Impactante video cuando ladrón disparó en la cara a empleado de gasolinera en Houston [VER]

El video de vigilancia muestra a un empleado de una estación de servicio de Houston que recibe un disparo en la cara de un ladrón que disparó tranquilamente y “sin dudarlo”, dice la policía. El empleado pudo escapar del pistolero y pedir ayuda, y se espera que sobreviva. No se han hecho arrestos. La policía publicó el video del tiroteo e intento de robo del 6 de diciembre de 2021 con la esperanza de atrapar al sospechoso.

“Esto es lo impactante. No exige nada, simplemente se le acerca y le dispara en la cabeza”, dijo el teniente de la policía de Houston, Emanuel Pavel, a los periodistas en el lugar. “Es una locura. Simplemente no puedo creerlo. Es una suerte que la víctima pudiera realmente levantarse y salir corriendo de la tienda y obtener ayuda”.

El tiroteo ocurrió en la gasolinera Chevron en 8605 Memorial Drive alrededor de las 9:30 p.m. el lunes 6 de diciembre, según la policía. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con Crime Stoppers al 713-222-TIPS.

El video muestra al ladrón disparando al empleado, que estaba detrás de plexiglás, y luego trepando por encima del mostrador





El video de vigilancia muestra al sospechoso entrando en la tienda de la gasolinera y acercándose tranquilamente al empleado, que estaba detrás de un escudo de plexiglás como parte de las precauciones contra el coronavirus. El sospechoso se apoya en el mostrador y mete la mano en el interior de su chaqueta para sacar una pistola. El video muestra al sospechoso apuntando con el arma debajo del plexiglás al empleado y luego disparando. La policía dijo que el sospechoso no hizo ninguna exigencia ni dijo nada antes de dispararle al empleado en la cara.

El video muestra al empleado cayendo al suelo y al ladrón subiéndose al mostrador, deslizándose debajo de la pantalla protectora. Luego continúa atacando al empleado, golpeándolo varias veces, muestra el video, antes de intentar abrir la caja registradora. Se puede ver al empleado salir corriendo de la tienda en busca de ayuda mientras el pistolero lucha por abrir la caja registradora. Según la policía, el empleado pudo detener un automóvil y el conductor llamó al 911.

Pavel dijo a los periodistas: “Se sube al mostrador e intenta abrir la caja registradora. Y no puede hacerlo. La víctima se levanta y, afortunadamente, el sospechoso se da la vuelta y en lugar de volver a dispararle, termina golpeando a la víctima. La víctima puede tropezar, salir de la tienda e intentar conseguir ayuda. Detiene el vehículo y terminan llamando a la policía”.

El sospechoso huyó del lugar un sedán Mercedes, dijo la policía

“La víctima estaba moviendo su vehículo al frente de la tienda, la víctima es en realidad un empleado, es un empleado que trabaja en la estación de servicio. Movió su vehículo frente a la tienda, regresó a la tienda y aproximadamente un minuto después, el sospechoso, que es un hombre negro, llega en un Mercedes de dos puertas”, dijo Pavel. “Sale del vehículo, entra a la tienda y sin dudarlo va directo al mostrador y dispara a la víctima en la cara”.

El sospechoso huyó de la escena en el sedán Mercedes de 2 puertas negro, dijo la policía. El teniente de la policía de Houston, Pavel, dijo que el sospechoso es un “hombre negro, corpulento, tiene barba. Y conduce un vehículo Mercedes de dos puertas más nuevo. Cualquiera que tenga información, no dude en llamar a Crime Stoppers al 713-222-TIPS. Cualquier información nos será de gran utilidad ”.

Según KTRK, la víctima se sometió a una cirugía en un hospital local y su familia le dijo a la estación de noticias que está alerta y hablando y que se espera que sobreviva. Fue gravemente herido y sufrió heridas graves, dijo la policía.

