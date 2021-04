EE.UU.: ¿Washington D.C. cerca de ser el Estado 51 del país?

El día jueves 22 de abril, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley que propone que la ciudad de Washington D.C. pase a ser el estado número 51 en el mapa político del país. Con 216 votos a favor y 208 en contra del proyecto de ley H.R. 51, la definitiva, ahora se pone en consideración del Senado de la República Federal.

“Se trata de democracia. Se trata de autogobierno. Se trata de derechos electorales”, tuiteó el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, después de la votación en la Cámara.

Según reporto CNBC, la iniciativa planteada por los demócratas tuvo el aval del presidente Joe Biden durante la presente semana. “Establecer el estado de Washington Douglass Commonwealth como el estado número 51 hará que nuestra Unión sea más fuerte y justa”, dijo la Casa Blanca a través de la Oficina de Administración y Presupuesto en un comunicado, el cual agregó que “Washington, D.C. tiene una economía sólida, una cultura rica y una población diversa de estadounidenses de todos los ámbitos de la vida que tienen derecho a una participación plena e igualitaria en nuestra democracia“, dice el documento, informó Latinus.

Así mismo, frente a esta propuesta, la Oficina de Administración y Presupuesto en una declaración de política administrativa, expresó que “El Congreso debería “proporcionar una transición rápida y ordenada a la estadidad” para los más de 700,000 residentes de Washington que no tienen representación de voto total en la Cámara y el Senado.

Cabe destacar, que, en el mes de marzo del presente años, el jefe de la Casa Blanca ya había hecho oficial su postura, cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó que él “cree que merecen representación, por eso apoya la estadidad de DC”. Para los defensores del proyecto de ley, la estadidad de D.C. es una cuestión de derechos civiles, aseguró La Opinión.

Sin embargo, sacar adelante este proyecto de ley no será fácil. No es la primera vez que esta propuesta es presentado ante el Congreso. El año pasado la iniciativa murió en el senado, y lo que se espera es que de nuevo ocurra lo mismo.

A pesar de que los demócratas tienen 50 senadores en la Cámara alta y el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, esto no garantiza que, ante una obstrucción parlamentaria, el total de los 60 votos necesarios para pasar el proyecto se alcance, más cuando senadores del mismo partido de gobierno consideran que no es buena idea convertir al Distrito de Columbia en el Estado 51º de la nación.

Esta propuesta se da por la presión que viene ejerciendo la ciudadanía residente del distrito capital de Columbia, quienes argumentan que siendo la ciudad que tiene el control de ambas Cámaras del Congreso, solo pueden votar en las elecciones generales cada cuatro años, sin derecho a elegir senadores, y sólo pueden escoger un congresista, que tiene voz pero no tiene voto en la Cámara de los Diputados. Desde 1991, Eleonor Holmes Norton, es la única congresista que los ha representado, y es precisamente ella la postulante de este proyecto, pero sobre el cual no pudo votar el viernes.

“La mayoría de las personas, cuando descubren que la capital de su propia nación tienen los mismos derechos que tienen los demás, se sienten avergonzados ”, dijo a Vox la delegada sin derecho a voto del distrito, Eleanor Norton Holmes.

“Avergonzado de vivir en el único país que no otorga a los residentes de la capital de su nación los mismos derechos que tienen todos los demás en el país. Ningún estadounidense quiere tener esa distinción”. Agregó.

Así, los 705.000 habitantes del distrito capital se ven en desventaja con respecto del resto de los 326,3 millones de estadounidenses, que pueden ejercer su derecho a tener dentro del Congreso legisladores que los representen. Washington alega por la igualdad en los derechos civiles de sus ciudadanos, más cuando estos pagan un número de impuestos federales mayor al de 21 estados, y más per cápita que cualquier otro, según datos del IRS de 2019.

“La gente del DC paga impuestos, lucha en nuestras guerras, arriesgan sus vidas por nuestra democracia, pero… no pueden votar ni en la Cámara de los Diputados ni en el Senado sobre si Estados Unidos va o no a una guerra o cuántos impuestos pagar”, aseguró ayer en el debate antes de la votación la presidenta de la Cámara de los Diputados, la demócrata Nancy Pelosi.

La congresista Eleonor Holmes Norton, explicó que la capital estadounidense quedaría reducida a unos cinco kilómetros cuadrados que incluiría los monumentos de la explanada verde del “National Mall” y los edificios del Gobierno Federal, lo que comprende la Casa Blanca, el Congreso y el Tribunal Supremo.

El resto del territorio, es decir, todos aquellos rincones donde viven los vecinos del Distrito de Columbia se convertirían en el estado número 51 con el nombre “Washington Douglass Commonwealth”, en honor de Frederick Douglass, uno de los principales líderes el movimiento abolicionista en EE.UU. en el siglo XIX, y en el que se daría garantía a sus ciudadanos de contar con representación dentro del congreso con un representante en la Cámara y dos senadores.

