familia del difunto”.