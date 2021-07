¿Quién era la esposa del Dr. Muerte?: ¿Era Wendy Renee Young?

Wendy Renee Young tuvo una relación sentimental con el médico de Texas Christopher Duntsch, quien se hizo conocido como “Dr. Muerte”, durante su juicio penal. La pareja tuvo dos hijos juntos. Pero Young y Duntsch nunca se casaron.

Duntsch fue sentenciado a cadena perpetua en 2017, después de que un jurado lo declarara culpable de herir a un paciente anciano en un procedimiento quirúrgico. El paciente estaba paralizado. La policía acusó a Duntsch de mutilar a varios pacientes y causar la muerte de al menos dos personas. Pero solo fue condenado por un cargo. Como informó ProPublica, la condena de Duntsch fue la primera de este tipo en los Estados Unidos.

El caso de Duntsch fue narrado en una nueva serie dramática para el canal de transmisión Peacock. La serie de ocho episodios Dr. Death (Dr. Muerte), debuta el 15 de julio. Según IMDB, Young es interpretada por la actriz Molly Griggs en dos episodios.

Young conoció al Dr. Muerte ‘en un bar de Memphis y se mudaron juntos después de 3 meses de citas’

Young habló con el reportero Matt Goodman de D Magazine para un artículo en profundidad que se publicó en noviembre de 2016. Para ese momento, Duntsch había sido arrestado y acusado de agresión y abuso de ancianos. La relación de Young con Duntsch había terminado por un tiempo en ese momento.

Young explicó a la revista que conoció a Duntsch en 2011 en un bar en Memphis, Tennessee. Ella tenía 27 años y él 40 en ese momento. Young dijo que Duntsch le compró una bebida y que rápidamente formaron una conexión. Ella dijo que cuando regresaron a su casa esa noche, bailaron “bajo una bola de discoteca” en su oficina. Young agregó que cuando conoció a Duntsch, había estado trabajando como bailarina en un club de striptease.





Young dijo que la relación con Duntsch avanzó rápidamente. “Hablamos sobre el matrimonio bastante rápido. Nos mudamos juntos en tres meses y luego quedé embarazada”, le dijo a D Magazine. Pero la pareja finalmente nunca se casó.

Young también explicó que en los primeros días de su relación, Duntsch estaba en el proceso de buscar trabajo en un hospital. Ella dijo que recibió ofertas de centros médicos en Nueva York, San Diego y Dallas. Cuando decidió aceptar la oferta en Texas, Young decidió mudarse con él porque tenía parientes en Dallas.

Young tuvo dos hijos con Duntsch, pero rompieron antes de que naciera su segundo hijo

Young y Duntsch tienen dos hijos. Ella le dijo a D Magazine que llamaron a los niños Aiden y Preston.

Duntsch comenzó a engañar a Young con su asistente poco después de que se mudaron al área de Dallas, según D Magazine. Su asistente, Kimberly Morgan, les dijo a los investigadores que ella y Duntsch solían pasar momentos románticos juntos en su oficina en Baylor Regional Medical Center en Plano. (También explicó que Duntsch tenía una manija de vodka debajo de su escritorio).

Young dijo que ella y Duntsch vivían en una casa de cinco habitaciones cerca del hospital con su primogénito, Aiden. Ella le dijo a la revista que Morgan estaba allí a menudo, pero en ese momento, Young asumió que simplemente estaban trabajando juntos. Pero a Morgan también le dijeron que Young era solo una amiga.

No está claro exactamente cuándo se separaron Young y Duntsch. Fue despojado de su licencia médica en diciembre de 2013, informó el Dallas Observer. Poco después, se declaró en bancarrota y se mudó con sus padres a Colorado, dijo ProPublica.

Pero Young se quedó en Texas. Según un registro de bebés en Amazon, Young quedó embarazada de su segundo hijo en este período de tiempo. El bebé, Preston, nació en septiembre de 2014. Young le dijo a D Magazine que cuando nació Preston, ella y Duntsch ya se habían separado y que ella había estado viviendo con su hermana en Garland, Texas.

Young dijo que trabajaba como consultora para NBC y enumeró su estado de relación como “soltera” en Facebook

Cuando Young se reunió con el reportero de la revista D Magazine para el artículo de noviembre de 2016, ya se había dejado de Duntsch. Ella acababa de dar a luz a su tercer hijo y en ese momento vivía con los padres de su novio.

Young dijo que dejó Dallas para escapar de toda la atención negativa que recibió por estar involucrada con Duntsch. A fines de 2016, dijo que vivía en Springtown, que se encuentra a unas 60 millas al oeste de Dallas. No está claro si todavía está allí. Una búsqueda en los registros de propiedad del condado de Parker bajo su nombre no arroja ningún resultado.

Una búsqueda de registros en línea tampoco aclara si alguna vez se casó con el padre de su tercer hijo. Los registros de matrimonio en Texas no están disponibles en línea.