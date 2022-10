¿Quién es Wendy Patrickus, la abogada del asesino Jeffrey Dahmer?

Wendy Patrickus es una abogada defensora de Milwaukee, Wisconsin, que formó parte del equipo de defensa que representó al asesino en serie Jeffrey Dahmer.

Patrickus aparece de manera destacada en el nuevo documental de Netflix, “Conversaciones con un asesino: las cintas de Jeffrey Dahmer”. Grabó múltiples conversaciones con Dahmer de julio a octubre de 1991 como parte de su trabajo de defensa. El documental los transmite por primera vez.

Dahmer, por supuesto, fue uno de los peores asesinos en serie y caníbales de la historia de la nación.

Esto es lo que necesita saber:

Patrickus ha dirigido su propio bufete de abogados durante 17 años

Patrickus todavía ejerce la abogacía en Milwaukee. Tiene su propia práctica, donde se enfoca en defensa penal y casos civiles, según su página de LinkedIn.

“He estado ejerciendo la abogacía desde 1988 cuando aprobé el examen de Wisconsin”, explicó Patrickus en LinkedIn.

“Desde entonces inicié mi práctica como asociado en las Oficinas Legales del Abogado Gerald P. Boyle y en segundo lugar presidí el juicio con jurado de Jeffrey Dahmer. Recibí el beneficio de una excelente capacitación mientras trabajaba en las Oficinas Legales de Boyle durante esos cinco años. Esa capacitación y experiencia que recibí me prepararon para abrir mi propia práctica”.

Ella continuó,

Dado que mi formación inicial se centró principalmente en la práctica del derecho penal en ese entonces, continué con ese enfoque en mi nueva práctica. Sin embargo, a lo largo de los años, las experiencias de vida crecen y, a medida que crecían mis experiencias, también crecían los cimientos y las áreas de mi práctica. Ahora disfruto de los beneficios de cierta diversificación con una práctica completa en muchas áreas. Además de un mayor crecimiento en los casos de derecho de familia, ahora disfruto principalmente de los asuntos comerciales. He tenido la oportunidad de trabajar en casos en las áreas de derecho contractual, desarrollo comercial y marketing. Recientemente, he desarrollado un curioso deseo de aprender más sobre el marketing en redes sociales, que parece ser la vía más grande y emocionante para maximizar las ventas, la notoriedad y los ingresos futuros para cualquier empresa productora de servicios o productos.

Patrickus se describió a sí misma como ‘Clarice Starling’ en “El silencio de los inocentes”

En el documental de Netflix, Patrickus describió cómo representar a Jeffrey Dahmer fue su primer trabajo. La llevaron a una habitación para entrevistarlo. Le preocupaba que el caso estuviera sobre su cabeza en ese momento. “Me sentí como Clarice Starling en El silencio de los inocentes. Fue muy educado”.

El abogado defensor principal fue Gerald Boyle, un conocido abogado defensor de Milwaukee. Dahmer le dijo a Gerry Boyle que quería entender por qué era como era. Boyle lanzó una defensa por locura para Dahmer que finalmente resultó infructuosa.

Patrickus dijo en el documental que trató de ganarse la confianza de Dahmer. Ella lo llamó Jeff. Él la llamó Wendy. “Es algo que mantuve enterrado dentro de mí durante muchos años”, dijo Dahmer a Patrickus.

“No creo que haya nada que pueda preparar a nadie para ese tipo de carnicería”, dijo.

El documental también presenta imágenes de noticias antiguas y una entrevista con Jeff Fleming, quien era un reportero de televisión de Milwaukee en ese momento. Hoy es vocero de relaciones públicas del alcalde de Milwaukee. En el programa de Netflix, describió cómo la policía lo dejó mirar el apartamento de Dahmer. Señaló que había una “lámpara de lava progresiva” que le daba al apartamento una “sensación espeluznante”.

El documental también presenta una entrevista con James Causey, quien era reportero de un periódico para el Milwaukee Sentinel en ese momento. Hoy es escritor del Milwaukee Journal Sentinel.

Dennis Murphy, un detective de la policía de Milwaukee, ayudó a entrevistar a Dahmer con el detective Pat Kennedy. Él dice en el documental que Dahmer dijo: “¿Por qué no me disparas ahora?”.

