EE.UU.: Joe Biden propondrá aumentar impuestos a la clase alta

En los próximos días, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hará una propuesta que contiene un plan de aumento en los impuestos a los más ricos del país y de sus inversiones. El objetivo de este aumento es el poder financiar cerca de 1 billón de dólares en cuidados infantiles, educación universal preescolar y licencia remunerada para trabajadores, dijeron el jueves fuentes conocedoras del mismo.

Este proyecto, hace parte de una reforma radical del sistema fiscal que la administración de Joe Biden que quiere implantar en el país, con miras a que las empresas más grandes y ricas paguen más. Exige aumentar la tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta del 37% al 39,6% y casi duplicar los impuestos sobre las ganancias de capital al 39,6% para las personas que ganan más de 1 millón de dólares, según informó Reuters, citado por T13.

Es de señalar que esta sería la tasa impositiva más alta sobre los impuestos a las ganancias de capital, que en su mayoría son pagados por el 1% superior de los estadounidenses, desde que se introdujo el impuesto en el año 1913.

Sobre la exposición de esta reforma por parte del ejecutivo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente hablaría de su “Plan para las Familias Estadounidenses” durante un discurso que dará ante el Congreso, el cual tendrá lugar en la semana siguiente, finalizando el mes de abril.

“Su punto de vista es que eso debería recaer sobre las espaldas de los estadounidenses más ricos que pueden permitírselo y de las corporaciones y empresas que pueden permitírselo”, dijo Psaki, en declaraciones citadas por Forbes.

Breaking News: President Biden is expected to propose higher taxes on the rich to fund child care, education and paid leave, people familiar with the plan said. https://t.co/pqLWOQFkSB

De hecho, el jefe de la Casa Blanca, el pasado miércoles 7 de abril, develó cómo costearía este plan social al que llamo “Plan para Familias Estadounidenses”. Según información del The New York Times, el presidente propone aumentar la tasa impositiva a las rentas más altas, a partir de los 400.000 dólares anuales, así como el impuesto a las rentas del capital. Los norteamericanos más ricos podrían ver aumentar el impuesto sobre la renta al 39,6%, desde el 37% actual, fruto de la rebaja fiscal de Donald Trump en el año 2017.

Las ganancias de capital se gravan ahora de manera diferente a los ingresos, a menudo con una tasa más baja, de hasta el 20%, según la propuesta de Biden, dicha tasa se elevaría también al 39,6% para quienes ingresen más de un millón de dólares al año.

De hecho, miembros del partido demócrata de línea más progresista, vienen exigiendo desde tiempo atrás que se establezca una clase de impuesto a la riqueza, con iniciativas concretas planteadas en estados como el de Nueva York para gravar a los millonarios. El objetivo es doble: enjugar las deficitarias arcas públicas y también recaudar fondos extra para afrontar la recuperación de la económica a raíz de la crisis causada por la pandemia.

En esta misma vía, la administración actual pretende que, del sistema impositivo existente, se modifique también el impuesto de sucesiones, que ahora solo se tributa en el momento de la herencia, y que no contempla la revalorización posterior de los bienes recibidos, de acuerdo al The New York Times citado por el País.

President Biden in the next few days will unveil eye-popping new tax rates for the wealthiest Americans —a top marginal income tax rate of 39.6% and a capital gains rate of 43.4%. https://t.co/BmIB8YFwiP

When Biden rolls out his American Families Plan next week, it’s expected to include child care and education measures.

But it might not include healthcare, and that has some Dems nervous https://t.co/dB7EfDV6hB

— Emily Wilkins (@emrwilkins) April 23, 2021