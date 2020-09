Amy Dorris: 5 datos importantes que tienes que conocer

Amy Dorris es una modelo y actriz que acusó al presidente Donald Trump de agredirla sexualmente en el torneo de tenis del US Open de Nueva York en 1997. Dorris, que tenía 24 años para ese momento y ahora tiene 48, le dijo a ‘The Guardian que fue “acosada” por Donald Trump afuera de un baño en su palco VIP. Trump le metió la lengua por la garganta, la agredió “por todo el cuerpo” y la sujetó de tal manera que no pudo escapar, dijo Amy Dorris a ‘The Guardian’.

De acuerdo a ‘The Guardian’, el relato de Dorris fue corroborado por varias personas a las que contó el incidente, incluida una amiga de Nueva York y su madre. ‘The Guardian’ dijo que Amy Dorris llamó a su madre y a su amiga inmediatamente después del incidente y que también se lo contó a sus amigos y a un terapeuta, años después. Dorris también entregó al medio de comunicación evidencias como su boleto del Abierto de Estados Unidos, junto con seis fotos que muestran a Dorris junto con Trump en Nueva York durante varios días luego del incidente.

Un portavoz Donald Trump le dijo a ‘The Guardian’ que el presidente niega “en los términos más enérgicos” haber “acosado, abusado o actuado de manera inapropiada” con Amy Dorris. Tanto Trump como Dorris no respondieron de inmediato a una solicitud de declaraciones de Heavy. Donald Trump tenía 51 años en el momento en que Dorris dice que la agredió sexualmente y estaba casado con quien fue su segunda esposa, Marla Maples.

“Estaba en sus manos y no podía escapar”, dijo Dorris a ‘The Guardian’ en una entrevista en septiembre de 2020. “No sé cómo lo llamas cuando estás metiendo la lengua en la garganta de alguien. Pero lo empujé con los dientes. Lo estaba empujando. Y creo que podría haberle lastimado la lengua “.

Donald Trump ha sido acusado de acoso sexual por más de 16 mujeres. Trump ha negado todas las acusaciones. Él enfrenta una demanda por difamación presentada en su contra por una de sus acusadas, la escritora E. Jean Carroll, quien lo acusó de agredirla sexualmente en el camerino de una tienda de lujo en Manhattan en la década de 1990. Recientemente se permitió que el caso siguiera avanzando, a pesar de los esfuerzos de los abogados de Trump para retrasarlo, según CNN.

Esto es lo que necesita saber sobre Amy Dorris:

1. Amy Dorris le dijo a The Guardian que las manos de Trump “estaban muy nerviosas. Tocó mi trasero, mis senos, mi espalda, todo” y dice que se sintió “enferma” y “violada”

Dorris le dijo a ‘The Guardian’ que estuvo en el Abierto de Estados Unidos el 5 de septiembre de 1997, mientras pasaba varios días con Trump y sus socios durante un viaje a la ciudad de Nueva York junto a Jason Binn, su entonces novio. Binn, era editor y empresario, no hizo declaraciones a ‘The Guardian’ sobre esta historia. Dorris le dijo a The Guardian que Binn era amigo de Trump. Se conocieron a través del mundo inmobiliario, la moda de lujo y el estilo de vida.

“Simplemente metió su lengua por mi garganta y yo lo estaba empujando. Y entonces fue cuando me agarró más fuerte y sus manos estaban tocándome por todo mi trasero, mis senos, mi espalda, todo “, dijo Dorris a ‘The Guardian’.

Dijo que le dijo a Trump que se detuviera y que estaba “en estado de shock”, según The Guardian. “Pero todavía no lo estaba procesando y solo estaba tratando de volver a hablar con todos y pasar un buen rato porque, no sé, me sentí presionada”, dijo Dorris al medio de comunicación.

Según The Guardian, Binn les dijo a los abogados de Trump que no recordaba que Amy Dorris le dijera que pasó algo inapropiado con Donald Trump. Los abogados de Trump le dijeron a The Guardian que era “increíble” que siguiera estando cerca de Trump los días posteriores al incidente cuando se sintió agredida.

The Guardian escribió que los abogados de Trump dijeron que Dorris, “nunca contó las acusaciones a una agencia de aplicación de la ley ni a Donald Trump, y dijo que el momento de las afirmaciones tan cerca de las elecciones presidenciales de noviembre sugiere que podrían tener motivaciones políticas”.

Dorris le dijo a The Guardian que el incidente con Trump la dejó “ultrajada” y “violada”.

2. Amy Dorris nació en Michigan y se crió en la Florida, donde fue la mejor estudiante de su escuela secundaria.

Amy Dorris nació el 1 de octubre de 1972 en Michigan. Ella y su familia se mudaron a la Florida, donde asistió a la escuela secundaria, según los registros públicos.

Dorris fue la mejor estudiante de su escuela secundaria, Shepherd Academy, cuando se graduó en mayo de 1989, según un artículo del Tallahassee Democrat de la época. El artículo del periódico dijo que los planes universitarios de Amy Dorris eran asistir a la Universidad Estatal de Florida.

3. Amy Dorris, apareció en “Law & Order: SVU” y estuvo en “Any Given Sunday”. Además, trabajó como modelo en Nueva York y Chicago

Amy Dorris ha trabajado como actriz y modelo durante varios años. Según su perfil de IMDB, Dorris ha tenido varias participaciones en programas de televisión y películas. Ha aparecido dos veces en Law & Order: Special Victims Unit, en 2000 y 2003. También estuvo en Law & Order en 2002. Interpretó a la esposa de un jugador en la película de 1999 Any Given Sunday y en 2009 apareció en TV con la película ‘Soldado de ejecución hipotecaria’.

Amy Dorris ha sido modelo en Chicago, Nueva York y otros lugares, según sus perfiles en Model Mayhem y Explore Modeling.

También escribió en Explore Modeling, “He modelado y actuado la mayor parte de mi vida y ¡me encanta! Es parte de quien soy. He trabajado en Nueva York, Miami, LA, Chicago y en el extranjero. Desde Tallahassee, Fl. a Nueva York, donde trabajé actuando y modelando durante 10 años. Ahora resido en Chicago y me encanta viajar. Creo que la belleza viene de adentro, cuanto más felices estamos con nosotros mismos, mejor nos vemos. ¡La belleza interior nos ayuda a darnos ese brillo que todos queremos! Me considero una profesional y aprecio que aquellos con los que trabajo sean iguales. Esta industria es difícil y todo lo que podamos hacer para ayudarnos unos a otros a ser más eficaces nos beneficia a todos”.

4. Amy Dorris fundó una empresa de marketing y entretenimiento mientras vivía en Chicago

Además de su carrera como actriz y modelo, Amy Dorris también creo una empresa de marketing, relaciones públicas, medios y entretenimiento mientras vivía en Chicago. La compañía, llamada Two Muses Media and Entertainment, trabajó con empresas y organizaciones locales, como Independent Filmmaker Project, una organización sin fines de lucro para la que organizó varios eventos.

Amy también ha seguido actuando y modelando. Ella escribió en una página de Facebook la cual ha sido eliminada: “Me encanta el negocio del cine y el modelaje; traté de dejar de fumar y simplemente no puedo. Está en mis venas”.

5. Dorris está casada y es madre de dos hijas gemelas

Amy Dorris ahora está casada y vive con su esposo y sus hijas gemelas en la Florida. Dorris le dijo a ‘The Guardian’ que consideró pronunciarse cuando otras mujeres hicieron acusaciones similares contra Donald Trump en el año2016. Pero decidió no hacerlo por cuidar a su familia.

“Ahora siento que mis niñas están a punto de cumplir 13 años y quiero que sepan que no dejas que nadie te haga nada que no quieras”, le dijo Amy Dorris a The Guardian. “Y prefiero ser un modelo a seguir. Quiero que vean que no me quedé callada, que me enfrenté a alguien que hizo algo inaceptable”.

“Lee la nota original en Heavy.com escrita por Tom Cleary”