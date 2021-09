Vyvianna Quinonez: Mujer que agredió a azafata de Southwest enfrenta cargos federales

Vyvianna Quinonez es una mujer acusada en un tribunal federal de atacar a una azafata de Southwest Airlines con tanta violencia que le partió hasta los dientes.

Fue acusada en el tribunal de distrito de los Estados Unidos para el distrito sur de California de agresión que provocó lesiones corporales graves e interferencia con los miembros de la tripulación de vuelo y los asistentes. Ambos son delitos graves. Su nombre completo es Vyvianna M. Quinonez y es de Sacramento, California.

Puede leer la denuncia federal en su totalidad aquí. Puedes ver el video viral del ataque a continuación. Los cargos fueron presentados el 1 de septiembre de 2021, aunque el incidente ocurrió en mayo.

Como consecuencia de la agresión, el auxiliar de vuelo S.L. fue trasladado al hospital y sufrió graves lesiones corporales. Su ojo izquierdo estaba amoratado e hinchado, sufrió un corte debajo del ojo izquierdo, requiriendo cuatro puntos de sutura, tenía un hematoma en forma de dedos en su antebrazo derecho, y tres de sus dientes estaban astillados, y dos de ellos necesitaban ser reemplazados por coronas.

Quinonez luego afirmó que ella “actuó en defensa propia”, dice la denuncia.

El ataque ocurrió en un vuelo de Southwest Airlines a San Diego





Según la denuncia, el 23 de mayo de 2021, el vuelo 700 de Southwest Airlines viajaba desde el Aeropuerto Internacional de Sacramento al Aeropuerto Internacional de San Diego.

Quinonez está acusada de agredir a un asistente de vuelo conocido solo como S.L. en los documentos judiciales, lo que la hizo sufrir graves lesiones corporales.

La denuncia acusa a Quinonez de “agredir e intimidar a un miembro de la tripulación de vuelo y asistente de vuelo del vuelo 700 de Southwest Airlines”, diciendo que ella “interfirió con el desempeño de los deberes del miembro y asistente”.

La declaración de causa probable dice que Quinonez abordó el vuelo y estaba sentado en un asiento del pasillo en la última fila. La víctima era un asistente de vuelo de Southwest que trabajaba en la parte trasera del avión durante todo el vuelo. En ese momento, las reglas y regulaciones federales requerían que los pasajeros de aviones mayores de 2 años usaran una cubierta facial sobre la nariz y la boca mientras volaban. También se pidió a los pasajeros que guardaran sus bandejas y sus cinturones de seguridad más rápidos en preparación para el aterrizaje.

Susan Marie Stidham, quien era pasajera en el vuelo, escribió en Facebook, el ataque ocurrió, “simplemente porque le pidieron que volviera a ponerse el cinturón de seguridad. Le pregunté por la asistente de vuelo lesionada en mi vuelo de regreso y, según los informes, tiene la nariz rota, la cara lesionada y los dientes rotos. Alguien puede identificar al delincuente aunque lleve una máscara. Con la esperanza de que le den tiempo en la cárcel y la pongan en la lista de No volar”.

El incidente comenzó con un empujón, dice la denuncia





Durante el descenso final del avión, la denuncia alega que Quinonez le desabrochó el cinturón de seguridad y tiró hacia abajo la mesa de la bandeja.

S.L. se acercó a ella y le pidió que se abrochara el cinturón de seguridad y que guardara la bandeja en la mesa, pero la denuncia dice: “Quinonez no cumplió”. La asistente de vuelo también le indicó a Quinonez que usara su mascarilla correctamente y luego regresó a su asiento plegable para aterrizar.

La denuncia alega que Quinonez inició la grabación de S.L. en su teléfono celular. S.L. nuevamente se acercó a Quinonez quien “empujó a S.L.”

S.L. dijo: “No empujes a un asistente de vuelo”, o palabras en ese sentido.

Alrededor de ese tiempo, otro pasajero en el avión comenzó a filmar la interacción en su teléfono celular.

“Quinonez se puso de pie y a sabiendas agredió a S.L. al golpear intencionalmente a S.L. en la cara y la cabeza con el puño cerrado y agarrando el cabello de S.L.”, alega la denuncia.

Varios otros pasajeros intentaron detener a Quinonez agarrándola de la ropa y el brazo, y un pasajero masculino sentado una fila delante de Quinonez en el asiento del medio al otro lado del pasillo saltó entre Quinonez y S.L. e indicó a Quiñonez que se sentara.

Quinonez es de Antelope, California, y estudió en Sierra College y California State University-Sacramento, según su perfil de LinkedIn. Trabajó como mesera en un restaurante de Sacramento.

Los incidentes de mala conducta de los pasajeros son un problema





Según NBC 7 San Diego, los ataques contra los auxiliares de vuelo han aumentado.

“Desafortunadamente, este es solo uno de los muchos sucesos”, dijo Lyn Montgomery, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Local 556, a la estación de televisión.

Solo entre el 8 de abril y el 15 de mayo de 2021, hubo 477 incidentes de mala conducta de pasajeros en los aviones de Southwest, dijo Montgomery a NBC 7.

“El pasajero ignoró repetidamente las instrucciones estándar a bordo y se volvió verbal y físicamente abusivo al aterrizar”, dijo el portavoz de la aerolínea, Chris Mainz, a la estación de televisión.

