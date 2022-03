Historia de la esposa y la novia de Vladimir Putin: ¿Está casado el líder ruso?

El líder ruso Vladimir Putin ya no tiene esposa, pero estuvo casado una vez durante tres décadas con Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya. Mantiene su vida personal notoriamente privada, pero se rumorea desde hace mucho tiempo que tiene una novia desde hace tiempo ya, Alina Kabaeva, una ex atleta olímpica.

Se cree que tiene dos hijas con su exesposa, antes conocida como Lyudmila Putina, y que posiblemente tenga hijos, tal vez mellizos, con su supuesta ex novia gimnasta desde hace mucho tiempo. No está claro si tiene un hijo.

“Tengo una vida privada en la que no permito interferencias. Debe ser respetado”, dijo una vez Putin, según The Sun.

Esto es lo que necesita saber sobre la ex esposa de Putin y la supuesta novia:

Putin se divorció de su esposa, una ex azafata, después de 30 años de matrimonio

Según Biography.com, la esposa de Putin, Lyudmila, era azafata cuando se conocieron en 1980. Se casaron tres años después. Putin anunció que se divorciarían en 2013, según Biography.com, y calificó la decisión como mutua.

“Hay personas que simplemente no pueden soportarlo”, dijo Putin en ese momento a Biography.com. “Lyudmila Alexandrovna ha estado de guardia durante ocho, casi nueve años”. Lyudmila agregó, el sitio informa: “Nuestro matrimonio terminó porque casi nunca nos vemos. Vladimir Vladimirovich está inmerso en su trabajo, nuestros hijos han crecido y están viviendo sus propias vidas”.

Según AS, se cree que Putin tuvo dos hijas con Lyudmila, aunque él no habla públicamente de sus hijos, quizás por su propia protección. Las hijas se llaman María y Katerina. María nació en Leningrado y Katerina (a veces conocida como Yekaterina) en Alemania cuando su padre estaba destinado allí con la KGB, informó AS.

La segunda hija parece llevar el nombre de la madre de Lyudmila, que se llama Ekaterina Shkrebneva, según Sobesednik, un sitio de noticias en ruso.

Según Biography.com, Vladimir Vladimirovich Putin nació en San Petersburgo, Rusia, el 7 de octubre de 1952. Vivía en un “apartamento comunal” y luego obtuvo una licenciatura en derecho antes de convertirse en oficial de la KGB estacionado principalmente en Alemania Oriental. Más tarde ingresó a la política, sirviendo en puestos inferiores para varios líderes políticos.

Se cree que Lyudmile se ha vuelto a casar. “Lyudmila ya no es Putin”, se lee en el titular de Sobesednik, un sitio de noticias en ruso.





Сенсационное признание Путина о разводе с женой Итак, свершилось – упорно циркулирующие в народе слухи о разводе Путина с женой, которые безуспешно пыталась опровергнуть вся путинская рать, полностью подтвердились! Поздним вечером в четверг, 6 июня 2013 г., на день памяти св. блж. Ксении Петербургской президентская чета Путиных сделала официальное заявление о своем разводе. Причем для этого было выбрано весьма пикантное место -… 2013-06-06T22:32:41Z

El sitio informa que Lyudmila es muy reservada y ha sido vista en público solo una vez desde su divorcio de Putin, en 2014, “cuando actuó en la ceremonia anual del Premio Literario Gorki con una blusa blanca y un estricto traje negro” para dar sacar un premio. Ese es un grupo dirigido por Artur Ocheretny, quien, dice el sitio, anteriormente “trabajó en la empresa Art Show Center, que organizó varias fiestas para Rusia Unida, la ONF, Gazprom y compañía, incluso para TsRMK”.

El sitio rastreó las transferencias de tierras y encontró una a nombre de Lyudmila Ocheretnaya. ¿Significa esto que Lyudmila se ha vuelto a casar con Ocheretny? Esto nunca ha sido confirmado. Como informa una traducción de Sobesednik: “Pero Arthur Ocheretny aún no tiene 38 años, mientras que Lyudmila Ocheretnaya es 20 años mayor que él. Es muy posible que el cambio de apellido haya sido dictado por consideraciones completamente inocentes”.

Sin embargo, el sitio señala que Artur Ocheretny no respondió a una solicitud por escrito preguntando si él mismo (o alguno de sus familiares) está conectado con la ex esposa del presidente en alguna relación personal. Y no refutó las especulaciones de que está casado con Lyudmila ni explicó por qué, si no, ahora tendría su apellido.

Se rumorea que Putin tiene hijos con la ex atleta olímpica Alina Kabaeva

Alina Kabaeva, una gimnasta rusa altamente condecorada, ha estado vinculada a Putin desde su divorcio.

El padre de Kabaeva es Marat Kabaev, “el líder de la comunidad empresarial de Tatarstán y un relevo de Vladimir Putin en Asia Central”, según Intelligence Online. Es un ex atleta con doble ciudadanía en Uzbekistán y Rusia, según TransferMarket.

Un artículo ahora eliminado informó que Marat Kabaev es un “tártaro musulmán”. Tiene una página de Facebook, pero no contiene fotos de su hija ni de sus nietos.

Según un informe de 2019 en Open Media, la familia de Kabaeva, luego descrita como “presidenta de la junta directiva de National Media Group”, posee propiedades por valor de alrededor de $ 20 millones, incluidos seis apartamentos, dos casas y terrenos que abarcan “cuatro regiones.” Ese sitio dice que el nombre de su madre es Lyubov Kabaev.

Su madre dijo una vez, según The Sun, “¿No puede una deportista enamorarse de un policía? ¿Incluso un presidente?

Según UAWire, cuando el periódico Moskovsky Korrespondent escribió en 2018 que Kabaeva “era la novia del presidente Vladimir Putin”, luego “suspendió sus operaciones y posteriormente se cerró”. El sitio informa que se cree que Putin y Kabaeva tienen tres hijos, incluidos gemelos. Sin embargo, nunca lo han confirmado. Ese periódico era propiedad del “excolega espía de la KGB de Putin, Alexander Lebedev”, informa The Sun, que agrega que Putin respondió al informe condenando a “aquellos que con sus narices mocosas y sus fantasías eróticas merodean en la vida de los demás”.

Después de los informes de 2008 de que tuvo un hijo de Putin, The Sun informa que el ex entrenador de Kabaeva dijo: “Cuando Alina encuentre el momento adecuado, lo dirá ella misma. Estoy feliz por ella”. Esa historia afirmaba que el hijo de Putin con Kabaeva se llama Dmitry. Pero le dijo a Russian Vogue en 2011, según The Sun, “Mi dulce sobrinito Arseny se ha unido a mi familia en constante expansión en Moscú. Todo el mundo, por supuesto, piensa que es mi hijo.

The Sun informó que Kabaeva una vez fue llamada la “mujer más flexible” de Rusia, debido a su carrera como gimnasta. En 2020, The Sun informó que tenía 37 años y podría tener hasta cinco hijos con Putin.

El nombre de Kabaeva a veces se da como Alina Maratovna Kabayeva. Una biografía en sports reference.com informa que debutó “a nivel internacional a los 13 años” y “ganó su primer título mundial (cuerda) en 1998. Logró cuatro oros y dos platas al año siguiente en Osaka, incluida la general y el equipo. títulos.”

En los Juegos Olímpicos de Sydney, ocupó el tercer lugar después de dejar caer su aro, pero “ganó un montón de medallas en los Campeonatos de Europa en 2001 y 2002, y nuevamente se llevó a casa cuatro títulos mundiales en 2003”, dice el sitio. Ella “también había ganado títulos mundiales en 2001, pero perdió sus medallas cuando fue condenada por uso de dopaje en los Juegos de Buena Voluntad de 2001. No se le prohibió competir porque un medicamento falsificado había sido la causa de la condena. Kabayeva cumplió su objetivo y ganó de manera dominante el oro olímpico en Atenas, retirándose poco después”. En 2007, regresó para ganar el título mundial de gimnasia de 2007 con el equipo ruso y fue portadora de la antorcha en la Ceremonia de Apertura de Sochi de 2014, informa el sitio.

Según The Sun, ella usó lo que parecía un anillo de bodas en Sochi.

Luego sirvió “dos años en la Cámara Pública antes de ser elegida para la Duma, la cámara baja del parlamento ruso… en representación del partido Yedinaya Rossiya de Vladimir Putin”, informa el sitio.

En 2019, el Sunday Times informó que el Kremlin “guardaba silencio” sobre los informes de que Putin y Kabaeva tenían gemelos. Esa historia informó que Kabaeva es considerada por algunos como la “primera dama secreta” de Rusia.

Después de esos informes, no se supo de ella hasta 2021, según Daily Mail, que informó: “Su última aparición pública conocida fue en octubre de 2018, cuando defendió su doctorado en una universidad de San Petersburgo”.

Daily Mail informó que emitió una declaración al equipo de gimnasia femenino ruso en 2021, diciendo: “Estoy muy contenta de que todos hayamos vuelto a la vida que solíamos tener, con entrenamientos, competiciones, torneos y los Juegos Olímpicos. Sé que cada uno de ustedes ha trabajado y entrenado arduamente, y que ahora están listos y listos para ganar por su país, por quienes los apoyan…”.

Daily Mail informó que Kabaeva ha dado declaraciones crípticas a lo largo de los años, una vez que dijo que estaba con un hombre al que “amo mucho” y “A veces te sientes tan feliz que incluso sientes miedo”. Pero ella no lo nombró.

En 2020, Daily Mail informó que se rumoreaba que Putin también tenía “un hijo amoroso secreto con una ex limpiadora” llamada Svetlana Krivonogikh. La hija era Elizaveta, de 17 años, pero esta relación nunca se ha confirmado.

