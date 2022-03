El presidente de Ucrania ganó el Dancing with the Stars de su país en 2006

¿Sabías que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ganó la versión ucraniana de Dancing With the Stars en 2006? Es cierto: un clip de Zelensky mostrando sus movimientos de baile elegantes se ha vuelto viral en medio de la invasión rusa de su país. Míralo a continuación.

Internet enloquece por Zelensky en Dancing With the Stars





President Zelenskyy in 2006 on the Ukrainian version of Dancing with the Stars 2022-02-28T14:03:59Z

En 2006, el presidente Zelensky compitió en la versión ucraniana de Dancing With the Stars, que en ucraniano se llama Tantsi z zirkamy. Zelensky formó parte de la primera temporada del programa donde formó dúo con la bailarina profesional Olena Shoptenko. Y no sólo compitieron, sino que ganaron.

Un video de sus mejores momentos de la serie se ha vuelto viral online, especialmente una sección que muestra a Zelensky y Shoptenko bailando lo que parece un tango argentino al ritmo de “Shape Of My Heart” de Sting y lo hacen con los ojos vendados. No es difícil ver por qué ganaron Zelensky y Shoptenko: es un muy buen bailarín.

“Me desmayé”, escribió un fan en TikTok, a lo que un comentario respondió: “¡¿HACE CALOR AQUÍ?!”. El comentario original decía: “MI LABIO LITERALMENTE TIENE UNA MARCA DE MORDEDURA DESPUÉS DE ESTE TIKTOK”.

En Twitter, un fan escribió: “Este tipo es increíble”.

“Esto es una locura. ¿De qué tipo de tela está cortado este tipo? Leyenda icónica absoluta. Wow”, escribió otro fan.

La carrera de Zelensky como cómico y político

Si se pregunta por qué el presidente tendría tiempo para Dancing With the Stars, bueno, es porque fue cómico antes de ser el presidente de Ucrania.

Zelensky formó parte del equipo de KVN, que es un concurso de comedia en Europa del Este. Después de su tiempo en Dancing With the Stars, protagonizó una película llamada Love in the Big City y sus dos secuelas, además de las películas Office Romance y Our Time.

En un giro divertido, Zelensky luego interpretó el papel del presidente de Ucrania en la serie de televisión Servant of the People.

Zelensky ingresó en política en 2018 y asumió el cargo de presidente en mayo de 2019. Una de sus promesas de campaña fue que cumpliría solo un mandato como presidente, según Deutsch Welle. Pero su popularidad está aumentando por la forma en que manejó la invasión rusa, según Newsweek, por lo que el pueblo ucraniano puede tener algo que decir al respecto.

Si desea saber cómo puede ayudar a la gente de Ucrania, los profesionales de Dancing With the Stars Maksim Chmerkovskiy, quien acaba de regresar de estar encerrado en Ucrania, y su esposa Peta Murgatroyd han señalado a la organización B Strong de Bethenny Frankel, que ayuda en las crisis humanitarias en todo el mundo. Puedes donar dinero aquí.