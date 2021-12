Estudiante de la Universidad Embry-Riddle acusado de planear un tiroteo: John Hagins

John Hagins es un estudiante de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle en Daytona Beach, Florida, quien está acusado de planear un tiroteo masivo “como Columbine” en la escuela. Hagins, de 19 años, fue arrestado con un rifle y municiones en una mochila después de que la policía dijera que recibió información de estudiantes que vieron publicaciones en redes sociales hechas por Hagins. La policía de Daytona Beach dice que Hagins estaba planeando un ataque en la universidad el jueves 9 de diciembre de 2021.

El jefe de policía de Daytona Beach, Jakari Young, dijo que el arresto detuvo una “amenaza creíble” y un “complot para disparar contra la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle”. Young dijo que Hagins hizo referencia a la masacre de 1999 en Columbine High School que dejó 13 víctimas y dos hombres armados muertos y que planeaba ir a un campo de tiro el jueves por la mañana.

“Dijo que una vez que hubiera terminado en ese campo de tiro, iría al campus para promulgar un Columbine”, dijo Young a los periodistas en una conferencia de prensa. “Quería crear otro Columbine”. Pero Young dijo a los periodistas que Hagins ahora afirma que las publicaciones en las redes sociales eran una broma. La policía dijo que “parece que Hagins vendió su vehículo para comprar ese arma y municiones”.

Embry-Riddle es una universidad privada con un enfoque en programas de aviación y aeroespaciales, según su sitio web. El campus de Daytona Beach de la escuela alberga a unos 6.700 estudiantes de pregrado y 780 estudiantes de posgrado, según el sitio web de la universidad.

El arresto de Hagins se produce una semana después de que un estudiante de 15 años de la escuela secundaria de Oxford mató a cuatro estudiantes e hirió a varios más en un tiroteo en la escuela secundaria de Michigan. Fue arrestado después del tiroteo masivo y enfrenta varios cargos. Sus padres también enfrentan cargos relacionados con el tiroteo. Según un informe de The Conversation, los tiroteos en las escuelas alcanzaron un récord en 2021, con más de 222 tiroteos en las propiedades de la escuela.

Heavy no pudo contactar a Hagins para hacer comentarios y no se supo de inmediato si había contratado a un abogado que pudiera comentar en su nombre. Young dijo en un comunicado: “Podríamos haber tenido una tragedia hoy. En cambio, estos estudiantes lo informaron a la escuela y eso nos permitió ir a trabajar de inmediato y detener a Hagins antes de que pudiera llevar a cabo sus planes. Les agradecemos a todos por ver algo y decir algo”.

1. John Hagins publicó en Snapchat sobre sus planes y los estudiantes que vieron sus publicaciones alertaron a la policía, dice el jefe de Daytona Beach

Young dijo que la policía de Daytona Beach comenzó a investigar después de recibir una llamada telefónica de seguridad del campus de Embry-Riddle alrededor de las 4:00 a.m. después de que dos estudiantes le dijeron a la seguridad del campus que estaban preocupados por los mensajes grupales de Snapchat que habían recibido. “Estaban muy preocupados por lo que se estaba transmitiendo en este chat grupal de Snapchat”, dijo Young. “Estaban tan preocupados que respondieron a la seguridad del campus. Nos involucramos y una vez que llegamos a la escena, la investigación comienza a partir de ahí ”.

Young dijo que Hagins estaba planeando llevar a cabo un tiroteo masivo en la universidad el 9 de diciembre. “Hoy es el último día antes de las vacaciones de invierno. Hoy son finales, exámenes finales, así que todo esto era parte del plan ”, dijo Young. “Porque hoy, el campus estará lleno. Porque todo el mundo tiene que estar ahí para hacer sus exámenes finales. Así que todo esto estaba en su plan. Por la gracia de Dios, esos estudiantes se adelantaron y frustraron ese plan. Por la gracia de Dios, se adelantaron e impidieron que Embry-Riddle Aeronautical fuera la próxima historia de los medios nacionales con respecto a un tiroteo masivo en ese campus”.

“El punto que quiero llevar a casa es la importancia de ‘si ves algo, di algo’”, dijo Young. “Esta es la forma en que combatimos lo que está sucediendo en este país en este momento. Porque la mayoría de las personas que llevan a cabo tiroteos como este, alguien sabe algo. Pero generalmente no lo señalan a la atención de las autoridades. Entonces, el crédito realmente es para esos dos estudiantes que dieron un paso al frente, dieron un paso al frente y nos trajeron esto a nuestra atención “.

Young dijo que Hagins les ha dicho a los investigadores que los mensajes de las redes sociales eran una broma, alegando que él “no hablaba en serio per se sobre lo que dijo. Pero admitió que esos eran sus mensajes. Él lo dijo”. Young dijo que Hagins le dijo a la policía que solo tenía el arma para ir al campo.

2. Hagins fue encontrado con un rifle plegable, una revista y varias cajas de munición en su mochila, dice la policía

Young dijo que los oficiales fueron al complejo de Andros Isles Apartments en Acklins Circle en Daytona Beach, donde vive Hagins. “Establecimos un perímetro y mientras recibíamos una orden de registro, él termina saliendo”, dijo Young. “Pudimos agarrarlo y detenerlo. Una vez que lo detuvimos, notamos inmediatamente que tenía esta mochila”.

En la conferencia de prensa, Young mostró una mochila amarilla para mostrársela a los periodistas y dijo que se podía ver una revista de armas en la mochila. El jefe de policía abrió la bolsa para revelar un rifle plegable que, según él, Young tenía dentro. “El plan era que iba a dejar su apartamento, se dirigía a Volusia Top Gun para practicar y luego se dirigía a Embry-Riddle”, dijo Young a los periodistas.

Young dijo que el arma es un rifle Kel-Tec Sub 2000. Dijo que también encontraron varias cajas de municiones en la bolsa de Hagins. “Estaba cargado para el oso. Estaba preparado ”, dijo Young a los periodistas. Young no dijo cuándo ni dónde compró Hagins el rifle y la munición y tampoco proporcionó otros detalles sobre el arma, incluido si era propiedad legal de Hagins. Pero Young dijo que cree que el arma podría haber sido una compra reciente, porque en algunas redes sociales, Hagins hizo referencia a que había “terminado las compras de la escuela” e incluyó una foto del arma.

Young dijo que incautaron varias cajas de munición de 9 mm, seis cargadores, una mira telescópica, protección para los oídos y “como el rifle es plegable, pudo doblarlo y caberlo perfectamente en su mochila. Entonces, si caminas por el campus con una mochila, nadie sospecharía que había un rifle en su mochila”.

3. Hagins, un residente de North Miami, fue suspendido por Embry-Riddle y expulsado del campus, donde la policía dice que tenía dificultades académicas y que corría peligro de reprobar clases

Hagins es un estudiante actual en Embry-Riddle, según la policía. Estaba programado para tomar un examen el jueves en el campus, dijo la policía. Hagins es de North Miami, Florida, y no tiene antecedentes penales, dijo la policía. Según un comunicado de prensa de la policía, Hagins fue citado por una infracción de tráfico en el campus el 8 de diciembre, un día antes de su arresto. Hagins ha sido suspendido por Embry-Riddle y expulsado del campus, informa WESH.

Según Young, la policía todavía está investigando los antecedentes de Hagins. “Estaba en período de prueba académica. Su GPA cayó por debajo de 2.0”, dijo Young. “Así que estaba luchando con sus calificaciones”. La policía dijo en un comunicado de prensa que Hagins “estaba en peligro de reprobar clases en ERAU”.

Según su perfil de Facebook, Hagins se graduó de Monsignor Edward Pace High School en Miami Gardens, Florida, en 2020. Su página de Instagram muestra que Hagins es piloto y también toma fotos de aviones a menudo. Su fotografía de Instagram dice en la biografía: “No es gay si es TSA … @jhagins4 es la principal … Todas las imágenes son mías”.

La base de datos de la Administración Federal de Aviación muestra que John Argis Hagins IV ha tenido una licencia de piloto privado desde octubre de 2020. Hagins está calificado para volar aviones monomotores, según la base de datos de la FAA.

4. Hagins, que no tiene antecedentes penales, está detenido sin derecho a fianza mientras continúa la investigación, según la policía

Hagins no tiene antecedentes penales y no tiene antecedentes de problemas de salud mental que la policía conozca, dijo Young. El joven de 19 años está detenido sin derecho a fianza mientras continúa la investigación del incidente, dijo la policía.

Young dijo a los periodistas: “Lo tenemos bajo custodia. Ahora está arriba y ya ha confesado haber hecho estas declaraciones. Él lo ha confesado. Es posible que quiera afirmar que todo fue una broma y que no se lo tomó en serio. Pero no encontramos nada divertido en hablar de un tiroteo masivo en un campus. Si buscaba atención, la consiguió. No creo que quisiera el tipo de atención que tiene. Pero lo tiene”.

Los detalles sobre cuándo Hagins podría comparecer por primera vez en la corte y los cargos exactos en su contra no se dieron a conocer de inmediato. Hagins aún no figura en la cárcel del condado de Volusia ni en los registros judiciales del condado de Volusia.

Young dio crédito a sus investigadores. “Desde el momento en que nos informaron, no dejaron piedra sin remover. Cuando quieres hablar sobre un seguimiento implacable de algo, estos investigadores que ves a mi derecha, hicieron todo lo posible para asegurarse de que lo localizáramos, establecieron un perímetro y lo detuvimos antes de que pudiera salir de ese complejo de apartamentos. para llevar a cabo su plan hoy”, dijo Young.

“Los investigadores todavía están buscando, por lo que puede haber armas de fuego adicionales”, dijo Young a los periodistas. Dijo que, según la información que obtuvieron a través de la investigación hasta ahora, se cree que Hagins estaba actuando solo y que nadie más estaba involucrado.

“Esta es una investigación en curso, por lo que todavía estamos reconstruyendo el motivo específico aquí”, dijo Young a los periodistas.

5. Ha habido una oleada de amenazas de disparos, engaños y falsas alarmas en escuelas de todo el país a raíz del tiroteo en Oxford High School en Michigan





Young dijo en la conferencia de prensa: “Creo que todos en esta sala saben que el 30 de noviembre, tuvimos un tiroteo masivo en el campus de una escuela en Michigan, en Oxford High School. Así que eso fue lo primero que se me ocurrió cuando recibí esta llamada telefónica esta mañana”.

“Estoy extremadamente aliviado de que no seamos la próxima historia de los medios nacionales en lo que respecta a un tiroteo masivo en el campus. Porque la intención estaba ahí”, dijo Young a los periodistas.

Ha habido informes de amenazas y engaños sobre posibles tiroteos en escuelas secundarias y universidades de todo el país a raíz del tiroteo masivo de Oxford. Según ABC News, varios estudiantes solo en Michigan enfrentan cargos e investigaciones sobre amenazas y falsas alarmas a raíz del tiroteo mortal.

“Están diciendo: ‘Voy a bombardear la escuela. Voy a matar gente ”, dijo a ABC News el fiscal del condado de Washtenaw, Eli Savit. “Incluso si crees que lo logras a través de una cuenta anónima de redes sociales, las fuerzas del orden tienen formas de rastrearte y encontrarte y, cuando eso suceda, te van a cobrar”.

Embry-Riddle dijo en un comunicado: “La seguridad de nuestros estudiantes, profesores, personal y comunidad es nuestra prioridad número uno. Hoy temprano, un estudiante de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle fue arrestado y está detenido sin derecho a fianza. Nuestros oficiales de seguridad del campus están trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Daytona Beach. Estamos agradecidos con los agentes del orden, que actuaron con rapidez e hicieron exactamente lo que están capacitados para hacer para mantener a todos a salvo”.

Embry-Riddle agregó: “La universidad notificó inmediatamente a toda la comunidad de la actividad policial. No se hizo necesario un encierro. El estudiante fue invadido y suspendido y no puede regresar a nuestro campus. Por precaución, se mantendrán más protocolos de seguridad en el campus. Pero nuevamente, el campus de Embry-Riddle es seguro. Los reporteros no acompañados no pueden entrar al campus en este momento”.

