Cantante fue hospitalizada por aguantarse los gases frente a su novio: Viviane de Queiroz

Desde Brasil, se dio a conocer una noticia insólita y muy vergonzosa, cuya protagonista fue la joven cantante Viviane Queiroz Pereira, más conocida como Pocah, quien cuenta con 15,7 millones de seguidores en Instagram.

En sus redes sociales la artista publicó una ‘selfie’ desde un hospital, que la dejaba ver con tapabocas y canalizada. Ella escribió: “Ayer hubo un video en TikTok que decía; ¡No ignorar! mañana tendrás un día increíble…interactúa de tres maneras posibles y etc. Me dio flojera interactuar y ahora estoy aquí en el hospital”.

Pues bien, ante la preocupación de sus seguidores que le preguntaron que le había sucedido, la joven mujer contó que tuvo que ser hospitalizada por aguantar tirarse pedos delante de su novio, por vergüenza a que el los escuchara y los oliera, pero que su pena, la llevó a terminar en urgencias con un diagnóstico clínico de flatulencias acumuladas.

Narró la mujer que se despertó a las 5:30 de la mañana con un dolor abdominal del cual creyó se trataba de una hernia umbilical, pero que los dolores se volvieron tan intensos que su novio tuvo que llevarla al centro hospitalario.

“Me desperté a las 5:30 a.m. con fuertes dolores de estómago y terminé en el hospital (…) Chicas, no se avergüencen de tirarse un pedo frente a su chico”, aseguró la joven brasileña. “Porque lo que es realmente vergonzoso es no dejar que tu novio duerma porque te sientes mal, ir al hospital con él y que el diagnóstico sea ‘pedos atrapados’”, decretó Pocah.

ontem apareceu um vídeo no tktk q dizia; não ignore! amanhã vc terá um dia incrível.. interaja de 3 formas possíveis e etc

fiquei com preguiça de interagir e agora tô aqui no hospital 🤡 pic.twitter.com/538kw8mvrl — pocah's (@Pocah) March 14, 2022

Esta noticia rápidamente recorrió el mundo y se hizo viral. La cantante tranquilizó a sus 2,7 millones de seguidores en Twitter, aconsejándoles nunca aguantar tirarse los gases.

“Chicas no se aguanten el pedo. ¡Suéltenlo! Todo el mundo lo hace para no sentir el dolor del infierno que yo sentí. Ahora estoy bien, solo ha sido una acumulación de pedos que se quedaron atrapados. De ahora en adelante, los dejaré salir. Estoy medicada y estoy bien”, expresó la artista.

Las experiencias de los twitteros

Según InfoBae, el tuit que hasta el momento cuenta con más de 114 mil me gusta se inundó velozmente de las reacciones de los internautas y varios de ellos comenzaron a contar sus anécdotas similares.

“Mi suegra pensó que le estaba dando un infarto y que tenía un tumor en el útero, fue al médico y era un pedo trabado. Hoy les dice a todos: después de que casi me muero, ya no me aferro a nada”, contó una usuaria.

Otros tuiteros empezaron a compartir como hacían ellos para liberar gases sin pasar vergüenzas frente a más personas.

“Suelo esperar a que la persona se vaya o voy a algún lado a tirarme un pedo”.

“He estado casado por más de 10 años y no nos tiramos pedos uno frente al otro. Creo que es totalmente grosero y respetuoso tirarse un pedo. Solo ve al baño. Tírate un pedo de todo y luego vuelve”, escribieron otros.

Pero, ¿qué es exactamente un pedo?

La reconocida cantante brasileña Pocah terminó en el hospital con tal de no vivir un momento incómodo con su novio. Entérate de todo lo que le pasó.https://t.co/TyDy87ZSvg pic.twitter.com/7pl2QpuVvh — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) March 28, 2022

La flatulencia, también conocida como pedo, es algo que todos experimentan. Es la liberación de gas intestinal, que se forma como resultado de la digestión de los alimentos. Se puede encontrar gas en todo el tracto digestivo, incluido el estómago, el intestino delgado, el colon y el recto.

Nos tiramos pedos debido a la acumulación de gas en nuestros cuerpos, típicamente debido a:

• Aire tragado: tragamos aire durante todo el día, incluso de bebidas carbonatadas o tomamos aire mientras masticamos.

• Un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado: varias afecciones pueden conducir al crecimiento excesivo de bacterias, incluida la diabetes tipo 2, la enfermedad celíaca, la enfermedad hepática y la enfermedad inflamatoria intestinal.

• Carbohidratos que no han sido completamente digeridos: a veces, toda la comida no es completamente digerida por las enzimas en el intestino delgado. Cuando los carbohidratos parcialmente digeridos llegan al colon, las bacterias convierten parte de ese alimento en gases de hidrógeno y dióxido de carbono.

Y ¿por qué es malo aguantarse las flatulencias?

Singer hospitalized because she wouldn't fart in front of partner https://t.co/DQjCzoppil pic.twitter.com/wCUxcFQP8d — New York Post (@nypost) March 22, 2022

El gastroenterólogo Agustín Balboa en entrevista para el sitio Buenavida de El País, señaló que, al aguantarse las flatulencias, los intestinos se ponen en riesgo, ya que se inflaman y en casos extremos formarse divertículos en el colon, estas son pequeñas bolsas que lo abultan, provocan estreñimiento, inflamación abdominal y cólicos.

Obstrucción del colon:

De acuerdo con El Economista, uno de los problemas más importantes con los que debes ser consecuente si retienes una flatulencia por mucho tiempo, es la obstrucción grave en el colon. El recto puede llegar a desarrollar una afección llamada diverticulitis que aumenta el riesgo de la aparición de pequeñas bolsas que se hinchan como un globo. En caso de que haya alguna debilidad en las paredes, podría estallar.

Reabsorción de los gases por el organismo:

La cantante brasileña Pocah ha tenido que ser hospitalizada por aguantarse un pedo delante de su novio. https://t.co/67y8z2K6FD — laSexta (@laSextaTV) March 23, 2022

Un estudio concluyó que el metabolismo de entre el 30% y el 62% de las personas sanas produce metano. Reprimir las flatulencias y los eructos podría derivar en una retención excesiva de este gas, acerca del cual –especifica el documento– “existe una creciente evidencia de que tiene efectos tanto físicos como biológicos sobre la función intestinal”.

Además del metano, otro tanto podría suceder con el sulfuro de hidrógeno, otro producto de los trabajos internos del cuerpo humano. Parte de estos gases son reabsorbidos por el organismo y podrían causar estreñimiento. Y hasta podrían terminar siendo expelidos a través del aliento –añade el artículo–, lo cual podría ser causa de halitosis.

Finalmente, cabe aclarar que entre más se retenga un gas, estos se hacen mas grandes, y pueden causar una pena mayor o por el contrario ocasionar calambres estomacales que no permitan llevar a cabo las actividades cotidianas.

LEER MÁS: Hallan cuerpo de niño de un año en una fosa séptica: José Lara