Niño latino de 6 años muere ahogado en Florida: ¿Cómo perdió la vida?

Lo que inicialmente estaba planeado como unas vacaciones familiares que quedarían en la posteridad, terminaron convertidas en una tragedia en la que un niño de tan solo 6 años resultó muerto.

Los hechos se registraron en la Florida, según informó la policía de Panama City Beach, municipalidad ubicada al noreste del estado, donde hallaron el cuerpo de un pequeño, quien murió ahogado.

La noticia fue divulgada por el periódico NY Post, donde se aseguró que el niño, de origen hispano, identificado como Enrique Cortez-Dubon, fue encontrado el martes a orillas de la playa.

'Tragic accident': Boy, 6, drowns while on family vacation in Florida https://t.co/txEd3keiDg pic.twitter.com/3PCeME2FYR — New York Post (@nypost) July 8, 2021

El jefe de policía J.R. Talamantez reveló, según el citado medio, que el niño había sido reportado como desaparecido desde el lunes, cuando fue visto por última vez mentido en el agua, en inmediaciones del hotel Shores of Panama.

Asimismo, se reveló que la familia del menor se estaba hospedando en el mencionado hotel y que provenían desde la ciudad de Atlanta, Georgia.

El oficial advirtió que no hubo manos criminales en la muerte del pequeño, y que el caso está siendo tratado como un accidente.





“Esto no fue culpa de los padres. No fue culpa de nadie. Este fue un trágico accidente”, dijo Talamantez.

A través de un comunicado, la Uniformada agregó que la familia dijo a la policía que “el niño no nadaba bien y que no llevaba flotadores”.

Tras enterarse de la desaparición del menor en el agua, la policía y los equipos de emergencias de la Ciudad lanzaron un operativo de búsqueda con 80 socorristas que incluyó el uso de drones y helicópteros, así como buzos.

El Post agregó que el cadaver del niño fue encontrado a una milla y media del sitio donde fue visto con vida por última vez.

Newschannel 7 mencionó que el incidente ocurrió en el golfo, en la zona cercana a la playa 21 y 22, y que el niño fue hallado por un transeúnte.

“Es trágico. Es perturbador. Definitivamente no es el resultado que queríamos”, agregó al medio, el jefe policial Talamantez. “Esto es muy malo. Ningún policía quiere venir aquí y decir que ha muerto un niño, especialmente ningún jefe de policía quiere venir aquí y decir que eso pasa en su ciudad. Bajaron con una cierta cantidad de niños, ahora van a tener que volver a casa con uno menos”.

Las autoridades forenses de la ciudad ahora deberán revelar el informe final sobre la causa específica de la muerte del niño.