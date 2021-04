COVID-19: EE.UU. llega a las 200 millones de vacunaciones como prometió Biden

Un informe de la Casa Blanca de este miércoles 21 de abril, se informó que antes de que se termine la presente semana, posiblemente este jueves 22 de abril, de nuevo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, alcanzará la meta prometida y que se propuso cumplir en cuanto al proceso de vacunación en el país norteamericano, llegando a la cifra de 200 millones de dosis de vacunas suministradas a sus ciudadanos.

Joe Biden pronunciará un discurso durante el día en el que “señalará que Estados Unidos alcanzará más de 200 millones de dosis esta semana”, dijo un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato, de acuerdo a Proyectopuente.

Having reached 200 million shots on Biden's 92nd day in office, I wonder if @DanCrenshawTX has anything he'd like to say to the president in light of this statement from January. pic.twitter.com/6fLBtnkZZR — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) April 21, 2021

Anteriormente, durante su primera conferencia de prensa, el actual jefe de la Casa Blanca, luego de cumplir con su primera meta a principios de abril de vacunar a 100 millones de estadounidenses, se propuso alcanzar una nueva cifra, que duplicaba a la anterior. La fecha límite para alcanzarla la puso en la primera semana de mayo, o antes de cumplir sus primeros 100 días de gobierno.

BREAKING: President Biden just announced that the United States has hit the target of 200 million shots. Ten days early. — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) April 21, 2021

“Hoy estoy fijando el segundo objetivo, y esto es, para mi centésimo día en el cargo haber aplicado 200 millones de dosis en los brazos de la gente. Sé que es ambicioso, pero ningún otro país se acerca siquiera a lo que estamos haciendo. Creo que podemos”, dijo el presidente en declaraciones citadas por El Periódico.

Igualmente, desde la Casa Blanca se adelantó información sobre datos que el presidente ofrecería en su discurso público, y que dan cuenta de que 133 millones de personas en el país recibieron al menos una dosis de la vacuna.

Jen Psaki says the U.S. will hit Pres. Biden’s doubled goal of 200 million shots on Thursday, more than a week ahead of schedule pic.twitter.com/t2ta5GmvAn — NowThis (@nowthisnews) April 21, 2021

De otro lado, noticias EFE, comunicó que el presidente Joe Biden, hará referencia a las ventajas fiscales que otorgará a las Pymes del país que concedan permisos retribuidos a sus empleados para que estos puedan asistir a vacunarse contra el virus del COVID-19, y se puedan recuperar de la inyección si es necesario.

De hecho, el presidente, explicará esta desgravación fiscal para empresas de menos de 500 empleados que ofrezcan a sus trabajadores permisos pagados para que se vacunen, y defenderá que ningún trabajador del país pierda “ni un dólar” de su nómina para tomarse el tiempo que necesite para recibir la vacuna y recuperarse de ella.

“Ningún estadounidense debería perder ni un solo dólar de su nómina para obtener la vacuna”, dijo Biden durante su discurso, informó Yahoo!

La desgravación fiscal, a la que, según los datos del Departamento del Tesoro, puede acogerse cerca de la mitad del sector privado de EE.UU., será para permisos desde hasta 80 horas y $511 dólares de coste por trabajador. Así, el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) publicará este mismo jueves la información necesaria para los empresarios que quieran acogerse a esta ventaja fiscal, según Swissinfo.

En este sentido, La administración de Joe Biden se comprometió a extender los permisos retribuidos, y por eso en su próximo paquete de medidas para la recuperación propondrá una desgravación para los permisos de hasta 14 semanas y con un costo máximo de $17,110 dólares para las empresas de menos de 500 empleados.

Además, estos beneficios fiscales con respecto a permisos relacionados con la pandemia no sólo estarán sujetos al proceso de vacunación, también contemplan la ausencia laboral si se tiene síntomas de la enfermedad, o para asistir al médico, hacerse la prueba diagnóstica, o para entrar en cuarentena previa orden médica.

La Casa Blanca defenderá estas medidas porque entiende que recalca que el permiso retribuido se ha demostrado como una herramienta útil contra la extensión del coronavirus, aseguró Forbes.

Una nueva etapa de vacunación

“Estadounidenses desde los 16 años, es su turno ahora” dijo Joe Biden durante su discurso. El mandatario ratificó su anuncio del pasado lunes 19 de abril, en la que indicó que “Todo el mundo puede vacunarse a partir de hoy. Tenemos suficientes vacunas, tenemos que estar protegidos, y usted tiene que proteger a sus vecinos, a su familia. Así que, por favor, póngase la vacuna”, declaró Biden en un video publicado en sus redes sociales y que marcó el inicio de esta nueva fase.

“Si eres mayor de 16 años ya puedes pedir tu vacunación gratuita contra el COVID-19″, dijo el presidente, lo que representa una ampliación de los grupos etarios para recibir el inmunizante. “Estadounidenses de más de 16 años, es su turno ahora”, reforzó.

As of today, every American is eligible to receive the COVID-19 vaccine. For yourself, your neighbors, and your family — please, get your vaccine. pic.twitter.com/o75JYpGe6r — President Biden (@POTUS) April 19, 2021

En su discurso el presidente instó a los jóvenes a vacunarse. “Quizás creen que no necesitan vacunarse. Déjenme explicarles por qué sí. Una razón es que la vacuna evitará que te enfermes gravemente, o incluso te mueras. Si estas totalmente vacunado las posibilidades de que eso te ocurra son ínfimas; la vacuna puede salvar tu vida. La segunda razón es que lo hagas por tu comunidad. Si tú te vacunas estás protegiendo a todos a tu alrededor”, aseguró Biden. “La vacuna es gratis, es conveniente, y está cada vez más disponible”, insistió el presidente.

"The vaccine is free, convenient and increasingly available," President Biden says while announcing 200 million shots have been administered since he took office. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) April 21, 2021

Además, explicó el primer mandatario de Estados unidos que muy pronto estará vacunado el 80% de los mayores de 60 años con al menos una dosis, mientras que los centros educativos han comenzado a abrir en el país como resultado de la vacunación de maestros y personal educativo en todos los estados, según Infobae.

¿Estados Unidos cederá vacunas?

De otro lado, al final del discurso, frente a una pregunta sobre si Estados Unidos cedería vacunas a otros países, la respuesta que dio el mandatario Joe Biden fue: “Ahora no tenemos suficiente como para estar seguros de mandar vacunas fuera. Pero espero que podamos hacerlo”, dijo en declaraciones citadas por La Vanguardia.

Inclusive, el presidente confirmó que habló este miércoles con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que pudo “ayudar algo” a este país en lo que a vacunas se refiere, pero espera hacerlo “más”, de acuerdo a La Vanguardia.

De la misma manera que expuso que su Gobierno está considerando qué hacer con las vacunas que no está usando, advirtió que primero había que evaluar si las inyectables eran seguras para enviarse a otros lugares. El ejecutivo, no entró en más detalles, pero expresó que además de Canadá, otros países especialmente centroamericanos podían ser beneficiados con esta ayuda.

Ahi les dejo el link sobre lo que dijo Biden hoy, incluyendo que no estan en condiciones de enviar vacunas a otros paises.https://t.co/xebnBRMIKU — 𝙅𝙚𝙨𝙪𝙨 𝘼𝙣𝙖𝙢𝙥𝙖 𝙈.𝘿, 𝙈.𝙎🧬🔬 (@jesusanampa) April 22, 2021

También dijo que a principios de abril la Casa Blanca llegó a acuerdos con México y Canadá para enviarles un total de cuatro millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, cuyo uso de emergencia todavía no se ha aprobado en Estados Unidos.

Así, se tiene programado el envío de 1,5 millones del suero de AstraZeneca a Canadá y 2,5 millones, a México, aseguró La Vanguardia.

