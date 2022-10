Día de Colón 2022: ¿Cuándo es?

El Día de Colón, Día de la raza o el Columbus Day para los estadounidenses, es una fecha conmemorativa de los pueblos americanos, por el descubrimiento de Cristóbal Colón al nuevo continente, y antes de que el presidente Joe Biden en el 2021 lo decretara como fiesta federal de “Día de los pueblos Indígenas”, para ser celebrado el día 11 del mes de octubre, la festividad al igual que en el resto de las Américas era celebrado desde 1934, cada 12 de octubre.

¿Por qué es una fiesta federal en Estados Unidos?

Para entender por qué los Estados Unidos conmemoran esta fecha, hay que hacer una reseña sobre lo que fue el descubrimiento de América.

El 12 de octubre 1492, se convierte en una fecha importante para los pueblos americanos, porque en ese día “Colon” y una tripulación de 90 hombres, financiado por la Reina Isabel de España, se embarcaron a bordo de las carabelas, la Pinta, la Niña y la Santamaria, para hacer una travesía por el océano Atlántico esperando encontrar una nueva ruta para llegar a las Indias.

Sin embrago, sin proponérselo, lo que Colón y sus expedicionarios encontraron fue tierras desconocidas para ellos hasta ese momento, y a la que llamaron América.

La primera tierra firme en la que atracó Colón ese 12 de octubre fue la isla de Guanani, en lengua indígena, a la que el nombro San Salvador, y que actualmente conocemos como isla de Waitling, perteneciente a las Bahamas Británicas.

La noticia del descubrimiento de unas nuevas tierras, una nueva raza, y toda la riqueza que poseía el territorio, llamó la atención de nuevos exploradores que de inmediato se enrutaron a conocerlas, conquistarlas y colonizarlas.

Ahora bien, teniendo en cuenta la evolución histórica de los Estados Unidos, ligado a la colonización británica, llevó a que la nación conmemorara no el hecho de un descubrimiento, que hoy en día se cataloga de asalto y atropello a los pueblos indígenas, si no que la fecha pretende más bien festejar el desembarque sobre la isla de San Salvador.

Además, según informa Español, la fecha sigue siendo una expresión de los deseos de los católicos estadounidenses de finales del siglo XIX, la mayoría de ellos inmigrantes o hijos de inmigrantes, por un lugar honorable en el pasado estadounidense. Los miembros de una minoría religiosa—los católico-romanos del siglo XIX—frente al sentimiento anticatólico palpable, se identificaron con Colón mientras reivindicaban su pertenencia.

Cronología festiva del Columbus Day o Día de Colón en Estados Unidos:

• 1792 – La Sociedad de St. Tammany organiza la primera celebración en el 300º aniversario en la ciudad de Nueva York.

• 1892 – El presidente Benjamín Harrison emite una proclamación que establece la celebración del 400º aniversario.

• 7 de abril de 1907 – Colorado se convierte en el primer estado en declararla fiesta legal.

• 1920 – Comienza a celebrarse anualmente.

• 12 de octubre de 1937 – Primera celebración federal del Día de la Raza, bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt.

• 1971 – Se convierte en un día festivo federal legal en Estados Unidos. La Proclamación Presidencial (PL90-363) establece que la observancia del Día de la Raza es siempre el segundo lunes de octubre.

De día de Colon a Día de los pueblos Indígenas

Según publicó el año pasado 2021 el medio Voz America, el reconocimiento de la violencia, las enfermedades y otros sufrimientos infligidos por las naciones europeas a las personas que ya vivían en el hemisferio occidental impulso en los últimos años una revaluación de la festividad, incluidos los llamamientos para su abolición y nuevas conmemoraciones de las poblaciones indígenas.

Es así, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió la primera proclamación presidencial del Día de los Pueblos Indígenas, para que se decretara como Fiesta Federal cada 11 de octubre.

“Hoy, también reconocemos la dolorosa historia de agravios y atrocidades que muchos exploradores europeos infligieron a las naciones tribales y comunidades indígenas”, escribió Biden. “Es una medida de nuestra grandeza como nación que no busquemos enterrar estos episodios vergonzosos de nuestro pasado, que los enfrentemos con honestidad, los saquemos a la luz y hagamos todo lo posible para abordarlos”.

El mandatario, señaló que esta celebración era un festejo muy aparte del Día de Colón, y dentro de la proclama no olvido destacar la importancia de la colonia ítalo-estadounidenses dentro de la sociedad norteamericana, pero no escatimo en calificar que Colon y sus exploradores, fueron violentos y dañinos para los nativos del continente.

“Las acciones de hoy escriben un nuevo capítulo que abarca el reconocimiento indígena, aseguran que el liderazgo tribal tenga un lugar en la vida política y demuestra que trabajando juntos podemos construir un futuro más brillante para todos.” Dijo el presidente Biden.

De acuerdo con BlogNoticias, más de 100 ciudades, como Seattle, Los Ángeles, Denver, Phoenix y San Francisco, y también estados enteros, como Minnesota, Alaska, Vermont y Oregón, sustituyeron el Día de Colón por el Día de los Pueblos Indígenas.

El movimiento trata de concientizar sobre el trato que Colón dio a los pueblos indígenas y de respetar y celebrar la cultura indígena.

Berkeley, California, fue la primera ciudad en adoptar el Día de los Pueblos Indígenas, en 1992.

En lugar del Día de los Pueblos Indígenas, Hawái celebra el Día de los Descubridores el segundo lunes de octubre, y Dakota del Sur celebra el Día de los Nativos Americanos.

Finalmente, indica este medio que muchas estatuas de Cristóbal Colón en todo el mundo están siendo retiradas o sustituidas.

