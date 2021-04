¿Por qué este 23 de abril las banderas ondearán a media asta en EE.UU.?

¿Por qué las banderas están a media asta este viernes 23 de abril? Las banderas están a media asta hoy y durante varios días después de que el presidente Joe Biden emitiera una proclamación nacional a media asta en memoria del exvicepresidente Walter Frederick Mondale, quien murió el 19 de abril. Además de la orden nacional de Biden, varios estados tienen sus propias proclamaciones. Aquí hay un vistazo a las personas que están siendo honradas en todo el país con las banderas ondeando a media asta este viernes y durante todo el fin de semana.

Las banderas ondearán a media asta en memoria del ex vicepresidente Walter Frederick Mondale. Permanecerán a media asta hasta el día de su entierro, fecha que aún no ha sido fijada. Mondale murió a la edad de 93 años el 19 de abril, informó The New York Times. Fue vicepresidente del ex presidente Jimmy Carter.

Biden dijo en su proclamación:

Puede leer la declaración de Joe Biden sobre el fallecimiento de Mondale aquí, junto con la declaración de la vicepresidenta Kamala Harris aquí.

Algunos estados tienen sus propias proclamaciones para recordar a los que han muerto.

I have ordered U.S. and Missouri flags at government buildings statewide be flown at half-staff on Friday, April 23, in honor of @Missouri_NG Major Joshua W. Kolden of Pleasant Hill.

Teresa and I extend our prayers to Major Kolden’s family as they mourn this tragic loss. pic.twitter.com/PaYX9qs0ZJ

— Governor Mike Parson (@GovParsonMO) April 22, 2021