Alerta por otro virus que está afectando a niños en medio del COVID: ¿Qué es el VRS?

La salud pública se ha convertido en uno de los mayores retos de Estados Unidos en el último año y medio, desde que estalló la pandema del COVID. Y mientras las autoridades siguen haciendo un llamado urgente a que más personas se vacunen contra el coronavirus, debido al aumento de contagios que se han venido presentando desde el mes pasado, debido a la virulenta variante Delta, que ya está presente el el 93% de las nuevas infecciones, otro virus está generando alarma, y afecta principalmente a los niños.

Se trata de llamado virus VRS, conocido en inglés como el Respiratory Syncytial Virus (RSV), una enfermedad que según un informe de El Diario NY, está haciendo que más niños estén siendo hospitalizados en varios estados del país.

El citado medio aseguró que el virus del VRS ya ha desencadenado brotes en lugares de Estados Unidos como Texas, Florida, Louisiana y Oklahoma, algunos, estados que ya están batallando con el aumento de contagios COVID también, y mencionó que los CDC encendieron sus alarmas al reportar que niños están siendo internados por este mal, que generalmente aparece en el invierno.





Guía para padres: el virus sincitial respiratorio (VSR) Vídeo sobre el virus sincitial respiratorio (VSR) elaborado por el Servicio de Neonatología del Hospital La Fe de Valencia 2012-06-19T20:44:25Z

El periódico New York Times mencionó a su vez que agencias gubernamentales están alarmadas ante el aumento de casos de COVID y casos de VRS, por lo que están observando detalladamente el avance de este mal.

A pesar de que estos meses no resultan usuales para el desarrollo de ese virus, desde junio pasado hospitales del país han reportado casos en aumento de ese mal, lo que genera mucha inquietud entre autoridades de salud.

En el presente artículo compartimos algunos videos para que los padres sepan más del virus VRS y estén alerta a los síntomas.





El Virus Respiratorio Sincitial- Cuidados del recién nacido. Guía para Padres Elaborado por el Servicio de Neonatología del Hospital La Fe de Valencia (SPAIN). 2012.- El Virus Respiratorio Sincitial es muy común y ocasiona infecciones de los pulmones y las vías respiratorias en los bebés y niños pequeños. Según los datos de la Sociedad Española de Neonatología cada año producen cerca de 25.000 consultas de urgencias… 2012-10-18T14:55:45Z

Los CDC describen el mal como una “infección respiratoria común que generalmente causa síntomas leves similares a los de un resfriado”, y aunque en la mayoría de ocasiones, los pacientes se recuperan en una o dos semanas, de acuerdo al organismo de salud federal, puede llegar a ser grave, especialmente para bebés y adultos mayores.

“El VSR es la causa más común de bronquiolitis (inflamación de las vías respiratorias pequeñas en los pulmones) y neumonía (infección de los pulmones) en niños menores de 1 año en los Estados Unidos”, advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).





Respiratory Syncytial Virus (RSV) To learn more about RSV, please visit cle.clinic/2N8gZQ0 RSV (Respiratory Syncytial Virus) causes bronchiolitis and pneumonia in children under 3 years old and may look like an upper respiratory tract infection or cold in children over 3. 2020-01-08T18:20:39Z

El Diario NY explicó que el virus está en el radar de médicos desde 1956, y aunque ha logrado mantenerse a raya, afecta considerablemente a bebés recién nacidos, lactantes y adultos mayores, que además tiene la característica de generar reinfecciones.

El citado medio aseguró que el virus del VRS es responsable de 3 millones de hospitalizaciones anuales en todo el mundo y 100,000 muertes, y describió los síntomas como apnea, resfriado, estornudos, tos, dolor de garganta y fiebre, que si se complica con el paso de los díás puede desencadenar dificultad para respirar, ensanchamiento de las fosas nasales y retracciones de la piel.