El voto por correo tiene ‘nervioso’ al presidente Donald Trump

La votación por correo es un tema que ha despertado controversia en la carrera por ganar las elecciones presidenciales este 3 de noviembre, pues entre más se propaga la pandemia del coronavirus por los Estados Unidos, más personas están considerando participar de los comicios a través del voto por correo, frente a la preocupación que les genera el contagio del virus, al acudir presencialmente a las urnas establecidas para sufragar.

Sin embargo, el presidente republicano, desde que se dio paso a esta alternativa de participación electoral, en momentos tan críticos que vive el mundo, y en especial los Estados Unidos que ha sido uno de los países con más muertes y contagios, se rehúsa a aceptarlo, alegando que es una forma de darle cabida a acciones fraudulentas, que permiten la manipulación de los resultados. “No queremos que nadie vote por correo”. Fueron unas de las frases con las que el presidente candidato alentó a sus seguidores en el pasado mes de mayo.

En el día de ayer, el jefe de la Casa Blanca, aspirante a la reelección, volvió a poner en tela de juicio la trasparencia del voto por papeleta, sin embargo, hasta el momento no ha demostrado con argumentos y pruebas sólidas, la vulnerabilidad de este sistema, y por el contrario sigue lanzando expresiones desesperadas, como ¡detengan la locura de las papeletas!

Por medio de su cuenta de Twitter el presidente escribió “Debido a la enorme cantidad sin precedentes de papeletas no solicitadas que se enviarán a los ‘votantes’ o adónde sea, este año, el resultado de las elecciones del 3 de noviembre NUNCA SE DETERMINARÁ CON PRECISIÓN, que es lo que algunos quieren ¡Detengan la Locura de las Papeletas!”.

Because of the new and unprecedented massive amount of unsolicited ballots which will be sent to “voters”, or wherever, this year, the Nov 3rd Election result may NEVER BE ACCURATELY DETERMINED, which is what some want. Another election disaster yesterday. Stop Ballot Madness! https://t.co/3SMAk9TC1a

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2020