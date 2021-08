Más del 25% de nuevos contagios de COVID en Los Ángeles estaban vacunados

La variante Delta no cesa su avance en el aumento de contagios de COVID-19 en Estados Unidos, y en un hecho que muestra de manera dramática lo virulenta que es la cepa originada en la India, en Los Ángeles se reportó con preocupación, que aproximadamente 1 de cada 4 de los nuevos casos positivos que se han registrado han ocurrido entre personas vacunadas.

Los datos de las autoridades de Salud de la ciudad angelina que señalan que aproximadamente el 25% de los contagios han sido detectados en personas vacunadas contra el COVID, fueron presentados por el periódico NY Post, donde mencionado que pese a este hecho, quienes están vacunados corren poco riesgo de desarrollar síntomas graves que los lleven al hospital o incluso los ponga en riesgo de muerte.

Citando a la directora de Salud Pública de Los Ángeles, Barbara Ferrer, el Post detalló que exactamente el 26 por ciento de los casos descubiertos entre el 1 de julio y el 16 de julio en Los Ángeles se vieron en personas con sus dosis de vacunación completas.





Play



¿Qué pasa si estás vacunado y te contagias con la variante delta de covid-19? El doctor Elmer Huerta, colaborador de CNN y experto en salud pública, nos explica qué sucede si te contagias con la variante delta cuando ya has sido inmunizado contra el covid-19. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos -CDC, por sus siglas en inglés- se estima que delta… 2021-07-02T15:10:18Z

Aunque el hallazgo generó cuestionamientos sobre la protección que las vacunas ofrecen con respecto a la variante Delta, la funcionaria explicó que efectivamente protegen a quienes están inmunizados de caer en enfermedad grave, pero advirtió que ello no significa que quienes se vacunen tendrán inmunidad para no contagiarse.

Ferrer incluso anticipó que habrá más contagios entre personas vacunadas, pero recalcó que la vacuna evitará consecuencias graves para la amplísima y vasta mayoría, como han dejado ver datos de los CDC que revelan que más del 98% de las muertes por COVID en las últimas semanas han ocurrido entre personas no vacunadas.

“A medida que se vacunen más personas, aumentará el número de personas totalmente vacunadas que se infectarán y, con la variante Delta que es mucho más infecciosa, la exposición a las infecciones también ha aumentado”, comentó la funcionaria de Salud de Los Ángeles en una reunión de la Junta de Supervisores del condado.





Play



Breakthrough cases: Over 25% of new COVID-19 cases in Los Angeles County are fully vaccinated people In June fully vaccinated people accounted for 20% of all the cases diagnosed in LA County, while unvaccinated and partially vaccinated people accounted for 80% of the cases. Subscribe to FOX 11 Los Angeles: youtube.com/channel/UCHfF8wFnipMeDpJf8OmMxDg?sub_confirmation=1 Watch FOX 11 Los Angeles Live: foxla.com/live FOX 11 delivers breaking news, live events, undercover investigations, police chases, true crime… 2021-07-29T00:29:45Z

La tendencia actual de vacunados que se contagian está hacia el alza, según destacó el Post, que recordó que en apenas en junio, los vacunados representaron el 20% de los nuevos contagios, y ahora ya llegan a 26%.

Ferrer fue muy insistente en aclarar que la vacuna protege altamente contra los efectos graves del COVID y mencionó, que si bien, actualmente más del 25% de los nuevos contagios se han dado entre personas vacunadas, tan bien es cierto que las hospitalizaciones por casos de COVID entre personas vacunadas tan solo representan en Los Ángeles menos del 0.01 por ciento de las hospitalizaciones, de acuerdo a Santa Clarita Signal.





Play



Video Video related to más del 25% de nuevos contagios de covid en los Ángeles estaban vacunados 2021-08-01T17:16:17-04:00

“Ni siquiera hay una décima parte de una hospitalización por cada 100.000 personas para las personas vacunadas… Esto contribuye a nuestra certeza de que las vacunas funcionan según lo previsto aquí en el condado de Los Ángeles”, acotó Ferrer. “Y aunque las personas vacunadas están experimentando un aumento en los nuevos diagnósticos de COVID, principalmente están experimentando sus infecciones no como enfermedades graves para llevarlas a la sala de emergencias, sino como fuertes resfriados”.