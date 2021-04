Revelan las imágenes del asesinato del joven Anthony Thompson Jr en Knoxville [VIDEOS]

Las autoridades han publicado imágenes de la cámara corporal que muestran la muerte del estudiante de 17 años de edad de Austin-East Magnet High School, Anthony Thompson Jr. en Knoxville, Tennessee. La oficina del fiscal de distrito del condado de Knox dijo que no se presentarán cargos al policía por el tiroteo.

La policía fue llamada a la escuela alrededor de las 3:15 p.m. del lunes 12 de abril, luego del reporte de un hombre posiblemente armado con una pistola, según el Departamento de Policía de Knoxville. Los oficiales involucrados fueron el oficial Jonathon Clabough, quien según los oficiales disparó contra Thompson y Willson, el oficial Adam Willson, quien recibió un disparo, el teniente Stanley Cash y el oficial Brian Baldwin. Las autoridades dijeron que Clabough estaba justificado en el tiroteo durante una conferencia de prensa.

Los funcionarios también publicaron un video del tiroteo, que puede ver aquí o más adelante en esta publicación. Tenga en cuenta que es extremadamente gráfico.

Esto es lo que necesita saber:

Funcionarios dijeron que Clabough que el tiro mató a Thompson e hirió a Willson, en un tiroteo que estaba justificado

Las imágenes de la cámara corporal del tiroteo de Thompson se publicaron al cierre de la investigación sobre su muerte, luego de una protesta pública para que se publicaran las imágenes. La familia también vio las imágenes del fatal tiroteo del adolescente antes de que fuera liberado.

“Acabo de pasar cuatro horas con esta familia y les diré que fueron cuatro horas dolorosas y agonizantes para esa familia, pero hablamos sobre la muerte de su hijo de 17 años, y una cosa que la familia me pidió que no Lo que tenía que hacer era publicar esas cintas hoy, pero porque había hecho la promesa de que una vez que completara el archivo y una vez que hablara con la familia, liberaría las cintas ”, dijo la fiscal de distrito Charme Allen durante una conferencia de prensa.

Los resultados de la autopsia indicaron que la bala entró en la parte superior izquierda del cuerpo de Thompson, viajó por ambos pulmones y por la parte inferior de su corazón. Thompson no podría haberse salvado sin importar la rapidez con la que se le prestó ayuda médica, debido a la gravedad de sus lesiones, dijo Allen.

La familia de Thompson reaccionó a la publicación del video y dijo que creían que las acciones no estaban justificadas

HAPPENING NOW: Anthony Thompson Jr.'s family is responding to the DA's press conference. They say they wanted the body cam video to be released, but after Thompson's funeral was held tomorrow. They don't agree the shooting was justified. #WBIR pic.twitter.com/m7X8KLqS44 — Amelia Young (@ameliayoung) April 21, 2021

La familia de Thompson reaccionó con lágrimas en los ojos ante la publicación de las imágenes y dijo que no creen que el tiroteo estuviera justificado durante una conferencia de prensa.

“Hablo hoy en nombre de mi familia con el corazón y el espíritu quebrantados. Queríamos que el público viera las imágenes. Le pedimos a Allen por respeto a mi sobrino que no lo soltara hasta que enterráramos a mi sobrino mañana. Queríamos que todos vieran cómo tratan a nuestros muchachos. Nuestros jóvenes negros en esta comunidad. Ya es suficiente”, dijo Angela Elder, tía de Thompson.

“Nos duele hasta el fondo de nuestro corazón”, continuó.

Los oficiales involucrados en el tiroteo también emitieron una declaración conjunta a WBIR.

“Agradecemos el arduo trabajo de la Oficina del Fiscal General de Distrito del Condado de Knox, Charme Allen, y de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, para lograr una pronta resolución de este trágico incidente. Creemos en la importancia de la confianza y la responsabilidad públicas. Esperamos volver a nuestros deberes y continuar sirviendo a la ciudad de Knoxville una vez más”.

