Virginia Roberts Giuffre es una de las mujeres que sobrevivió a los abusos sexuales de Jeffrey Epstein. Fue reclutada por Ghislaine Maxwell mientras trabajaba en el spa Mar-a-Lago de Donald Trump y aparece en el último documental de Lifetime, Surviving Jeffrey Epstein.

Esto es lo que necesita saber sobre este tema:

Maxwell reclutó a Giuffre, quien a su vez se convirtió en captadora

Video related to virginia roberts giuffre: fue engañada y captada sexualmente en un resort de trump

Giuffre tenía 16 años cuando conoció a Maxwell mientras trabajaba en el spa del club Mar-a-Lago de Donald Trump. Maxwell la llevó a la mansión de Epstein con el pretexto de que Giuffre iba a aprender a ser masajista.

“El masaje parecía legítimo al principio. Luego se da la vuelta y todo cambió. Dijeron que me quitara la ropa. Tenía bragas de niña y se reían de eso porque les gustaba eso: cuanto más niña te ves, mejor es. Así que me desnudé, Ghislaine se desnudó… Se volvió muy sexual. Fue un abuso de inmediato, por parte de ambos. Cosas que ya sabía porque habían abusado de mí antes y me sentía así”, dijo Giuffre.

“La vergüenza fue inmediata. Recuerdo sentarme en mi ducha y llorar a mares. Había estado en las calles y pensé que tal vez este era el menor de dos males… Tal vez así es como funciona el mundo. El abuso es tan frecuente en mi vida, que tal vez así es como es. Así es la vida”.

También dijo que el proceso de reclutamiento “fue interminable”. Se vio “obligada a tratar de traer a otras niñas”.

Lifetime se asoció con Rise para lanzar un anuncio de servicio público especial durante la transmisión

Lifetime se asoció con Rise para lanzar un anuncio de servicio público especial durante las transmisiones del documental para alentar a otros supervivientes a usar su voz para LEVANTARSE”.

En una conferencia del evento, el productor ejecutivo Bob Friedman dijo a los periodistas que están contando las historias de los supervivientes con sus propias palabras.

“La historia que hemos contado ha sido más o menos en las propias palabras de los supervivientes, los supervivientes que soportan esta carga de abuso. Abuso que todos nos atrevemos a creer que está oculto a plena vista”, dijo Friedman. “Echamos un vistazo al reclutamiento que existía, la preparación de víctimas potenciales y cómo supuestamente Ghislaine Maxwell entrenó a los reclutadores para crear esta cadena de abuso en la que vivimos”.

Agregó que este no es el final de la historia y dijo: “Todos creemos que habrá algunas revelaciones futuras”.

El director Ricki Stern agregó que era muy importante hacer saber a los supervivientes que lo que vivieron no era común ni corriente y que allí podrían expresarse libremente y extensamente.

“Era muy importante que hablásemos a los supervivientes y les dijéramos: ‘Esto va a ser diferente a una noticia. Realmente queremos pasar tiempo con usted y que su historia sea retratada con sus propias palabras’. Hay tanta fuerza en las historias de estas mujeres, en su historia, entender de dónde vienen y dónde están hoy es muy poderoso”, dijo Stern. “Y eso era algo que queríamos asegurarnos de que retratara la serie. Lifetime es, por supuesto, el lugar perfecto para esta serie porque realmente valoran y destacan las voces de las mujeres. Entonces, fue un proceso largo. Fue un proceso largo para llegar a las mujeres”.