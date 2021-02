Muere Vincent Jackson: Exjugador de la NFL sufría de alcoholismo y posiblemente CTE

Están surgiendo más detalles sobre la muerte del ex jugador de los Tampa Bay Buccaneers, Vincent Jackson – así como que sufría de alcoholismo crónico y posiblemente Encefalopatía traumática crónica (CTE, por sus siglas en ingles). La información vino del sheriff del condado de Hillsborough, Florida, en una nueva entrevista de radio.

Aunque no se ha anunciado una causa formal de muerte y los informes de toxicología aún están pendientes, el alguacil del condado de Hillsborough ha revelado que Jackson sufría de “alcoholismo crónico” y estaba lidiando con otros problemas de salud no especificados, como resultado de ello.

Además, según el sheriff, Chad Chronister, la familia Jackson está preocupada de que pudiera haber estado sufriendo de CTE.

El sheriff hizo las revelaciones en el MJ Morning Show. Puedes escuchar el audio aquí.

“Recibimos el informe de la autopsia que se publicará hoy. Demostró, lamentablemente, que sufría de alcoholismo crónico. Simplemente trágico. No hemos recibido el informe de toxicología, por lo que no podemos decir con certeza que fue así “, dijo Chronister en el programa.

“Pero muchas condiciones de salud que contribuyeron a su fallecimiento debido a algún abuso alcohólico. Simplemente trágico. 38 años. 38 años. Y tener el impacto que tuvo en esta comunidad. Él nunca decía no. Era la persona a quien llamabas xa: “Oye, tengo algo que quiero hacer por un niño necesitado, una familia necesitada, un militar necesitado”. Siempre estuvo ahí. No sé cómo equilibró su horario”.

El médico forense del condado de Hillsborough le dijo a Heavy.com (sitio hermano de Ahora Mismo) el 17 de febrero que el informe de la autopsia aún no se ha hecho público.

Esto es lo que necesitas saber:

La familia le dijo al alguacil que Jackson “sufría de CTE. Creían que tenía muchos problemas de conmoción cerebral. Cuando sufres de eso, no eres tu. Creen de todo corazón que todas estas acciones fueron el resultado de lo que sufrió mientras jugaba en la NFL”, dijo el sheriff. Agregó que el diagnóstico de CTE era “especulación” en este momento.

Según la Clínica Mayo, “La encefalopatía traumática crónica (CTE) es el término utilizado para describir la degeneración cerebral probablemente causada por traumas repetidos en la cabeza. La CTE es un diagnóstico que se realiza solo en la autopsia mediante el estudio de secciones del cerebro”.

El ex mariscal de campo de la NFL, Ryan Leaf, criticó a la NFL en Twitter después de la muerte de Jackson, escribiendo: “A la NFL simplemente no le importa un (improperio). No les importa. Escribirán cartas de condolencia y (improperios) cosas por el estilo, pero si estuvieran invertidos, en realidad pondrían algo de dinero detrás de la comunidad Legends y para la salud mental y el abuso de sustancias”.

I don’t know who needs to hear this, or if I just needed to say it, but I will not continue to stand by and watch my brothers disappear because the multi billion $$$ corporation won’t do the right thing. @nfl @NFLPA do something!! #igoturback #nflbrotherhood pic.twitter.com/rQciHiPSgZ

— Ryan D Leaf (@RyanDLeaf) February 16, 2021