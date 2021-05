¿Inventó realmente Richard Montañez los Flamin’ Hot Cheetos?

Richard Montañez está siendo el centro de un debate en internet para saber quién inventó los Flamin’ Hot Cheetos. La empresa Frito-Lay dice que fue creada por trabajadores de Texas.

¿Richard Montañez inventó los Flamin’ Hot Cheetos, o no? La controversia surgió después de que se anunciara un proyecto cinematográfico de Eva Longoria sobre la vida de Montañez. Los Angeles Times publicó una historia de investigación que desmentía las afirmaciones de que Montañez había inventado este tipo de Cheetos.

Daily Variety informó a principios de mayo de 2020 que Montanez era “un trabajador de Frito-Lay que se inspiró en su herencia mexicoamericana para crear los populares Flamin’ Hot Cheetos”. ¿Es verdad?

Esto es lo que necesita saber:

1. La empresa dice que los “hechos no apoyan la leyenda urbana”

Frito-Lay le dijo a Los Angeles Times que la historia de Montañez es una “leyenda urbana”.

“Ninguno de nuestros registros muestra que Richard haya estado involucrado de ninguna manera en el periodo de pruebas para los Flamin’ Hot Cheetos”, escribió Frito-Lay en un comunicado al Times. “Hemos entrevistado a varios miembros del personal que participaron en los tests, y todos indican que Richard no participó en ellas de ninguna manera”.

Longoria había dicho anteriormente que su “mayor prioridad es asegurarse de que estamos contando la historia de Richard Montañez con autenticidad”.

2. Montañez se llamó a sí mismo el “mejor embajador” de Frito-Lay

Según Daily Variety, Montañez se llamó a sí mismo el “mejor embajador” de Frito-Lay.

“Pero siempre amarás a tu compañía más de lo que ellos te amarán a ti. Ten eso claro”, agregó.

Según el Times, Montañez ha estado “contando la historia de cómo inventó Flamin ‘Hot Cheetoes” durante una década, y agregó que le presentó la idea al director ejecutivo de la compañía, pero que casi fue saboteado por “traidores corporativos”.

Aunque no habló con el Times, Montañez publicó un video de Instagram poco tiempo después en el que dice: “Escribe tus logros, porque si no lo haces, alguien más lo hará. Recuérdalo. Y también recuerda que la mejor manera de destruir un mensaje positivo es destruir al mensajero. Nunca permitas que eso te suceda. Ciertamente no voy a permitir que me pase a mí”.

3. A otra empleada llamada Lynne Greenfeld se le atribuye haber inventado el nombre del producto

El artículo de Los Angeles Times dice que Lynne Greenfeld, una “empleada junior en la oficina corporativa de Frito-Lay en Texas” fue asignada para desarrollar la marca Flamin’s Hot en 1989.

El periódico informa que pensó en el nombre y ayudó a lanzar la marca. El periódico agrega que se inició una investigación interna después de que ella hablara con Frito-Lay al escuchar la historia de Montañez en 2018, y determinó que él no inventó el snack.

“Valoramos las muchas contribuciones de Richard a nuestra empresa, especialmente sus conocimientos sobre los consumidores hispanos, pero no le atribuimos la creación de Flamin’ Hot Cheetos ni de ningún producto Flamin ’Hot”, dijo Frito-Lay en un comunicado al Times.

The Times informó que Flamin’ Hots fue creado por un equipo de profesionales de snacks en 1989 en Texas que estaban tratando de encontrar un producto para competir con los snacks picantes “vendidos en las tiendas del centro de la ciudad”. Fred Lindsay, un vendedor retirado de Frito-Lay de Chicago, le dijo al Times que él fue quien presionó a la compañía para que desarrollara un producto similar para competir en este mercado.

4. Montañez, hijo de trabajadores agrícolas migrantes, publica un libro sobre su vida

No es solo la película de Longoria. También saldrá un libro de Montañez en junio. “Flamin’ Hot: La increíble historia real del ascenso de un hombre de conserje a alto ejecutivo”, se llama, según Amazon.com. Esta es la sinopsis:

La inolvidable historia real de cómo un simple empleado de limpieza que trabajaba duro para llevar comida a su casa, inventó Flamin’ Hot Cheetos haciendo pruebas de sabor en secreto, rompiendo barreras y convirtiéndose en el primer ejecutivo latino de la compañía Frito-Lay. No se suponía que Richard Montañez tuviera grandes sueños y aspiraciones. Nacido en la pobreza, de padres migrantes y trabajadores agrícolas, dejó la escuela en el sexto grado, y finalmente tomó un trabajo limpiando pisos en la fábrica de Frito Lay y así dar de comer a su joven familia. Todo cambió cuando una noche, a los 28 años, Montañez tomó su futuro entre sus manos: usó la receta de salsa de chile de su esposa para condimentar una bolsa de Cheetos regulares. Luego de un intenso proceso de experimentación y pruebas en secreto, y una llamada increíblemente arriesgada al presidente de la empresa, rompiendo con todo protocolo, Montañez lanzó Flamin’ Hot Cheetos. Nunca se imaginó que recibiría ataques de discriminación, puñaladas por la espalda y hasta un intento de sabotaje por parte de un científico de primer nivel en Frito-Lay que quería frenar el nuevo producto antes que saliera al mercado, envidioso de que alguien sin educación formal más allá del sexto grado pudiera hacer su trabajo. Flamin’ Hot comparte la historia de cómo Montañez no solo irrumpió en la industria alimenticia con un sabor que el mercado recibió maravillosamente, sino que también sacudió una cultura corporativa en la que todos debían mantenerse en su propio carril. Este es un manual de empoderamiento para cualquiera que se encuentre atrapado en un trabajo sin futuro o que se enfrente a un sistema donde no ve avance y progreso para sí mismo. Flamin’ Hot brinda la esperanza de que nuestras circunstancias actuales no tengan que dictar nuestro futuro, abriendo un nuevo camino hacia el sueño americano.

5. Montañez pasó de ser un conserje a director de marketing en la empresa y tuvo un puesto destacado en Pepsi

Aunque el Times no encontró que Montañez inventara el snack, sí que es verdad que tuvo un ascenso inspirador de conserje a ejecutivo de la compañía.

Se convirtió en “director de marketing”, según informó el Times, quien “también lanzó nuevas iniciativas de productos”. Más tarde se convirtió en vicepresidente de ventas multiculturales y promociones comunitarias de PepsiCo.

En su página de Instagram, Montañez da charlas. “Creador de FLAMIN’ HOT CHEETOS”, dice su página.