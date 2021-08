El padre de Kareem Nikoui, joven fallecido en Kabul criticó a Joe Biden

Kareem Nikoui, un joven infante de marina de California, fue identificado como uno de los 13 infantes de marina estadounidenses caídos y miembros del servicio que murieron en un ataque con bomba en Kabul, Afganistán, el 26 de agosto de 2021.

El padre de Nikoui, Steve, un carpintero de California, eligió algunas palabras para los líderes militares estadounidenses y el presidente Joe Biden en una entrevista con el Daily Beast.

Un partidario de Trump, el padre expresó su enojo hacia el presidente Biden y le dijo a Daily Beast: “Enviaron a mi hijo allí como un traficante de papel y luego hicieron que los talibanes afuera brindaran seguridad. Culpo a mis propios líderes militares … Biden le dio la espalda. Eso es todo”.

Recordó a su hijo como un joven “devoto” que consideraba a los marines estadounidenses como una familia.

Lea un resumen de tributos y fotos de todos los miembros del servicio estadounidense que murieron aquí.

Esto es lo que necesita saber:

1. El padre de Nikoui describió la desgarradora escena cuando los marines se acercaron a su puerta

El padre de Nikoui, Steve, le dijo a Daily Beast: “Ayer me quedé en casa y no fui al trabajo porque hubo ese ataque y sabía que él estaba allí. Así que todo el día estuve pegado a la televisión”. Sabía que le tomaría alrededor de ocho horas decirle si su hijo estaba entre los muertos, y horriblemente, alrededor de las 7:15 p.m. PT, “estos jóvenes se acercaron”, dijo.

Le dijo a Daily Beast, esos marines estaban “más conmocionados que yo”, dijo Nikoui. “En realidad, estaba tratando de consolarlos. Pero al mismo tiempo, solo quería que salieran lo antes posible para que nadie de mi familia regresara y los viera. Pensé que era apropiado poder contárselo”.

“No me he acostado en toda la noche”, continuó Nikoui a la publicación. “Todavía estoy en estado de shock. No he podido comprender todo lo que está sucediendo”.

Nikoui le dijo al Daily Beast que estaba feliz cuando Donald Trump fue presidente: “Realmente creía que este tipo no quería poner a la gente en peligro”, dijo sobre Trump.

2. Kareem “siempre quiso ser un infante de marina”, dice su padre

Kareem “amaba lo que estaba haciendo, siempre quiso ser un infante de marina”, dijo Nikoui a Daily Beast. Inicialmente estuvo destinado en Camp Pendleton y, a menudo, traía a sus compañeros de la Infantería de Marina a casa durante las vacaciones.

“Realmente amaba a esa familia [del Cuerpo de Marines]. Era devoto, iba a hacer una carrera con esto y quería ir. No dude en ser llamado al deber”, dijo el padre.

Los informes iniciales fueron que cuatro infantes de marina habían muerto en la explosión en el aeropuerto, pero el número creció rápidamente a 10 miembros del servicio, además de importantes bajas entre los ciudadanos afganos. Luego subió a 12, una cifra de muertos confirmada por el general estadounidense Kenneth McKenzie en una conferencia de prensa. Finalmente, sombríamente, se convirtió en 13.

3. Los otros miembros del servicio que murieron también son recordados por su heroísmo

Puede ver un resumen de los otros miembros del servicio que murieron aquí.

Los otros identificados hasta ahora son Rylee McCollum (Wyoming); David Lee Espinoza (Texas); Jared Schmitz (Misuri); Max Soviak (Ohio); Ryan Knauss (Tennessee); Taylor Hoover (Utah); Daegan Page (Nebraska); Humberto Sánchez (Indiana) y Hunter Lopez (California).

El presidente Biden dijo en una conferencia de prensa que los miembros del servicio muertos estaban “haciendo guardia en el aeropuerto … Estos miembros del servicio estadounidense que dieron sus vidas son … héroes … comprometidos en la misión desinteresada de salvar las vidas de otros”.

Biden dijo: “No seremos disuadidos por terroristas … continuaremos la evacuación”. Dijo que el liderazgo y las instalaciones de ISIS-K serán atacados. Más de 100.000 personas fueron “llevadas a un lugar seguro en los últimos 11 días. En las últimas 12 horas más o menos, han salido otros 7.000 ”, dijo. “Estos terroristas de ISIS no ganarán. Rescataremos a los estadounidenses que están allí … Estados Unidos no se dejará intimidar”.

Llamó a los que murieron “parte de los militares más valientes, capaces y desinteresados ​​de la faz de la tierra … la columna vertebral de Estados Unidos, la columna vertebral de Estados Unidos, lo mejor que el país tiene para ofrecer. A Jill y a mí, nos duele el corazón por todas esas familias afganas que perdieron a sus seres queridos, incluidos niños pequeños, en este cruel ataque. Estamos indignados”.

Biden mencionó a su hijo fallecido Beau, quien sirvió en Irak, diciendo, Beau Biden “fue diagnosticado con un cáncer cerebral agresivo y letal. Tenemos la sensación de que muchos de ustedes hacen lo que las familias de estos valientes héroes sienten hoy. Sentirse como si estuvieras siendo absorbido por un agujero negro en el medio de tu pecho. No hay manera de salir. Mi corazon duele por ti.”

Continuó: “Tenemos una obligación continua, una obligación sagrada para con todos ustedes, las familias de esos héroes. La obligación no es temporal, es eterna. Fueron vidas entregadas al servicio de la libertad, en la seguridad, al servicio de los demás, al servicio de América”.

4. Los homenajes fluyeron para Nikoui en las redes sociales

Una mujer escribió en Facebook: “Ayer perdimos a un miembro de nuestra familia Norco. El nieto de mi amigo fue uno de los marines asesinados en Kabul … Kareem Nikoui, eres nuestro héroe y un héroe para tantos a los que estabas ayudando. ¡Godspeed Marine! Te damos las gracias por tu máximo sacrificio y no te olvidaremos”.

Las muertes se producen el día después de que la Embajada de Estados Unidos advirtiera a los estadounidenses varados que no fueran al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai debido a las amenazas de ISIS, informó el Wall Street Journal el día antes de que los ataques azotaran la ciudad.

“Los ciudadanos americanos que están en Abbey Gate, East Gate o North Gate ahora deben irse de inmediato ”, dijo la alerta, según el Journal. “Los funcionarios han estado advirtiendo que miembros de la rama afgana del grupo extremista Estado Islámico estaban tratando de montar un ataque contra personal militar o civiles en el aeropuerto”.

“Todavía estamos investigando las circunstancias exactas. El ataque ocurrió en una puerta. En la puerta tenemos que controlar a las personas antes de que lleguen al aeródromo. Tenemos que asegurarnos de que no lleven una bomba”, dijo el general Kenneth McKenzie en una conferencia de prensa.

Eso requería un examen físico, dijo.

En una conferencia de prensa, McKenzie dijo que los funcionarios creen que todavía hay un poco más de 1.000 ciudadanos estadounidenses en Afganistán. Dijo que “no todo el mundo quiere irse … ayer trajimos a más de 500 ciudadanos estadounidenses”.

Hay desafíos inusuales y demandas competitivas, dijo. “La amenaza a nuestras fuerzas de ISIS = K es muy real como hemos visto hoy”, dijo el general. Dijo que se han examinado más de 104.000 personas.

Dijo que la amenaza de ISIS “es extremadamente real. Hemos estado hablando de esto durante varios días … creemos que es su deseo (ISIS) continuar esos ataques. Esperamos que esos ataques continúen”. Estados Unidos se está acercando a los talibanes, dijo.

“Seguimos llevando gente al aeródromo”, dijo. “Continuaremos procesando, haciendo flotar a la gente … Coordinaremos con mucho cuidado”.

Dijo que hay “cadenas” de amenazas inminentes adicionales, incluida la amenaza de ataques con cohetes.

“Nuestra misión permanece. Todavía estamos comprometidos a que la gente fluya…”, repitió McKenzie.

Si podemos encontrar “quién está asociado con esto, los perseguiremos”, dijo.

“Estamos trabajando para determinar la atribución … estamos preparados para actuar. 24 horas al día, 7 días a la semana, los estamos buscando”.

5. El líder de la minoría de la Cámara calificó la situación de “horrible”

La crítica política estalló rápidamente.

Kevin McCarthy, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, tuiteó: “Horrible. Nuestros enemigos se han aprovechado de la naturaleza caótica de la retirada de Biden. La presidenta Pelosi debe traer al Congreso de regreso antes del 31 de agosto para que la Administración nos pueda informar a fondo y prohibir la retirada de nuestras tropas hasta que todos los estadounidenses estén a salvo”.

Según CNN, los funcionarios dijeron que las explosiones en Kabul fueron ataques “suicidas”. Creen que fueron perpetrados por el grupo llamado ISIS-K, pero aún estaban trabajando para confirmar eso, informó CNN, y agregó que ISIS-K y los talibanes son “enemigos jurados”. Uno tuvo lugar fuera del aeropuerto y el otro cerca de un hotel frecuentado por evacuados.

Donald Trump Jr., el hijo del expresidente, estuvo entre las fuertes críticas que estallaron contra el expresidente Joe Biden entre los conservadores. Escribió: “Entonces, ¿ya estamos hablando de un juicio político? Pidiendo una llamada telefónica para un amigo que fue acusado de acusación, pero que definitivamente no dejaría a miles de civiles estadounidenses detrás de las líneas terroristas enemigas. #BidenDisaster”. Algunos de la izquierda han criticado al expresidente Donald Trump por llegar a un acuerdo de paz con los talibanes.

También retuiteó una publicación de John Parnell, un veterano de combate y candidato republicano al Senado, quien escribió: “Todo el horror que estamos viendo ahora mismo en Afganistán está en @JoeBiden. La rendición en pánico. Lo absurdo de depender de los talibanes para ayudar a evacuar a nuestra gente. La traición de nuestros ciudadanos y nuestros aliados. La trágica pérdida de vidas. Todo. No tenía que ser así”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Lista de infantes de marina y militares fallecidos en Afganistán [FOTOS]