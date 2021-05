[VIDEO] El secuestro de un niño de 4 años que terminó asesinado

Un escalofriante video muestra el momento en Darriynn Brown, de 18 años, secuestró a un niño de 4 años de su cuna en Dallas, Texas.

El niño, Cash Gernon, fue encontrado posteriormente asesinado y muerto en la calle.

“El sospechoso ha sido identificado como Darriynn Brown, de 18 años. Está acusado de secuestro y robo. Los investigadores de Dallas anticipan cargos adicionales, a la espera de los resultados de un análisis forense”, escribió la policía de Dallas en un comunicado de prensa.

El horrible crimen ha conmocionado al área de Dallas. Luego, el secuestrador intentó regresar para secuestrar al hermano gemelo del niño, pero fracasó en ese intento, según Daily Mail, que obtuvo los videos.

“Honestamente, estoy confundido”, dijo a WFAA-TV Kamron Mori. “¿Por qué? Tiene 4 años, ya sabes. ¿Quién le hace esto a un niño de 4 años?”

Dijo que fue a la escuela con el sospechoso, pero que no entendía el motivo del secuestro y le dijo a la estación de televisión: “Fue al azar. Sin motivo. No hay una razón para nada de esto. No es por venganza. No es por odio.”

Puede ver el video a continuación, pero debe tener en cuenta que es duro.

Esto es lo que necesita saber:

Los inquietantes videos muestran el momento en que sacaron al niño de su cuna





Los videos de seguridad obtenidos por el Daily Mail supuestamente muestran a Brown sacando al niño de su cuna.

Según el Daily Mail, Monica Sherrod, de 39 años, ex novia del padre de Cash y la persona con quien Cash vivía, identificó a Brown “como el hermano de un amigo de sus hijos mayores”. Sin embargo, el motivo del secuestro y asesinato no está claro. El padre de Cash se llama Trevor Gernon, según informó Daily Mail.

Un segundo video muestra a Brown regresando para llevarse al gemelo de Cash, Carter, según informó el Daily Mail, pero el hombre en el video se va sin llevarse al niño. Mira el vídeo aquí.

Según el Dallas Morning News, una declaración jurada de arresto en el caso dice que el niño fue sacado de su cuna y secuestrado.

El periódico informó que Cash y su hermano pasaban unos días con la ex novia de su padre, Monica Sherrod. “Amaba a esos chicos. Ni siquiera eran mis hijos biológicos. Los traje a mi casa. Les había hecho esta habitación”, dijo Sherrod a Daily Mail, que informó que el gemelo superviviente ahora se ha reunido con su madre biológica, Melinda Seagroves.

Cash fue encontrado muerto en la calle, sin camisa y sin zapatos, dice la policía





El sábado 15 de mayo de 2021, aproximadamente a las 6:50 AM, “los agentes recibieron una llamada sobre un niño fallecido en la calle en la cuadra 7500 de Saddleridge Drive. Como resultado de la investigación, se realizó un arresto por el homicidio del niño de cuatro años”, escribió la policía en el comunicado de prensa.

“A través del arduo trabajo de los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Dallas, este criminal fue llevado ante la justicia. No hubiera sido posible sin el Dallas FBI Evidence Response Team y la ayuda de la gente”.

La causa de la muerte del niño no fue revelada, pero la policía dijo que el asesino usó un arma afilada, según CBS 11 en Dallas.

WFAA-TV informó que el niño tenía “múltiples heridas” en su cuerpo.

El niño estaba “sin camisa y sin zapatos” cuando lo encontraron, según The Dallas Morning News. El periódico informó que un runner descubrió el cuerpo del niño, pensando inicialmente que era un perro.

El Dallas Morning News informó que Brown vive con sus padres “quienes lo mantienen económicamente”. Su dirección en los registros judiciales se encuentra a solo media milla de donde se descubrió el cuerpo del niño.