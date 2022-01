¿Quién es “West Elm Caleb”, el Don Juan neoyorquino viral en TikTok?

West Elm Caleb es el nombre que las mujeres en TikTok le han dado a un hombre de la ciudad de Nueva York que, según afirman, ha engañado a las mujeres después de conocerlas en Hinge.

El hombre es de la ciudad de Nueva York. Está siendo criticado por su supuesto historial de citas en TikTok. Las mujeres en TikTok alegan que salieron con él e intercambiaron historias. Un nombre para West Elm Caleb ha estado circulando en línea, pero Heavy no revela su identidad porque no ha sido verificada; tampoco son verificables las historias que circulan sobre él.

Las historias siguen un patrón común. Las mujeres afirman que coinciden con West Elm Caleb en Hinge, a él les encantan las bombas, tienen algunas citas y luego las fantasmas. Algunos de ellas afirman que es un diseñador de muebles.

El presentador/productor Zach Schwartz explicó la tendencia en Twitter: “Así que en tiktok hay docenas de mujeres de Nueva York que cuentan historias sobre un hombre llamado Caleb de West Elm que es un diseñador de muebles que las ilumina con gas y las fantasmas. Es como si John Tucker Must Die o The Other Woman sucedieran en la vida real en tiempo real en tiktok”. Hay un caché de LinkedIn para un Caleb de West Elm que es diseñador, pero la página se eliminó.

Aunque muchas personas estaban disfrutando del schadenfreude, otros sintieron que la historia de West Elm Caleb era, en cambio, otro ejemplo más de Internet enloquecido, con personas intercambiando historias no verificadas que podrían cambiar, o incluso arruinar, la vida de una persona de la noche a la mañana.

So on tiktok there are dozens of NY women telling stories about a man named Caleb from West Elm who is a furniture designer that gaslights and ghosts them. It’s like if John Tucker Must Die or The Other Woman happened in real life in real time on tiktok. pic.twitter.com/BMCv39iu79 — Zach Schwartz (@zachzachzach) January 19, 2022

“Hice algunos TikToks compartiendo mi opinión al respecto. Creo que este tipo de campañas son increíblemente dañinas, especialmente considerando que este es un hombre del que sabemos *cero* excepto a través de videos de personas al azar, que en algunos casos nunca lo conocieron”, escribió Taylor Lorenz en Twitter.

I made a few TikToks sharing my take on it. I think these types of campaigns are incredibly harmful especially considering this is a man we know *zero* about except through random people’s videos, who in some cases never met him https://t.co/RtT4Q4wM0a https://t.co/IzRHKRnZ42 — Taylor Lorenz— ON BOOK LEAVE (@TaylorLorenz) January 20, 2022

Esto es lo que necesita saber:

Una mujer llamada Bell acusó a West Elm Caleb de dejar de enviar mensajes de texto al azar ‘Inesperadamente’

Una mujer llamada Kell creó uno de los videos de TikTok. “Cuando estás saliendo con un hombre durante 6 semanas y descubres a través de un tiktok de FYP que te está mintiendo y saliendo con todas las demás mujeres en Nueva York”, se subtitula su TikTok. Ella escribió: “Soy víctima de las citas en Nueva York… una vez más #nyc #dating #fyp”.

Compartió mensajes de texto que dijo que eran de West Elm Caleb en otro video de TikTok.

Kell alegó que West Elm Caleb vio el video y le envió un mensaje de texto, según Dexerto, diciéndole que estaba “realmente conmocionado y bastante traumatizado por todo el asunto. No conozco a la gran mayoría de las personas que comentan el video. La gente decía que tenía citas planeadas, que era espeluznante, que tuve una cita y no pagué. Parece que la gente solo comenta para involucrarse. Y sí, la naturaleza de la aplicación es muy fugaz, lamentablemente el efecto fantasma es solo una parte. Estuve en la aplicación durante un par de meses y coincidí con muchas personas antes que tú y el video les dio a cada uno de ellos una plataforma para comentar sin necesidad de validar sus historias, así que sí, por supuesto que va a sonar mal”.

Esta es su historia:

Hace seis semanas, dijo: “Le envié un mensaje a este hombre en Hinge. Fue realmente divertido.” Ella pensó que le gustaba y dijo que había pasado por las “trincheras de citas en la ciudad de Nueva York”.

Ella dijo que él le estaba enviando “mensajes lindos”. Compartió mensajes de texto. Él le envió una lista de reproducción de Spotify. Pero notó que él hizo la misma lista de reproducción para diferentes mujeres.

Ella dijo que tuvieron su primera cita y luego él dijo que quería volver a verla. Fueron al Met. Él le envió una foto que él tomó de ella. Salieron durante un par de semanas.

“Nos enviamos mensajes de texto todos los días”, afirmó. Él estaba explotando su teléfono, no podía imaginar su vida sin ella, dijo. Entonces, un día, él le preguntó sus intenciones. Ella dijo que él era el único hombre con el que estaba saliendo en este momento. Escribió: “Te dejaré fantasma pronto, no te preocupes”. Ella pensó que era una broma, en ese momento.

Luego dejó de enviarle mensajes de texto al azar de la nada, afirmó. Estaba comprobando si estaba bien.

Ella dijo que se iba MIA. Ella le preguntó si quería pasar el rato. La sacó rápidamente de su casa y luego no quiso verla al día siguiente porque tenía citas con otras mujeres. Publicó fotos de “revelación”, pero le pidió a la gente que no lo acosara.

Una mujer llamada Kate acusó a West Elm Caleb de engañarla dos veces

Una mujer llamada Kate Pearce contó esta historia: alegó que alrededor de Halloween coincidieron en Hinge, y West Elm Caleb estaba “bombardeando con amor a una T”, mensajes y mensajes.

Dijo que quería reunirse de una “manera sana” y le pidió que tomara un café. Él le envió una selfie de espejo completo, afirma.

Al día siguiente, él “procede a hacerme un fantasma”, dijo en su video de TikTok.

Al mes siguiente volvió a contactarla y le dijo que lo sentía; que estaba preocupado de que ella solo lo usara por su cuerpo. Luego la agregó en Snapchat. Estaban pensando en almorzar. Y luego él la ensombreció de nuevo, dijo ella.

Otra mujer, @Meemshou en TikTok, creó un video diciendo que ella y otras mujeres compararon notas sobre West Elm Caleb. Ella dijo que creó un video para llamar a este “Caleb muy alto”. Se volvió viral. Siguió teniendo chicas que preguntaban “quién es este” West Elm Caleb y compartían historias.

Una dijo que estuvo enviando mensajes de texto intensamente por un tiempo. “Le encanta bombardearla a pesar de que no se han visto antes”, dijo el usuario de TikTok, calificándolo como la “señal de alerta más grande”. Luego, por supuesto, él la fantasma”.

Ella dijo que otra chica hizo un TikTok “efusivamente sobre su cita con Hinge”. Reconoció a la niña de “cuando yo era estúpida e ingenua”.

A algunas personas les encanta la tendencia en línea de West Elm Caleb

I don’t think I’ve seen anything unite as many 20-something women in nyc like the exposing of West Elm Caleb… the chokehold he has on my TikTok timeline right now is wiiiiild pic.twitter.com/A92k44wmpY — Jenna Amatulli (@ohheyjenna) January 19, 2022

La gente recurrió a Twitter para reaccionar a la tendencia West Elm Caleb TikTok.

Una mujer escribió: “No creo que haya visto nada unir a tantas mujeres de 20 y tantos en Nueva York como la exposición de West Elm Caleb… el estrangulamiento que tiene en mi línea de tiempo de TikTok en este momento es salvaje”.

Otra mujer escribió: “Lo más convincente en tiktok en este momento Rodar por el suelo riendo La forma en que las damas de Nueva York se están sindicalizando y publicando perfiles de aplicaciones de hombres y exponiéndolos. La tasa es notable. #westelmcaleb”.

My tiktok is literally all west elm Caleb and I’m here for it. Caleb’s life changed for the worse in a matter of hours #westelmcaleb — Kat (@kitKATbarzZz) January 20, 2022

Otro escribió: “Mi tiktok es literalmente todo West Elm Caleb y estoy aquí para eso. La vida de Caleb cambió para peor en cuestión de horas #westelmcaleb”.

Y otro: “¡West Elm Caleb ni siquiera es mi tipo, pero un aplauso para todas las damas de Nueva York que van a entrar ahora mismo! #westelmcaleb”.

