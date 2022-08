Teddy Ray: comediante fallece a los 32 años y dos compañeros le rinden tributo

Dos ex participantes de Dancing With the Stars están de luto por la muerte un compañero.

El campeón de DWTS: Athletes, Adam Rippon, y la estrella de la temporada 17 de DWTS, Nicole Snooki Polizzi, quienes se unieron en 2021 para copresentar el programa de MTV, Messyness, están de luto por la pérdida de su compañero Teddy Ray.

Ray, cuyo nombre legal es Theadore Brown, fue encontrado muerto en una residencia de California el 12 de agosto de 2022, según The Hollywood Reporter. No se ha dado ninguna causa de muerte. Ray tenía 32 años.

Además de Messyness, el comediante Ray estuvo presente en Colossal Clusterfest de Comedy Central y en All Def Comedy de HBO, así como en varios otros programas de televisión.

Adam Rippon y Nicole Polizzi publicaron tributos a Teddy Ray tras su muerte

En una publicación de Instagram el 13 de agosto, Polizzi publicó una foto del elenco de Messyness, que la incluía a ella, Rippon, Ray y Tori Spelling. En el pie de foto, compartió un homenaje a su difunto coprotagonista.

“Descansa en paz, Teddy”, escribió la estrella de Jersey Shore: Family Vacation. “Fuiste y siempre serás el corazón de nuestro programa. Envío mis condolencias y mucho amor a su familia (…)”.

Rippon entró en gran detalle en su tributo. En Twitter, el campeón de Dancing With the Stars: Athletes compartió una historia sobre su amistad con Ray.

“Teddy fue el mejor”, escribió Rippon en Twitter. “Esto es muy triste. Cada vez que trabajábamos juntos me trataba como a un hermano. Era una de las personas más divertidas y agradables que he conocido. Estoy agradecido por toda la diversión y las risas que hemos tenido juntos. Descansa en paz, Teddy. Te amo, amigo mío”.

Rippon reveló que la primera vez que conoció a Ray, el comediante le dijo que le gustaba su camisa deslumbrante.

“Si llegaste a conocerlo, tuviste suerte. Trató a todo el mundo con amabilidad. Lo voy a extrañar mucho”, escribió Rippon sobre Ray.

Nicole Polizzi y Adam Rippon fueron ‘mejores amigos desordenados’ con Ray & Spelling

En 2021, Polizzi y Rippon se unieron para copresentar Messyness con Ray y la actriz Tori Spelling. Un comunicado de prensa publicado por MTV en ese momento se burló del spin-off de Ridiculousness protagonizado por los cuatro “mejores amigos desordenados”. “La serie de clips de comedia celebra las citas, las fiestas y todas las etapas desordenadas experimentadas en la edad adulta joven”, reveló el adelanto.

En 2021, Ray le dijo a CBS News que inicialmente no estaba seguro de trabajar con Polizzi, Rippon y Spelling.

Messyness emitió siete episodios en 2021, según IMDb. En diciembre de 2021, Deadline informó que el programa de comedia se renovó para una segunda temporada en MTV.