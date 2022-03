La novia de Cory Booker, Rosario Dawson, conoció al senador del Partido Demócrata después de que ambos se conocieran en una recaudación de fondos para el político Ben Jealous en octubre de 2017, según Page Six. Jealous es un ex presidente de la NAACP.

Booker explicó las circunstancias del comienzo de su relación con Dawson, una actriz con una hija adolescente llamada Lola. Él dijo:

“Soy senador de los Estados Unidos y tuve que armarme de valor para acercarme a ella y pedirle su número de teléfono. Y normalmente no me pongo nervioso, pero eso me puso nervioso”.

Agregó: “Ella es una novia increíble. Tengo mucha suerte de estar en una relación con alguien que es tan increíblemente especial, pero lo más importante es que me ha enseñado mucho en un período de tiempo muy corto”.

Booker es el Senador de los Estados Unidos por Nueva Jersey. Nunca ha estado casado, y no tiene hijos.

Sin embargo, hace dos semanas una fuente confirmó a People que la pareja se separaba. La pareja se separó a causa de la distancia y sus carreras profesionales distintas.

Esto es lo que necesita saber:

Lo que Booker y Dawson decían el uno del otro durante su relación





Play



Video Video related to el político cory booker y la actriz rosario dawson se separaron: ¿cómo fue su historia? 2022-02-28T20:09:11-05:00

Para Extra TV, Dawson decía sobre él: “En general, estoy asombrada, emocionada y sorprendida por mi relación con este hombre maravilloso, su relación conmigo y mi familia”.

Booker decía sobre ella: “Ella es una persona profundamente conmovedora y ya me ha enseñado muchas lecciones sobre el amor. Ella realmente tiene este espíritu afectuoso que me ha hecho más valiente no solo en el amor que proyecto y quiero ver en nuestro país, sino incluso en nuestras relaciones personales, para amar sin miedo, así que estoy muy, muy bendecido de estar con alguien que me hace una mejor persona.

Dawson y Booker fueron vistos juntos por primera vez en público en octubre de 2017

Como se explicó anteriormente, Dawson y Booker se conocieron por primera vez en 2017 en la recaudación de fondos para Jealous. Sin embargo, Dawson estaba en una relación en ese momento con su entonces novio Eric Andre. Andre y ella se separaron en noviembre del 2017; Mientras tanto, se rumoreaba que Booker estaba con varias mujeres durante ese período de tiempo, incluidas Chanda Gibson y Cleo Wade.

En enero de 2019, se vio a Booker y Dawson asistiendo al espectáculo de Broadway Dear Evan Hanson, momento en el que comenzaron a surgir rumores de una relación romántica juntos. Durante ese mes, también fueron vistos saliendo juntos de una película en la ciudad de Nueva York.

En febrero, Booker había confirmado que estaba en una relación, pero no confirmó que Dawson fuera su novia. Más bien, le dijo al programa de radio The Breakfast Club explicó: “Estoy saliendo con alguien realmente especial”.

Finalmente, Dawson confirmó su relación con Booker en marzo de 2019 a TMZ. Ella dijo: “Estoy agradecida de estar con alguien a quien respeto, amo y admiro tanto. Es un ser humano increíble… Es bueno pasar tiempo juntos cuando podemos”.