Un video de una sirena vista en Sudáfrica es viral en TikTok ¿Es real?

Un video que pretende mostrar una sirena en Kenia o Sudáfrica se ha vuelto viral en TikTok y otras plataformas de redes sociales ¿Pero es real?

No según la policía de Kenia, no. NTV Kenia tuiteó: “Los informes que indican que se ha visto una sirena en Kwale son falsos, dice la policía”. El video circuló en las redes sociales en abril de 2022.

Reports indicating that a mermaid has been spotted in Kwale are fake, police say pic.twitter.com/H6RVpxrd45 — NTV Kenya (@ntvkenya) April 7, 2022

Kwale se encuentra en Kenia, pero la ubicación atribuida al video varía según la publicación.

Esto es lo que necesita saber:

Un video de TiKTok de la ‘Sirena’ en una playa se volvió viral

Según Snopes, el primer video de una sirena de Sudáfrica se publicó en TikTok el 6 de abril.

Ese video, de un usuario de TikTok llamado aamircali, está subtitulado, “Real Mermaid Caught in Muizenberg South Africa🧜‍♀️🧜😳🤔”, “Sirena real atrapada en Muizenberg Sudáfrica 🧜‍♀️🧜😳🤔”.

El video muestra una playa. Las personas se paran alrededor de lo que parece ser una cola de pez en la playa y luego la cámara se desplaza para mostrar que hay un torso y una cabeza de bebé unidos al pez.

En el hilo de comentarios debajo de esa publicación, algunas personas no lo estaban creyendo. Estos son algunos de los comentarios:

“Wow… Así que las sirenas usan pelucas 😲 quién compra pelucas bajo el mar 😏😅”

“Necesito montar una tienda de pelucas bajo el mar”.

“Los atrapo casi todos los días aquí en el lago PRETORIA”.

“Olvídate de la sirena, esas adidas slides amigo 👀😞😂😂”

“Si eso fuera real, nadie haría un video corto, el camarógrafo tendría curiosidad y yo también, haría un video o tomaría fotos de todos los ángulos”.

“Es curioso cómo este video nunca apareció en los titulares de Sudáfrica 😏”

Otro video de TikTok publicado ese mismo día, con el mismo video, dice que fue filmado en Ukunda, que está en Mombasa.

Un video en YouTube afirma que se descubrió una sirena en Muizenberg, Sudáfrica. Ha tenido más de 700.000 visitas en YouTube.

No es así, le dijo la policía a Snopes.

Snopes también se acercó a la policía. “Tenga en cuenta que Muizenberg SAPS no tiene informes de una sirena que fue arrastrada por la playa ni informes de un niño mordido por un pez”, dijeron las autoridades a Snopes, que calificó la historia como “incorrecta”.

La gente también dudaba de la historia de la sirena en el hilo de comentarios del video de YouTube. “¡Si eso fuera real, sería uno de los mayores hallazgos de la historia! uno pensaría que uno o más en la multitud reconocerían el significado de eso y llamarían a las autoridades para investigar”, escribió una persona.

“Mucha gente quiere creer que esto es real… Quiero creer que la gente tendrá la compasión de devolver a la criatura al agua”, escribió otro.

“En primer lugar, ¿cuándo las sirenas hicieron ruidos de cerdo? En segundo lugar, el cuerpo de una sirena real se moldea con la parte de la cola de pez, no usan una especie de falda de pez. Y si realmente encontraron una sirena y supieron lo que era, deberían haber sabido que pertenece al agua. Entonces, ¿por qué, en lugar de volver a ponerlo en el agua, siguieron hurgando en él? escribió otra persona en el hilo de comentarios.

El video de la sirena también circuló en Reddit.

