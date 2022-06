Florida: Arrestan a hombre por video en el que arrastra un cuerpo de mujer: William Redden

Un hombre de Florida fue arrestado y acusado de abusar de un cadáver después de que, sin saberlo, proporcionara a la policía imágenes de vigilancia que lo mostraban arrastrando el cuerpo sin vida de una mujer de 38 años por su casa.

William Redden, de 51 años, supuestamente envolvió el cadáver de Stephanie Shenefield en una sábana antes de arrastrar su cuerpo sin vida a su automóvil y conducir hasta una zanja de Palmetto, donde arrojó sus restos, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee.

De acuerdo a la información que proporcionaron los investigadores, Shenefield, madre de dos hijos, tomó un Uber a la casa de Redden, un presunto narcotraficante, a la 1:20 a. m. del viernes 3 de junio. En algún momento de la noche, la mujer murió dentro de la casa y Redden supuestamente se deshizo de su cuerpo en lugar de pedir ayuda, dijo el alguacil del condado de Manatee, Rick Wells.

“William Redden no hace nada al respecto”, dijo el alguacil Wells en una conferencia de prensa transmitida por WTSP Tampa Bay 10. “Él no llama al 911, no llama a las autoridades, no llama a nadie”.

Redden, un delincuente condenado en ocho ocasiones, dijo a los detectives que Shenefield se quedó en su casa esa noche, pero se fue a la mañana siguiente

William Redden’s home is covered in surveillance cameras. I counted at least 8. This is how deputies were able to find out what he did with Shenefield’s body. @fox13news #manatee #palmetto pic.twitter.com/xO4z0ghQWo — Kim Kuizon FOX 13 (@kkuizon) June 10, 2022

A pesar de las imágenes que lo involucran en el presunto asesinato de Shenefield, Redden le aseguró durante su declaración que la mujer efectivamente pasó esa noche en su casa, pero que se retiró a la mañana siguiente.

Según reporta WFLA, las autoridades dijeron que Shenefield fue vista por última vez cerca de 16th Street East y 53rd Avenue East, en un área residencial de Oneco.

Luego, los detectives le preguntaron a Redden si podían tomar los DVR de las cámaras de vigilancia en el interior y el exterior de la casa. Cumplió y dijo que las cámaras no graban dentro de su casa y son solo un sistema de “monitoreo en vivo”, según la información que consigna The New York Post.

Manatee sheriff: Video shows man dragging missing woman's lifeless body through house An alleged drug dealer is charged with abusing the body of a 38-year-old Bradenton mother of two after she was found lifeless in a ditch. The Manatee County Sheriff's Office on Monday said its deputies were looking for Stephanie Shenefield after family and friends hadn't heard from her for days — it wasn't like her… 2022-06-10T21:46:46Z

Los amigos de la madre de Shenefield le dijeron previamente a WFLA que se suponía que ella asistiría a un concierto y pasaría la noche en Ybor City el viernes. Pero los amigos con los que planeaba ir no pudieron comunicarse con ella más temprano ese día.

Días después, los agentes dijeron que dos ciudadanos que salían a caminar vieron el cuerpo “muy descompuesto” de Shenefield en una zanja de 12 pies en Palmetto cerca de un campo y algunas vías del tren, reporta WFLA.

“Nuestros corazones se rompen por la familia de Stephanie Shenefield”, dijo el alguacil Wells.

Tras su detención, Redden permanece en prisión y enfrenta múltiples cargos

Según precisa WFLA, Redden fue acusado de abuso de un cadáver, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y posesión de un arma de fuego alterada (se eliminaron los números de serie).

El sospechoso permanece en la Cárcel del Condado de Manatee con una fianza de 108 mil dólares.

Durante la conferencia de prensa, el sheriff Wells llamó a Redden un “pedazo de mierda”.

Las autoridades dijeron que el delincuente ocho veces condenado fue acusado previamente de posesión de cocaína, venta de cocaína, agresión y conducir con licencia suspendida, según añade el citado medio.

