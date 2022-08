Viruela del Mono: se confirmó el primer caso de un perro contagiado por sus dueños

El virus de la viruela del mono que hasta el momento se creía afectaba solo a la población humana, sorprendió al mundo con el primer caso de contagio a un animal doméstico.

De acuerdo con el diario colombiano, El Espectador, la revista The Lancet reportó lo que se cree que podría ser el primer caso de un perro contagiado por sus dueños con viruela del mono. La publicación informó que, hasta el momento, se tenía conocimiento de que, en países endémicos, había animales salvajes, como roedores y primates, contagiados con el virus, pero un nuevo reporte relata el caso de un galgo italiano de cuatro años que empezó a mostrar síntomas 12 días después de sus dueños.

Animal, da raça galgo italiano, tem 4 anos e apresentou lesões na pele após seus donos terem os primeiros sintomas de monkeypox https://t.co/Tw1lObu4W6 — SBT News (@sbtnews) August 16, 2022

El caso de este canino se registró en Francia, y se cree que la mascota contrajo la enfermedad luego de que sus propietarios, dos hombres de 44 y 27 años se enfermaran y acudieran el pasado 10 de junio al Hospital Pitié-Salpêtrière por presentar ulceras anales, fiebre, dolor de cabeza y lesiones cutáneas, tras sostener relaciones homosexuales seis días atrás. Así lo dio a conocer el artículo científico encabezado por la doctora Sophie Seang del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la Sorbona.

En el paciente número uno, la ulceración anal fue seguida por una erupción vesiculopustular en la cara, las orejas y las piernas. En el paciente doos, en las piernas y la espalda. En ambos casos, el “exantema se asoció con astenia, cefalea y fiebre cuatro días después”, explicó el portal frente al avance del virus en los sujetos.

Los cuidadores del galgo declararon que su perro enfermó días después de que ellos enfermaran e indicaron que su mascota presentó síntomas muy parecidos a los desarrollados por ellos. Dijeron que su perro presentó lesiones mucocutáneas, ulcera anal y pústulas en su abdomen. Los hombres señalaron que el can compartía la cama con ellos, de ahí que los científicos atribuyan el contagio de la enfermedad al contacto directo que sostuvieron los humanos y la mascota.

Dog reportedly contracts monkeypox from owners https://t.co/GFCq6c95rX pic.twitter.com/P04dY0lOYP — New York Post (@nypost) August 14, 2022

De hecho, el virus que infectó a uno de los pacientes mostró una homología de secuencia del 100% en los 19,5 pares de kilobases secuenciados con el virus que infectó al perro.

“Las secuencias de ADN del virus de la viruela del mono del perro y del paciente 1 se compararon mediante secuenciación de próxima generación. Ambas muestras contenían virus del clado hMPXV-1, linaje B.1, que se ha estado propagando en países no endémicos desde abril de 2022”, concluyó ‘The Lancent’, informó el medio El Tiempo.

“Nuestros hallazgos deberían impulsar el debate sobre la necesidad de aislar a las mascotas de las personas positivas al virus de la viruela del mono. Las mascotas que tuvieron contacto cercano con una persona sintomática con viruela del mono deben permanecer en casa y alejadas de otros animales y personas durante 21 días después del contacto más reciente”, exhortan los autores del estudio, de acuerdo con 20 minutos.

Síntomas en animales

Evidencia de transmisión de #Monkeypox (viruela del simio) humano-canino, en París. El perro 🐕 mostró evidencia de enfermedad 12 días después que sus dueños iniciaran síntomas. Los dueños reportaron haber dormido con el perro 🐕 https://t.co/RjkjCKt1zK — Jean-Paul Carrera (@JeanCarrPaul) August 14, 2022

Según los veterinarios, los roedores infectados por la viruela del mono normalmente son asintomáticos, sin embargo, algunos mamíferos suelen sufrir algunos síntomas. En este último grupo, la presentación clínica es variable al igual que en los humanos, aunque lo más frecuente es la irritación cutánea, según Los Andes.

“Las lesiones, generalmente, empiezan en la zona de la cabeza y, después, se extienden al resto del cuerpo, especialmente en las patas y en las orejas. Primero se inflaman y, más tarde, aparecen cubiertas por costras”, explican los veterinarios.

Las recomendaciones de los CDC

CDC updated guidance revealing that dogs can also catch the monekypox virus. Learn more here: https://t.co/PPLuIAujhr https://t.co/ze0kX64P8g — KATC TV3 (@KATCTV3) August 16, 2022

Desde la aparición de la viruela del mono el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, advirtió sobre el contagio del virus símico a través del contacto estrecho entre personas. La autoridad sanitaria previno de los abrazos, los besos, las caricias y las relaciones sexuales, orales, anales y vaginales.

El establecimiento acentuó su recomendación previniendo a las personas de tener contacto directo cuando la persona afectada presente sarpullido, pústulas, costras o fluidos corporales propios de la enfermedad, informó InfoBae.

Además,el establecimiento indicó una hoja de ruta para cuando las personas convivan con animales. La agencia estableció que, si un humano con viruela símica habita con un animal de compañía y no ha tenido contacto directo con él, lo ideal es que antes de que su mascota contraiga la enfermedad lo retire del hogar que comparten, pidiendo a un familiar o amigo hacerse cargo de él, en tanto se recupere de la enfermedad. Es de señalar que antes que la mascota regrese, la casa debe ser sometida a una limpieza y desinfección exhaustiva.

Ahora bien, dice la agencia que, si por el contrario la mascota ha contraído el virus símico, esta debe permanecer aislada de otros animales y de otras personas, llevando una cuarentena de 21 días, y además recomienda que la persona enferma no sea quien cuide de la mascota.

Dog believed to have contracted monkeypox in France Scientists said two men slept with their dog and the dog later developed lesions. 2022-08-15T22:28:00Z

Explica InfoBae, que si no hay otras opciones y la persona que ha contraído el virus debe cuidar de la mascota, esa persona debe lavarse las manos, o utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol, antes y después de cuidar a la mascota; cubrir cualquier erupción cutánea en la medida de lo posible, usando mangas y pantalones largos; y usar guantes y una máscara o respirador mientras atiende a la mascota.

Los CDC también pidieron a los dueños no abandonar, ni sacrificar sus mascotas por temor al virus, y por el contrario pidieron estar atentos a los cambios en su salud. Destacaron señales de alerta como la fatiga, falta de apetito, tos, secreciones o costras nasales, hinchazón, fiebre, erupción cutánea en forma de grano o ampolla. De presentarse laguna de estas condiciones, aconsejaron acudir de inmediato al médico veterinario, más si la mascota ha estado en contacto con personas infectadas.

Finalmente, los CDC recomendaron a propietarios de animales infectados no desechar inescrupulosamente sus desechos corporales, Alertaron que esta mala práctica, puede conducir a una propagación rápida y desmedida del virus. Recomendaron para todos los casos tener las mejores medidas higiénicas y de bioseguridad para prevenir un brote de la enfermedad.

