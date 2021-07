Hombre incendió casa con su bebé y abuelos adentro: Los 3 murieron

Una terrible hecho que está siendo investigado por las autoridades del condado de New Jersey tiene horrorizados a los residentes del estado Jardín, luego de conocerse que la policía arrestó a un sujeto, señalado de haber prendido fuego a una casa en la que se encontraban su bebita de apenas nueve meses de nacida. El ataque a la casa ocurrió el viernes pasado a eso de las 3:40 de la madrugada, en Hamilton Township, Nueva Jersey.

El sujeto, identificado como Michael Sanders, de 23 años, fue detenido el lunes por las autoridades, según lo reveló el periódico NY Post, donde se mencionó que el incendio ocasionado por el hombre, además de dejar sin vida a su hijita, mató a sus dos abuelos, quienes se encontraban también en la vivienda.

Según datos suministrados por el citado medio, Sanders es el principal sospechoso del triple homicidio y fue captado mientras se abastecía de líquido inflamable, previo a la conflagración. Además fue visto cerca de la casa donde se encontraban la niña y sus abuelos.

N.J man set house blaze that killed his infant daughter, her grandparents, prosecutor says https://t.co/6cnvAphyJU pic.twitter.com/hTtDiWsCp7 — njdotcom (@njdotcom) July 12, 2021

Junto a la bebé y a los dos adultos que perdieron la vida, también estaban al momento del incendio en la casa otras dos personas, de quienes no se suministró las identidades, quienes fueron trasladadas al hospital, debido a la seriedad de sus heridas, y se encuentran en estado grave.

Sanders está acusado de tres cargos de asesinato, pero las autoridades informaron que el sujeto no sabía que su pequeña se encontraba dentro de la vivienda en el momento en que prendió fuego.





Play



Infant, grandmother dead after Hamilton Township house fire, authorities say FOX 29's Jennifer Joyce has more on a deadly house fire Friday morning in Hamilton, New Jersey. Philadelphia news, weather, traffic and sports from FOX 29, serving Pennsylvania, New Jersey and Delaware. Watch breaking news live or see the latest videos from programs like Good Day Philadelphia. Subscribe to FOX 29: youtube.com/fox29philly?sub_confirmation=1 Watch FOX 29… 2021-07-10T02:10:52Z

Sobre los adultos que perecieron en el incendio, la policía reportó que se trataba de la suegra del individuo, al igual que el actual esposo de ella.

El periódico El Diario NY también reseñó la noticia y aseguró que los fiscales que llevan el caso confirmaron que cámaras de seguridad captaron al hombre comprando el líquido inflamable, que presuntamente utilizó para prender fuego a la casa de la familia de la madre de su bebita.

Otro detalle presentado por la Fiscalía fue que antes del incendio, el hombre le habría dicho a la madre de su bebita que sacara a la niña de la vivenda, a través de un mensaje de texto.

El Diario aseguró que la bebé que perdió la vida en medio del fuego fue identificada como Malani Sanders, mientras que su abuela fue identificada como Tiffany Abrams Jones, de 42 años.





Play



Michael Sanders Arrested For Fire In Hamilton Township Michael Sanders has been arrested for setting a fire that killed three people, including his own baby girl. 2021-07-12T16:14:04Z

Sobre la tercera víctima, el esposo de la abuela de la bebé, las autoridades revelaron que respondía al nombre de Prince Jones, de 50 años, quien logró sobrevivir hasta el domingo, y pudo ser trasladado hasta el hospital, pero allí falleció.

El citado medio mencionó que la mamá de la pequeña y otro adulto, serían las otras dos víctimas de la conflagración, quienes luchan por su vida en el hospital.

Además del triple homicidio, Sanders deberá responder ante la corte por los delitos de agresión agravada, incendio premeditado y causar lesiones o daños generales.