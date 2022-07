¿La viruela del mono se transmite con los besos?: Entérate que revelan los CDC

La viruela del mono sigue sumando nuevos contagios alrededor de todo el mundo, donde la Organización Mundial de la Salud incluso ya anunció que planea reevaluar si el brote puede llegar a significar una emergencia de salud pública internacional.

Y mientras las autoridades de salud hacen un llamado a estar atentos a los síntomas de la enfermedad y a tomar precauciones para evitar la propagación de nuevos contagios, una de las preguntas que muchos se hacen en el mundo es si los besos pueden servir de puente de contagio.

De acuerdo a datos suministrados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los besos son una manera de propagación de la viruela del mono, al igual que las relaciones sexuales.

Sobre las diferentes maneras en que la viruela del mono se contrae, los CDC aseguran que se puede pasar, a través de: Contacto directo con la erupción infecciosa, costras o fluidos corporales

Secreciones respiratorias durante el contacto cara a cara prolongado o durante el contacto físico íntimo, como besos, caricias o sexo

Tocar artículos (como ropa o ropa de cama) que previamente tocaron la erupción infecciosa o los fluidos corporales

Las mujeres embarazadas pueden transmitir el virus al feto a través de la placenta

También es posible que las personas contraigan la viruela del simio de animales infectados, ya sea al ser arañados o mordidos por el animal o al preparar o comer carne o usar productos de un animal infectado.

Los CDC también explicaron que la viruela del mono se puede transmitir en un lapso desde que inician los síntomas hasta que las erupciones hayan sanado.

“La enfermedad suele durar de 2 a 4 semanas. Las personas que no tienen síntomas de viruela del simio no pueden transmitir el virus a otras personas. En este momento, no se sabe si la viruela del mono se puede propagar a través del semen o los fluidos vaginales”, agregaron los CDC.

En su mensaje de preocupación ante la ola de casos registrados en diferentes partes del mundo, que en sitios como Nueva York se han duplicado en la última semana, el director de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus confirmó que hasta el momento el mal ha sido detectado en casi 60 países.

“Sobre la viruela del mono, sigo preocupado por la escala y la propagación del virus. En todo el mundo, ahora se han registrado más de 6.000 casos en 58 países”, dijo el funcionario de la OMS a la prensa, donde destacó que la falta de acceso a pruebas para confirmar casos sigue siendo preocupante.

“Las pruebas siguen siendo un desafío, y es muy probable que haya una cantidad significativa de casos que no se resuelvan. Europa es el epicentro actual del brote, registrando más del 80% de los casos a nivel mundial”, advirtió el jefe de la OMS.

Los CDC advierten que los síntomas de la viruela del mono son: