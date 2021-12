EEUU: Hallan misteriosa caja con reliquias de la Guerra Civil: ¿Qué había dentro?

Una misteriosa y antigua caja fue hallada en Richmond, la capital del estado de Virginia. Se hallaba incrustada en el pedestal de la estatua del oficial confederado Robert E. Lee. Tiene al menos 130 años de antiguedad.

El gobernado del estado de Virginia, Ralph Northam, indicó en su cuenta de Twitter sobre el hallazgo de lo que él llamo ‘caja del tiempo’.

Trabajadores que desmontaban el pedestal de la estatua de un general confederado estadounidense descubrieron el lunes una caja de cobre que habría sido enterrada hace 130 años, y que sería la segunda cápsula del tiempo rescatada en ese punto de Richmond, Virginia.⁣ #NoticiasTVN pic.twitter.com/fOp5Zy9Teu — TVN Noticias (@tvnnoticias) December 28, 2021

“¡La encontraron! Esta es probablemente la cápsula del tiempo que todo el mundo estaba buscando. La están estudiando los conservadores, ¡estén atentos a los próximos pasos! (No se abrirá hoy)”, se entusiasmó Ralph Northam sobre el hallazgo de la caja.

Tras el hallazgo, el gobierno del estado se puso a trabajar para tratar de abrir la caja y saber qué contenía. Horas después del primer tuit, el gobernador publicó nuevas imágenes obtenidas gracias a los rayos X.

“Los rayos X ofrecen un primer vistazo del interior de la cápsula del tiempo: los expertos creen que puede haber monedas, libros, botones e incluso municiones de la Guerra Civil. ¡La caja se abrirá mañana a las 13:00!”, precisó Northam.

Entre los objetos hallados se encuentra un viejo cuaderno. El cuaderno se conserva en malas condiciones, se aprecia a las claras en el color que han tomado sus páginas. Sin embargo, desde Virginia confían en poder hallar alguna pista sobre su contenido.

Un general de la Guerra Civil

El general Robert Lee dirigió el Ejército de Virginia del Norte durante la guerra civil estadounidense. En septiembre, su estatua fue removida tras el reclamo de un grupo de vecinos que consideraba inapropiado seguir reivindicando mediante ese monumento a un símbolo de la norteamérica racista. RichmonD fue la capital del sur durante el sangriento episodio que tuvo lugar entre 1861 y 1865.

La caja de metal oxidado estaba destinada a ser encontrada por los ciudadanos que habitaran Virginia en el futuro.

¿Qué tal?https://t.co/NDZK3TsXoi pic.twitter.com/lx6OE6FG86 — Las Últimas Noticias (@lun) December 24, 2021

La estatua, de 12 metros de altura, fue levantada en el año 1890. Es uno de los cientos de monumentos de la Guerra Civil considerados una ofensa racista a la población negra de los Estados Unidos.

Tras ser retirada, empleados del gobierno municipal de Richmond comenzaron a rastrear la caja que creían había sido incrustada en lo más alto de la estatua en el año 1887.

Tras varias semanas sin éxito, los empleados abandonaron la misión. La caja apareció la semana pasada cuando la estatua fue desmantelada. Inmediatamente trasladaron la caja al Departamento de Recursos Históricos de Richmond.

Lo que podría haber dentro de la caja

Según las autoridades del Departamento de Recursos Históricos de Richmond, dentro de la caja podría haber material histórico de la Guerra Civil y el pasado estadounidense.

Entre otras cosas, podría hallarse una foto del emblemático presidente de los Estados Unidos Abrham Lincoln, monedas de la Confederación, balas, botones, mapas de los Estados Unidos y daguerrotipos. Hay que ver en qué proporción estos materiales no fueron afectados por el agua.

🇺🇲 Este miércoles fue retirada la estatua del comandante Robert E. Lee, en Richmond, Virginia. Lee combatió en el bando del ejército Confederado durante la guerra civil de EE.UU. Al respecto, el gobernador Ralph Northam explicó que el monumento representaba el pasado esclavista pic.twitter.com/TjqMYdIDMb — Diego Fernández G. (@DFG_Diego) September 8, 2021

Uno de los libros hallados en el confre es la American Ephemeris and Nautical Almanac de 1875. Se trata de una vieja guía muy empleada por los astrónomos de la época.

“Todavía no hemos entendido por qué se colocó este surtido en la caja”, indicó la Julie Langan, directora del Departamento de Recursos Históricos de Virginia en diálogo con The New York Times.

