Sonia Loja mató a sus hijos y luego se suicidó: tenía una guardería infantil ilegal en su casa

“Ahora podemos confirmar las identidades de los fallecidos como Sonia Loja, 36 años de edad, Junior Panjon, 12 años, Joselyn Panjon, de diez años y Jonael Panjon, de cinco años de edad”, escribió el detective capitán de la policía de Danbury, Mark Williams, en un comunicado en la página de Facebook del Departamento de Policía.

“La Sra. Loja es la madre de los tres niños, y todos residían en 10 Whaley Street”.

1. Los niños fueron estrangulados hasta la muerte, dice la policía

Según la declaración de Williams, “Todos los niños parecen haber muerto por estrangulamiento, y la supuesta causa de muerte de la madre es asfixia por ahorcamiento”.

El New York Post informó que el padre de los niños los descubrió en las habitaciones con cables, posiblemente cables eléctricos, alrededor del cuello.

La declaración continuó: “En espera de una autopsia oficial, los hallazgos preliminares indican que la Sra. Loja estranguló a sus tres hijos antes de suicidarse. Sin embargo, esta sigue siendo una investigación activa”.

Williams señaló: “Los investigadores se enteraron de que la madre y los niños vivían en la residencia con otros dos adultos, que no estaban presentes cuando llegó la policía. Ellos y otros miembros de la familia extendida han sido contactados y informados sobre el incidente”.

2. Pedro Panjon, el padre de los niños, dice que no notó nada malo antes de los asesinatos

Pedro Panjon es el esposo de Loja y el padre de los niños.

“Me siento terrible”, le dijo a The New York Post. “No había nada malo en cómo actuaba Sonia” antes del asesinato-suicidio.

Un pariente describió para el Post lo que sucedió cuando Panjon, paisajista y carpintero, llegó a casa.

“Cuando Pedro llegaba a casa del trabajo, los niños siempre salían corriendo a su auto y gritaban: ‘¡Papá! ¡Hurra! ¡Regresó mi papi!, especialmente la niña, Joselyn”, dijo a The Post la pariente Digna Naulaguari.

“Lo ayudarían a traer sus cosas, como su lonchera y todo. El miércoles, llegó a casa y la puerta estaba cerrada con llave, pero la puerta nunca estuvo cerrada. Cuando los niños no salieron… fue cuando se le rompió el corazón”, dijo Naulaguari a The Post.

Según el News Times, los oficiales acudieron a la casa para un “control de bienestar” y encontraron a un hombre que estaba “angustiado y llorando”.

Loja fue encontrado muerto en un cobertizo en el patio trasero, informó el diario.

En Facebook, Loja llenó su página con fotos de sus hijos. “Mis dos amores”, escribió en 2013.

3. Loja dirigía una guardería ilegal en su casa, pero llamó a los padres para decirles que no podía cuidar a sus hijos, según los informes

Según The New York Post, Loja, de 36 años, “llamó a los padres de aproximadamente 10 niños para decirles que no dejaran a sus hijos” el día de las muertes, que fue el miércoles 27 de julio de 2022.

“Ayer por la mañana, poco antes de las 10, un tipo vino a dejar a su hijo y ella llegó a la puerta y dijo: ‘No, lo siento, no puedo verlo hoy’”, dijo a The Post el vecino de Loja, Elvis Espinal.

“Ella explicó que había llamado a todos los demás, a todos los demás padres de los niños que ella cuida, y no pudo comunicarse con uno, para decirles que no vinieran ese día”.

4. Loja dejó una nota de suicidio para su esposo

Según The New York Post, Loja dejó una nota de suicidio para su esposo que decía: “Lo siento, Pedro, me llevo a mis hijos”.

The Post informó que Loja había “luchado durante mucho tiempo contra la depresión y había estado llorando durante días por el cierre de su negocio ilegal de cuidado de niños”.

“Su trabajo era cuidar niños, pero la ciudad cerró su negocio, dijeron que era ilegal. Ella no estaba trabajando”, dijo Naulaguari a The Post.

Según Hartford Courant, “La Oficina de Primera Infancia del estado estaba investigando un negocio de cuidado infantil sin licencia en la dirección de Loja después de recibir una denuncia anónima”.

5. El alcalde lo llamó un “evento verdaderamente horrible”

Según la declaración de Williams, “la oficina del alcalde y los departamentos de policía, bomberos, salud, educación, manejo de emergencias y salud de la ciudad, junto con Nuvance Health, han coordinado esfuerzos para brindar servicios a los familiares y amigos de los fallecidos”.

Señaló: “Como este también es un incidente emocionalmente dañino para los socorristas, los servicios se han extendido al personal de seguridad pública que respondió a la escena. La autopsia del difunto está programada para esta mañana en la Oficina del Médico Forense Jefe en Farmington, CT”.

El alcalde Dean Esposito, quien acudió a la escena para ofrecer apoyo, emitió un comunicado a través del comunicado de prensa de Williams, diciendo: “Ayer ocurrió un evento verdaderamente horrible en nuestra ciudad y lamentamos la trágica pérdida de vidas. En los próximos días, se brindarán servicios de salud mental y asesoramiento a través de la colaboración con las Escuelas Públicas de Danbury y la Ciudad de Danbury. Nuestra comunidad se aflige por las vidas inocentes que nos han quitado. Superaremos esto juntos”.

