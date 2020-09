La MLS impulsa el voto para las próximas elecciones

De cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, en donde los norteamericanos tendrán la tarea de escoger al nuevo presidente de Estados Unidos, entre el representante del partido demócrata, Joe Biden y su fórmula presidencial Kamala Harris para ocupar por primera vez este cargo; o por el contrario reelegir al republicano Donald Trump y su actual vicepresidente, Mike Pence, por cuatro años más.

De acuerdo a esto, en el jueves de hoy, la MLS (Major League Soccer) la liga de fútbol más importante de los Estados Unidos, ha comunicado por medio de sus redes sociales que comenzarán una iniciativa para promover el voto en la comunidad estadounidense de cara a los próximos comicios electorales del 3 de noviembre. Todo esto, teniendo en cuenta la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, situación que podría generar la abstención del voto en todos los americanos.

Por ello, la MLS en conjunto con la Black Players For Change y la Asociación de Jugadores de la MLS, crearon la ‘MLS Unites to Vote’ (La MLS se une para votar) una invitación a participar de las votaciones presidenciales. Bajo el lema: Edúcate, Elévate y Actívate, invitaron a los fanáticos, seguidores de la MLS y a toda la comunidad del fútbol en general a ejercer su derecho al voto.

“Nuestro objetivo es inspirar a los fanáticos de la MLS elegibles y a la comunidad del fútbol de EE. UU. a ejercer su derecho al voto y ayudar a otros a hacer lo mismo. Estamos orgullosos de asociarnos con @BPCMLS, @MLSPA y nuestros clubes para lanzar MLS Unites to Vote”.

Educate. Elevate. Activate.

Our goal is to inspire eligible MLS fans & the U.S. soccer community to exercise their right to vote & help others do the same.

We're proud to partner with @BPCMLS, @MLSPA & our clubs to launch MLS Unites to Vote: https://t.co/Koago0TyNF pic.twitter.com/RyCCfKxH7G

— Major League Soccer (@MLS) September 17, 2020