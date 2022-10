Día de Colón 2022: ¿Por qué se celebra?

El Día de Colón, es una fecha que conmemora desde 1971 los Estados Unidos, cada segundo lunes del mes de octubre, y como señala la Embajada Americana, es una celebración que evoca las discusiones sobre la era de la exploración y las transformaciones que causó, incluyendo las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas.

Además, dice el establecimiento, que, para la mayoría de los estadounidenses, la festividad proporciona un fin de semana largo para disfrutar en familia los primeros días de otoño.

El descubrimiento de América

Conmemorar Columbus Day no es la forma de fortalecer las sociedades nativo-americanas afectadas aún por 500 años de genocidio https://t.co/tU6crTrFF7 — Diario de Noticias (@NoticiasNavarra) October 9, 2022

Todos los años, Estados Unidos de América y países hispanoamericanos, rinden homenaje al día en que el Genovés, Cristóbal Colón y una expedición de 90 hombres españoles, financiados por la corona española, quisieron encontrar una nueva ruta para llegar a las Indias. Para ello, decidieron a bordo de las carabelas: La Pinta, la Niña y la Santa María, cruzar el océano Atlántico.

Tras 70 días en alta mar, el 12 de octubre de 1492, se encontraron con la primera vista de tierra firme. Los exploradores llegaron por primera vez a la isla antillana de Guanahani, donde habitaban los nativos Tainos o Lacayos. La expedición de Colón, la renombró como isla San Salvador.

Según el portal 65YMas, el 29 de abril de 1493 se publicó la carta de Colón dirigida al Escribano de Ración en la que se anunciaba el Descubrimiento.

“A la primera [isla] que yo hallé puse nombre San Salvador a conmemoración de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado; los indios la llaman Guanahani; a la segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción; a la tercera, Fernandina; a la cuarta, la Isabela; a la quinta, la isla Juana, y así a cada una nombre nuevo”, recogida por la biblioteca virtual del Banco República de Colombia.

Hoy en día esta isla hace parte de las Bahamas Británicas, y se le conoce como Isla de Waitling.

De acuerdo con la Embajada Americana, distintos países celebran esta ocasión con festivos anuales: entre ellos cabe destacar el Día del Descubrimiento, en Las Bahamas y Colombia; el Día de la Hispanidad, en España, y el Día de la Raza, en gran parte de América Latina.

En 1971, el Congreso de Estados Unidos trasladó la fecha del 12 de octubre al segundo lunes de octubre, para dar a los trabajadores un fin de semana largo. En Estados Unidos, el Día de Colón suele celebrar el patrimonio italiano e ítalo-estadounidense, ya que se considera que Colón era oriundo de Génova (Italia).

Pero, ¿por qué celebra Estados Unidos el Día de Colón?

El motivo inicial para celebrar tal día es conmemorar una nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles, además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano, dice Univisión.

Los primeros ciudadanos en celebrar el Día de Colón fueron los inmigrantes italianos asentados en gran número en los estados Unidos, quienes quisieron rendir un homenaje a su conciudadano y al patrimonio cultural e histórico traído por su expedición al Nuevo Mundo.

La primera de estas celebraciones las reclama la ciudad de Nueva York (en 1866) y San Francisco (en 1868), pero solo hasta 1937, el presidente Franklin D. Roosevelt proclamó el Día de Colón cada 12 de octubre como una fiesta federal, según AS.

Play

History of the Holidays: Columbus Day | History How Columbus Day came to be celebrated. HISTORY®, now reaching more than 98 million homes, is the leading destination for award-winning original series and specials that connect viewers with history in an informative, immersive, and entertaining manner across all platforms. The network’s all-original programming slate features a roster of hit series, epic miniseries, and scripted… 2009-10-08T21:43:44Z

El presidente Biden cambia el Día de Colón por la fiesta de los Pueblos indígenas

En el año 2021, el presidente demócrata Joe Biden, se convierte en el primer presidente que proclama el 11 de octubre como la fiesta federal que celebra “El Día de los Pueblos indígenas”.

En su proclama se lee:

Yo, JOSEPH R. BIDEN Jr., presidente de los Estados Unidos de América, proclamo el 11 de octubre de 2021, como el Día de los Pueblos Indígenas. Insto al pueblo de los Estados Unidos a que observe este día con las ceremonias y actividades apropiadas. También he ordenado que la bandera de los Estados Unidos sea desplegada en todos los edificios públicos en el día designado en honor a nuestra variada historia y a los pueblos indígenas que contribuyen a dar forma a esta nación.

As we prepare to celebrate Columbus Day, let’s remind ourselves of how intelligent and moral a man like Columbus was. His faith, bravery, and wisdom was a once in a lifetime act. He truly is one of the greatest heroes of history. pic.twitter.com/UroBqCZ0NR — The Current Thing (@CurrentThingUSA) October 9, 2022

En su declaratoria, el mandatario, reconoció que el descubrimiento de América por parte de la expedición de Cristóbal Colón solo trajo a los pueblos indígenas muerte y destrucción. La noticia de unas tierras desconocidas, prosperas y ricas, desconocidas para el antiguo continente atrajo el interés de muchos exploradores y desato la era de la conquista europea al continente americano.

La proclamación continuaba:

“Para los nativos americanos, la exploración occidental dio lugar a una oleada de devastación: violencia perpetrada contra las comunidades autóctonas, desplazamientos y robos de territorios tribales, introducción y propagación de enfermedades… Con este día reconocemos este doloroso pasado y nos comprometemos a invertir en las comunidades autóctonas, manteniendo nuestros compromisos solemnes y sagrados con la soberanía tribal y buscando un futuro más brillante centrado en la dignidad, el respeto, la justicia y las oportunidades para todas las personas”, decía la proclamación del Día de Colón. Biden hacía así un paso histórico de reconciliación hacia las comunidades indígenas del país, que desde hacía mucho tiempo denunciaban que se utilizara este día para homenajear a un conquistador y celebrar una conquista que desembocó en un genocidio.

Cabe señalar, que lideres de los pueblos ancestrales de EE.UU, venían pidiendo desde años atrás, que el estado federal cambiara el Día de Colón por el Día de los Pueblos Indígenas.

Estados que celebran el “Día de los Pueblos Indígenas”

• Alabama: celebra tanto el Día de Colón como el Día de la Herencia Indígena Americana.

• Alaska: celebra el Día de los Pueblos Indígenas desde 2017. El gobernador Bill Walker firmó la celebración de la fiesta en 2015 y 2016 antes de hacer oficial el cambio en 2017.

• Hawái: celebra el Día de los Descubridores en lugar del Día de Colón, con la ley estatal que lo describe como un día “en reconocimiento de los descubridores polinesios de las islas hawaianas”.

• Maine: conmemora el Día de los Pueblos Indígenas a partir de 2019, cuando la gobernadora Janet Mills dijo que era un paso “para sanar las divisiones del pasado, para fomentar la inclusión” y “para contar una historia más completa y profunda.”

• Nebraska: a partir de 2021, el estado reconoce el Día de los Pueblos Indígenas además del Día de Colón.

• Nuevo México: celebra el Día de los Pueblos Indígenas desde 2019. La gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo que el día celebraría las “23 naciones indígenas soberanas del estado y el lugar esencial de honor que los ciudadanos nativos ocupan en el tejido de nuestro gran estado”.

• Oklahoma: en 2019, el estado votó para trasladar el Día de los Nativos Americanos al mismo día que el Día de Colón para que ambos puedan celebrarse simultáneamente.

• Oregón: aprobó una ley en 2021 que designa el segundo lunes de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas.

• Dakota del Sur:• celebra el Día de los Pueblos Indígenas desde 1990.

• Vermont: se aprobó una ley en 2019 que sustituye el Día de Colón por el Día de los Pueblos Indígenas.

Amazing energy, turnout and support at the Bronx Columbus Day Parade in Morris Park. 🇮🇹 🇺🇸 pic.twitter.com/vuKYyfkGIr — Lee Zeldin (@leezeldin) October 9, 2022

Por Proclama, celebran:

• Arizona: en 2020, el gobernador Doug Ducey firmó una proclamación que reconocía el 12 de octubre de ese año como el Día de los Pueblos Indígenas, además del Día de Colón, según la filial de CNN, KNXV.

• California: además de conmemorar el Día de los Nativos Americanos a finales de septiembre, el gobernador Gavin Newsom ha firmado proclamaciones anuales que marcan el Día de los Pueblos Indígenas el segundo lunes de octubre.

• Iowa: la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, hizo una proclamación en 2018 designando el Día de Colón como el Día de los Pueblos Indígenas.

• Louisiana: el estado no reconoce el Día de Colón. El gobernador John Bel Edwards declaró el 14 de octubre de 2019 como el primer Día de los Pueblos Indígenas del estado.

• Michigan: el 14 de octubre de 2019, la gobernadora Gretchen Whitmer declaró el día como el Día de los Pueblos Indígenas “para elevar las raíces, la historia y las contribuciones indígenas de nuestro país”.

• Minnesota: en 2019, el gobernador Tim Walz firmó una proclamación que declaraba el segundo lunes de octubre de ese año como el Día de los Pueblos Indígenas. El estado es el hogar de 11 naciones tribales.

• Nevada: el gobernador Steve Sisolak firmó una proclamación en 2020 marcando el 12 de octubre de ese año como el Día de los Pueblos Indígenas, diciendo, en parte, que “nos permite repensar nuestra historia” y reconocer “las importantes contribuciones de los pueblos indígenas en el estado de Nevada”.

• Carolina del Norte: el gobernador Roy Cooper ha hecho proclamaciones anuales designando el segundo lunes de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas.

• Virginia: en 2020, el gobernador Ralph Northam declaró el primer Día de los Pueblos Indígenas en Virginia, calificándolo de “paso importante para crear una Commonwealth inclusiva y honesta.” El estado es el hogar de 11 tribus nativas.

• Wisconsin: el gobernador Tony Evers estableció el Día de los Pueblos Indígenas a través de una orden ejecutiva días antes de la observancia en 2019.

• Washington: el Consejo de Washington votó para reemplazar el Día de Colón con el Día de los Pueblos Indígenas unos días antes de la celebración de 2019.

LEER MÁS: Día de Colón 2022: ¿Cuándo es?