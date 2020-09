¿El moderador del debate Trump vs Biden, Chris Wallace, es demócrata o republicano?

Chris Wallace fue el moderador del primer debate presidencial de 2020. Por su parte, el Presidente Donald Trump y el ex Vicepresidente Joe Biden se veían las caras por primera vez. ¿Pero es Wallace demócrata o republicano? ¿Cuál es su ideología?

Chris Wallace está registrado como demócrata, pero dijo que es por razones pragmáticas

Según el Distrito de Columbia, Wallace está registrado como demócrata. Se registró en 1984 con su nombre completo: Christopher Wallace.

En 2006, The Washington Post reportó que Wallace se había registrado como demócrata a lo largo de más de dos décadas. Wallace fue preguntado por un periodista de la Fox en 2006 a qué partido política daba apoyo, y este contestó: “No es una información que debas saber”.

Pero después The Washington Post le preguntó el motivo por el cual se había registrado como demócrata, Wallace contestó que lo hacía por razones pragmáticas. Dijo: “La razón por la que estoy registrado como demócrata es que aquí en Washington D.C. sólo hay un partido político. Si quieres opinar sobre quién será el próximo alcalde o concejal, tienes que votar en las primarias demócratas.”

Las inclinaciones políticas de Wallace, sean las que sean realmente, no parecen afectar su manera de informar. En 2006, The Washington Post informó que Bill Clinton pensaba que Wallace era demasiado conservador después de hacerle preguntas difíciles sobre Osama bin Laden. El propio Wallace ha dicho que sus inclinaciones políticas no afectan en su manera de reportar las noticias.

Su elección de temas de debate para esta noche molestó a las dos partes. Los liberales cuestionaron su elección de un tema llamado “raza y violencia en nuestras ciudades”, informó The Washington Post. La columnista Margaret Sullivan dijo que Wallace debía incluir el cambio climático en el primer debate y en ningún caso eligiera “raza y violencia”.

Mientras tanto, Trump se quejó de que Wallace estaba “controlado por la izquierda radical”, informó The Hill. Trump dijo que no creía que Wallace le hiciera a Biden preguntas difíciles y dijo que el debate no sería justo.

Wallace explicó que había votado a gente de ambos partidos en los últimos años

En 2006, The Washington Post reportó que Wallace había votado tanto por los demócratas como por los republicanos en el pasado.

Aunque esté registrado como demócrata, Wallace es el actual presentador de Fox News Sunday. De hecho, Los Angeles Times reportó que Wallace está muy orgulloso de poder irritar las dos partes. Wallace ha trabajado previamente en la NBC y la ABC.

Wallace ya moderó el tercer debate entre Trump y Hillary Clinton en 2016, y la gente de ambos partidos consideró que había hecho un buen trabajo. Como muestra, un columnista de The Washington Post dijo que se encontraba “entre los mejores de su profesión. El demócrata Howard Dean dijo que “había sido duro y muy justo con ambos candidatos, según reportó la BBC.

Aunque es el presentador de Fox News Sunday, Wallace tiende a ser duro e imparcial, según la BBC. Antes del debate de 2016, Wallace dijo sobre su trabajo: “Este no es un programa de televisión. Esto es parte de la educación cívica y de la constitución. Estamos ayudando a millones de personas a decidir a quién vamos a elegir como próximo presidente”.

Wallace es igualmente odiado y admirado por ambas partes. El ex presidente Barack Obama no apareció en su programa durante ocho años, informó The New York Times, mientras que Trump se ha referido a él como alguien “desagradable”.

Wallace se ha pronunciado en contra de Trump por no permitir la “libertad de prensa” y se ha pronunciado en contra de otros periodistas por mostrar prejuicios contra Trump. Parece trabajar duro para mantener los prejuicios fuera de lo que hace.