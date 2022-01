Apuñalan a estudiante de UCLA en una mueblería de lujo de LA: Brianna Kupfer

Brianna Kupfer era una estudiante de posgrado de la UCLA de 24 años que murió apuñalada en un ataque aleatorio dentro de la tienda de muebles de alta gama donde trabajaba en el área de Hancock Park en Los Ángeles.

Kupfer estaba trabajando sola en la tienda de muebles como consultora de diseño cuando un hombre aún no identificado entró en la tienda y la asesinó, según la policía y Fox 11.

Es parte de una serie de ataques violentos al azar contra mujeres en los Estados Unidos. Una enfermera, Sandra Shells, murió después de que un hombre en tránsito la golpeara mientras esperaba un autobús en Los Ángeles. En Nueva York, Michelle Alyssa Go fue empujada frente a un tren subterráneo, hasta su muerte, por un hombre que se creía que no tenía hogar.

Esto es lo que necesita saber:

1. El sospechoso atacó a Kupfer al azar con un cuchillo dentro de la tienda, dice la policía

En un comunicado de prensa, la policía de Los Ángeles escribió que los detectives de Homicidios de la Oficina Oeste del Departamento de Policía de Los Ángeles “están investigando el asesinato de Brianna Kupfer, de 24 años, residente de Pacific Palisades”.

“El jueves 13 de enero de 2022 por la tarde, alrededor de la 1:50 p. m., los oficiales de la Patrulla de Wilshire respondieron a una llamada de radio de un ‘Asalto en ambulancia con un arma mortal’ en un negocio, ubicado en la cuadra 300 de North La Brea Avenue”, escribió la policía. “Los oficiales se reunieron con el denunciante, un cliente que había ingresado a la tienda y descubrió a la víctima fallecida en el piso”.

Ellos escribieron:

Los detectives han determinado que el sospechoso no era conocido por la víctima y fue una caminata aleatoria a la tienda. El sospechoso atacó a la víctima con un cuchillo y huyó de la escena por la puerta trasera. No hay un motivo conocido en este momento. El sospechoso fue visto por última vez en videovigilancia en dirección norte en el callejón en la parte trasera de la escena del crimen.

2. Se cree que el sospechoso, que fue visto en video, no tiene hogar, escribió la policía

This is believed to be the suspect, leaving Croft House after the murder. I’ll have more tonight on KCAL9 and CBS2 | @CBSLA https://t.co/TcekuDk8OQ pic.twitter.com/BtWKuVGR6I — Rick Montanez (@RickCBSLA) January 14, 2022

La policía publicó esta descripción del sospechoso:

El sospechoso es descrito como un hombre negro, de edad desconocida, alto, delgado, con una sudadera con capucha oscura, anteojos de sol, una máscara blanca N-95, jeans ajustados oscuros, zapatos oscuros y una mochila oscura. Según la evidencia descubierta por los detectives, se cree que el sospechoso no tiene hogar.

Puede ver el video del sospechoso en este informe de noticias:





Play



Employee stabbed to death inside Hancock Park store A woman was stabbed to death inside the furniture store where she works at in Hancock Park, police say. Subscribe to FOX 11 Los Angeles: youtube.com/channel/UCHfF8wFnipMeDpJf8OmMxDg?sub_confirmation=1 Watch FOX 11 Los Angeles Live: foxla.com/live FOX 11 delivers breaking news, live events, undercover investigations, police chases, true crime files, business news, celebrities and entertainment on Good Day… 2022-01-14T01:45:29Z

Agregaron: “Cualquier persona que tenga información sobre este tiroteo debe comunicarse con los investigadores de homicidios de la Oficina Oeste al (213) 382-9470. Fuera del horario comercial o los fines de semana, las llamadas deben dirigirse al 1-877-LAPD-24-7 (877-527-3247). Cualquiera que desee permanecer en el anonimato debe llamar a Crime Stoppers al 800-222-TIPS (800-222-8477)”.

A doctor with an office next to The Croft House where Brianna Kupfer was killed says the suspect visited her practice before he murdered the 24 year old. Over last year doctor says visits from "not right" people forced her to beef up security and add buzzer to get inside. pic.twitter.com/YcUq9OmWfe — Jeff Vaughn (@JeffVaughn) January 15, 2022

El presentador de noticias Jeff Vaughn escribió en Twitter que “un médico con una oficina al lado de The Croft House, donde Brianna Kupfer fue asesinada, dice que el sospechoso visitó su consultorio antes de asesinar a la joven de 24 años. Durante el año pasado, el médico dice que las visitas de personas ‘no correctas’ la obligaron a reforzar la seguridad y agregar un timbre para entrar”.

3. Kupfer estaba estudiando diseño en UCLA

Según Fox News, Brianna Kupfer estaba estudiando diseño en UCLA y había trabajado en Croft House como consultora durante aproximadamente un año.

En LinkedIn, escribió: “Consultora de diseño. Arquitectura de Interiores/ Diseño de Interiores.”

Fox 11 informó que Kupfer “era un estudiante de posgrado de UCLA que estudiaba diseño arquitectónico. Trabajaba como consultora de diseño en Croft House, una tienda de muebles de lujo en el distrito de Fairfax”.

The Croft House, donde trabajaba, se describe a sí misma en su sitio web de esta manera:

Fundada en 2010, Croft House tiene como objetivo abarcar la sensación sofisticada y relajada del estilo de vida de California a través de sus muebles hechos a mano. Croft se enorgullece de crear piezas atemporales, diseñadas individualmente para adaptarse a las necesidades específicas de un cliente. Su amplia experiencia en diseño transforma sin esfuerzo las ideas y la visión en muebles funcionales y de calidad.

4. El padre de Kupfer culpó a los políticos por el asesinato de su hija ‘fuerte y vivaz’

El padre de Kupfer culpó a los políticos por el asesinato de su hija.

“El crimen realmente está aumentando, y tenemos muchos criminales en las calles que no deberían estar afuera”, dijo Todd Kupfer a Fox News.

“Tenemos muchos políticos que de alguna manera se olvidaron de la gente y piensan que la clave para ser elegido es apoyar al peldaño más bajo de nuestra sociedad y darles derechos y de alguna manera esa es la respuesta para obtener votos”, dijo Kupfer a Fox.

“Ella era un alma amable y siempre estaba tratando de mejorarse a sí misma y mejorar todo lo que la rodeaba”, dijo Kupfer. “Ella se preocupaba por la gente”.

Agregó: “Ella era el tipo de persona que necesitamos en esta Tierra”, dijo su padre. “Era fuerte y vivaz”.

5. Kupfer llenó su página de Facebook con fotos de amigos y actividades al aire libre

En Facebook, Kupfer escribió que era de Pacific Palisades. Sus fotos la muestran principalmente con amigos o disfrutando del aire libre.

Tenía una licenciatura en relaciones públicas de la Universidad de Miami y estudió en el extranjero en la Universidad de Sydney, según su página de LinkedIn. Asistió a Brentwood High School, según Fox 11.

“Defiende la justicia”, decía el gráfico en la portada de LinkedIn de Kupfer.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Muere enfermera tras ataque de indigente mientras esperaba su autobús en LA