¿Qué se sabe de la nueva variante de coronavirus identificada en EE.UU.?

Científicos de la Universidad de Texas A&M, dieron información a los medios de comunicación, sobre el hallazgo de una nueva variante del Sars-Cov-2. La nueva cepa, identificada como la BV-1, se descubrió en un estudiante que reside por fuera de este campus, pero quien participa de una manera muy activa en las organizaciones de la Universidad.

La prueba en esta persona se confirmó como positiva el pasado 5 de marzo del presente año, cuando la universidad llevaba a cabo pruebas de rutina para detectar casos de COVID-19, y al tomar una muestra de saliva al estudiante, se logró evidenciar el hallazgo, que posteriormente pudo ratificarse en un segundo test del 25 de marzo. La infección seguía en el cuerpo, lo que indicó que esta nueva cepa tiene la propiedad de ser más duradera que otras variantes del virus, señalaron los científicos. Es de anotar que esta persona solo logró obtener una prueba negativa el viernes 9 de abril.

Es importante decir que los síntomas presentados por el universitario fueron de carácter leve, muy parecidos a los que se manifiestan en la primera semana de una gripe, y solo desaparecieron totalmente el 2 de abril.

“Aunque ha sido encontrada en un solo individuo que tuvo síntomas moderados, los científicos de Texas A&M decidieron que deben compartir esta información con los científicos alrededor del mundo”, dijo la universidad en un comunicado, informó Telemundo.

